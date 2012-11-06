Анонс на 7 листопада

* III Форум України з питань конкуренції. Під час роботи Форуму відбудеться обговорення актуальних для розвитку конкуренції тем, зокрема: практичні аспекти застосування конкурентного законодавства, міжнародний досвід розслідування картелів; актуальні аспекти протидії недобросовісній конкуренції, контроль за концентраціями та узгодженими діями. Відкриє Форум перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.

* Брифінг голови Антимонопольного комітету України Василя Цушка, керівника ФАС Росії Ігоря Артем'єва та ген.директора Федерального конкурентного відомства Австрії Теодора Таннера.

* Відбудеться Перший Всеукраїнський Форум корпоративних секретарів, організований Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України та Правової групи «Павленко і Побережнюк». Форум за підтримки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Європейської бізнес асоціації.

* Відбудуться пленарні засідання Верховної Ради України.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, першого заступника міністра оборони Олександра Олійника та директора з інвестиційних проектів ВАТ «Мотор Січ» Володимира Семенова.

* В рамках ІІ спеціалізованої виставки «ЄвроБудЕкспо-2012» відбудеться круглий стіл на тему: «Будівельна галузь - шлях виходу економіки з кризи». Запрошені: голова ради директорів Української Будівельної Асоціації Лев Парцхаладзе; голова Всеукраїнського союзу вчених-економістів Олександр Кендюхов; технічний директор ПАТ «Бетонмаш» м.Слов 'янськ Олег Гавриленко; ген.директор ТОВ «Валькірія» Олексій Сатов; ген.директор ТОВ "Астор-груп" Юрій Цибульник та ін.

* У Фонді державного майна відбудеться конкурс з продажу 94,48% акцій ПАТ «Харківська ТЕЦ-5». На конкурс допущені обидві компанії, що подали заявки: ТОВ «Газконтиненталь» і ТОВ «Укрістгаз».

* Прес-конференція на тему: "Інтернет і гроші: як скористатися новими можливостями". Учасники: ген.директор WebMoney Україна Олексій Титов; президент компанії Imena.UA Олександр Ольшанський; ген.директор платіжної системи MoneXy Юрій Чайка, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський; науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Дмитро Науменко.

* Круглий стіл на тему: «Економізація зовнішньої політики України: стратегічні і тактичні завдання». Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Питання: Концептуальні завдання економічної дипломатії в Україні. Проблеми взаємодії державних установ з діловими колами в реалізації завдань економічної дипломатії. Пріоритетні завдання інституційного та кадрового забезпечення економізації зовнішньої політики України.

* У рамках Х Міжнародного водного форуму "AQUA UKRAINE-2012" відбудеться "Шоу екскаваторів" від Київводоканалу. Водії-віртуози Товариства продемонструють майстерність управління важкою технікою для аварійних робіт. Київводоканал представить нову автоматизовану лінію повірки лічильників та послуги дочірнього підприємства "Водоканал-сервіс". Заступник ген.директора ПАТ "АК "Київводоканал" з юридичних питань та інвестицій Віта Струкова виступить на науково-практичній конференції "Вода та довкілля" з доповіддю «Реалії вимог чинного законодавства України у сфері контролю якості питної води".

* Відбудеться офіційне відкриття виставки новітніх новорічних трендів 2013 року: "Christmas Emotions". На виставці будуть представлені тенденції прийдешніх різдвяних і новорічних свят - мода для ялинок, вперше в Україні будуть продемонстровані еко-ялинка, механічна і шоколадна ялинки, ялинка Да Вінчі, етно-ялинка, натхненна картинами Катерини Білокур та ін. Також будуть представлені унікальні ялинкові іграшки ручної роботи; новорічна флористика - ідеї оформлення столу і подарунків, презентації партнерів - кондитерської «Волконський», магазинів Ferrari Store і Bambini Felici, дистриб'ютора кави Pellini і Lucaffe в Україні. Відбудеться світська вечірка за участю VIP гостей і їх дітей. У програмі: передноворічний дитячий майстер-клас; шоу-програма з живою музикою; лотерея з унікальними лотами і подарунками. Ведучий - Іван Городецький. Організатор заходів: Квітковий кутюр'є LoraShen.

* Круглий стіл на тему: «Страхування життя». Питання: Як вибрати надійну страхову компанію; На який термін доцільніше всього оформляти поліс страхування життя і чому?; В якій валюті варто страхувати своє життя? та ін. Запрошені: голова правління компанії СЕБ Лайф Єрмек Кадирбаев; Зам.ген.директора СК «Аліко-Україна» Димитр Крисанов; голова правління компанії «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» Наталя Базилевська; президент ЛСОУ Наталія Гудима; директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова.

* За участю голови КМДА Олександра Попова та мера Відня Міхаеля Хойпля відбудеться урочиста церемонія відкриття Днів Відня у Києві.

* У рамках Днів Відня у Києві розпочне роботу бізнес-форум «Київ - Відень», присвячений питанням розвитку двох столиць, міських технологій та стратегій. У відкритті візьмуть участь: голова КМДА Олександр Попов, мер міста Відень Міхаель Хойпль, президент Віденської торгової палати Брігітте Янк. Одночасно з бізнес-форумом працюватиме виставка «Відень Ноу-хау: міські технології та стратегії», на якій будуть представлені інноваційні рішення керівництва австрійської столиці.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63