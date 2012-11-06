ТОП-10 (6 листопада)

Азаров обіцяє 20 листопада внести до ВР "другий варіант" держбюджету-2013

Азаров підтвердив початок поставок газу з Німеччини

Інфляція в Україні в жовтні становила 0%

ВР дозволила підвищувати імпортні мита відповідно до вимог СОТ

Кабмін схвалив проект Конвенції між Україною і Кіпром про уникнення подвійного оподаткування

Ціни виробників промпродукції в жовтні знизилися на 1,5%

Рада наділила НБУ правом вводити обов'язковий продаж частини валюти на користь резидентів

Верховна Рада ввела акциз на компоненти моторного палива

Мінфін залучив до бюджету 3,904 млрд грн від продажу ОВДП на повторному аукціоні

Польща отримала понад 15% знижки на російський газ - міністр

***

Азаров обіцяє 20 листопада внести до ВР "другий варіант" держбюджету-2013

Кабінет Міністрів України має намір 20 листопада внести до Верховної Ради проект державного бюджету на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Зараз уряд працює над другим варіантом бюджету, який 20 числа, тобто, вже через два тижні подадуть до Верховної Ради», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що уряд розраховує на прийняття бюджету 2013 до кінця листопада.

«Ми розраховуємо на те, що до кінця листопада Верховна Рада затвердить бюджет, він буде підписаний Президентом, і до нового року країна без будь-яких затримок, як іноді бувало, увійде з новим бюджетом», - сказав М.Азаров.

До того ж, відповідаючи на запитання УНІАН, М.Азаров повідомив, що показники бюджету, зокрема макропоказники економічного розвитку на 2013 рік, продовжують узгоджуватися з Міжнародним валютним фондом.

«Зараз ведеться робота над коригуванням як макроекономічних показників бюджету, так і власне бюджету... Що стосується Міжнародного валютного фонду, то не слід думати, що наші контакти з МВФ відбуваються тільки тоді, коли місія приїжджає. По-перше, у Києві працює постійна місія МВФ, і наші економічні відомства постійно підтримують контакти. Місія МВФ в курсі всього того, що робиться з бюджетом, і, ясна річ, є розуміння і є розбіжності у певних моментах. І наше завдання завжди полягає в тому, щоб знайти порозуміння, знайти компроміси і зіткнення. Така робота зараз ведеться. І зрештою і МВФ, і Україна зацікавлені в тому, щоб країна мала бюджет стабілізації», - сказав М.Азаров.

***

Азаров підтвердив початок поставок газу з Німеччини

Прем'єр-міністр України Микола Азаров підтвердив, що з 1 листопада п.р. розпочалися поставки газу до України з Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Так, ми такі поставки розпочали. Вони досі не мають глобального масштабу, але вони розпочалися», - сказав прем'єр-міністр. Він зазначив, що на сьогодні основним завданням є відпрацювання технічних можливостей з поставок газу з Європи.

«Зараз найважливіше – це відпрацювати технічні можливості, перевірити працездатність систем, оцінити, скільки ми можемо такого газу одержувати. Зараз це завдання номер один – відпрацювати всі системи до такої міри, щоб ми були упевнені, що за необхідності ми зможемо одержувати достатню кількість газу», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, днями прес-служба польської компанії Gaz-System, що відповідає за національну газотранспортну систему, підтвердила, що "Нафтогаз України" з 1 листопада поточного року розпочав імпорт газу, що закуповують у трейдера німецької компанії RWE і поставляють у країну через Польщу. Прес-служба повідомила, що підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на цьому етапі на рівні близько 4 млн. кубометрів на добу.

Нагадаємо, у травні поточного року "Нафтогаз" підписав з німецькою компанією RWE Supply & Trading рамковий контракт на поставки газу, не визначивши планованих обсягів, які українська компанія могла б закупити у німецького трейдера.

Низка ЗМІ повідомляли, що «Нафтогаз» домовився з RWE про поставки в листопаді-грудні поточного року близько 1 млн кубометрів на добу, що становить мінімальну частку в обсягах імпорту газу до України.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи обсягом від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

Наприкінці жовтня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україні невигідно купувати дорогий російський газ і вона готова шукати альтернативні російським джерела газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – у першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 долари.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У поточному році Україна має намір скоротити закупівлю газу у "Газпрому" до 27 млрд кубометрів з 40 млрд куб. м торік і передбаченими контрактом 52 млрд куб. м.

***

Інфляція в Україні в жовтні становила 0%

В Україні в жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року споживчі ціни не змінилися (інфляція - 0%), також ціни не змінилися і проти жовтня 2011 року, йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, з початку 2012 р. (жовтень 2012 року до грудня 2011 року) зафіксована дефляція 0,3%.

У жовтні 2011 року проти вересня 2011 інфляція також становила 0%, до того ж до аналогічного місяця 2010 року ціни зросли на 5,4%, у жовтні 2011 року проти грудня 2010 року зростання цін становило 4,2%.

Згідно з повідомленням, у жовтні проти вересня 2012 найбільше подорожчали яйця - на 4,4% (проти жовтня 2011 року - зниження цін на 7,1%), молоко - на 0,8% (зниження на 4,2%), сир - на 0,6% (зниження на 1,3%).

Зниження цін зафіксовано здебільшого на овочі - на 5,1% (зниження на 24,7%), фрукти - на 2,3% (зниження на 20%), послуги залізничного транспорту - на 2,5% (зростання на 0, 5%).

У решті позицій у жовтні проти вересня зафіксована незначна зміна цін на рівні 0,1-0,2 п.п.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні 2012 року в порівнянні з серпня 2012 року зафіксована інфляція 0,1%, проти вересня 2011 року ціни не змінилися, у вересні 2012 року проти грудня 2011 року - дефляція 0,3%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції у 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

***

ВР дозволила підвищувати імпортні мита відповідно до вимог СОТ

Верховна Рада України прийняла в цілому зміни до Закону України «Про митний тариф» у частині приведення ставок імпортних мит до Графіка тарифних зобов'язань України перед СОТ. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього закону проголосували 264 народних депутата при необхідних 226 для ухвалення рішення.

У пояснювальній записці до закону зазначалося, що в Україні 2,5 тисячі тарифних ставок (або 23,3% від загальної кількості мит) залишаються нижчими за рівень, встановлений зобов'язаннями України в рамках членства у СОТ. «З метою підвищення ефективності економіки країни, захисту інтересів національного виробника доцільно збільшити тарифний захист окремих груп товарів, попит на які значною мірою покривається власними виробничими потужностями», - зазначалося в пояснювальній записці.

За розрахунками парламентаріїв, введення підвищених мит дозволить додатково залучити до державного бюджету близько 2 млрд грн. Основними товарами, на які пропонується ввести підвищене мито, є – дерева, інші рослини, зрізані квіти і декоративна зелень; пластмаси і полімери; машини, устаткування і механізми, включаючи електричні машини; продукти органічної та неорганічної хімії; фарбники, фарбувальні речовини, мастики і лаки; штукатурні матеріали, вапно, цемент.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонувало Верховній Раді в два рази збільшити повні ставки ввізних мит на 68% всієї товарної номенклатури. Підвищені ставки ввізного мита планувалося застосовувати, перш за все, до товарів з країн, з якими Україна не уклала регіональних угод про режим найбільшого сприяння: Андоррою, Багамськими островами, Бутаном, Ерітреєю, Ефіопією, Єменом, Іраком, Коморськими островами, Лаосом, Ліберією, Сан-Томе и Принсіпі, Сейшелами, Суданом. Крім того, підвищені мита планували застосовувати до товарів невідомого походження і до товарів обов'язкового декларування (підакцизні товари або товари фактурною вартістю більш як 10 тис. євро).

***

Кабмін схвалив проект Конвенції між Україною і Кіпром про уникнення подвійного оподаткування

Кабінет Міністрів схвалив проект Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленню від сплати податків на доходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне рішення ухвалене на засіданні Кабміну 5 листопада.

Таким чином, зазначається в повідомленні прес-служби, «зроблено перший крок до ліквідації, можливо, старого (шляху — УНІАН) «офшорного витоку» капіталів із України».

Підписати Конвенцію Кабмін уповноважив міністра закордонних справ Костянтина Грищенка.

У прес-службі зазначають, що в результаті підписання Конвенції підприємці обох країн одержать гарантії того, що прибуток, одержаний від підприємницької діяльності на території іншої країни, не підлягатиме подвійному оподаткуванню. Конвенція також гарантує, що підприємці однієї держави оподатковуватимуться в іншій державі на тих самих умовах, що і підприємці іншої держави. Наголошується, що Конвенція «істотно змінить ситуацію» і стане перешкодою для витоку коштів з України.

Нагадаємо, що у відносинах України і Кіпру досі діє Угода між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, підписана 29 жовтня 1982 року.

Переговори з Кіпром про зміну цієї угоди Україна вела з 1997 року.

***

Ціни виробників промпродукції в жовтні знизилися на 1,5%

В Україні ціни виробників промислової продукції в жовтні порівняно з вереснем 2012 року знизилися на 1,5%, з груднем 2011 року – збільшення 1,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з жовтнем 2011 року ціни виробників промпродукції збільшилися на 0,6%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості в жовтні проти вересня знизилися на 4,9%. У видобуванні паливно-енергетичних корисних копалини продукція подорожчала на 1,8%, зокрема у видобуванні, збагаченні та агломерації кам'яного вугілля - на 0,4%, у видобування нафти і природного газу — на 5,2%.

У видобування корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни знизилися на 11,5%.

Продукція підприємств переробної промисловості подорожчала на 0,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни в жовтні проти вересня збільшилися на 0,7%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів і морозива - на 1,2%, у виробництві хліба і хлібобулочних виробів — на 0,2%. При цьому відбулося зниження цін у виробництві цукру на 2,8%. У виробництві м'яса і м'ясних продуктів, а також у виробництві напоїв ціни не змінилися.

За даними Держстату, зниження цін у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки в жовтні проти вересня становило 1,5%, в хімічному виробництві зафіксовано збільшення - 1,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів ціни не змінилися. Ціни в металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів знизилися на 0,1%, у виробництві транспортних засобів та устаткування — не змінилися.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зниження тарифів на 4,7%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні збільшення цін виробників промислової продукції у вересні порівняно із серпнем 2012 року становило 0,2%, з груднем 2011 року – збільшення 3,3%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції у 2011 році збільшилися на 14,2%.

***

Рада наділила НБУ правом вводити обов'язковий продаж частини валюти на користь резидентів

Верховна Рада України дала право Національному банку України запроваджувати обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті на користь резидентів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок» проголосували 237 народних депутатів із 340 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом на законодавчому рівні закріплюється за Нацбанком право тимчасово (на строк до 6 місяців) запроваджувати (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку та врівноваження платіжного балансу України) норми щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, передбачається надати НБУ право тимчасово змінювати строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

***

Верховна Рада ввела акциз на компоненти моторного палива

Верховна Рада України прийняла в цілому закон про внесення змін до Податкового кодексу, згідно з яким вводиться акцизний податок на компоненти моторного палива. За ухвалення відповідного закону проголосували 252 народних депутата за необхідних 226.

Як повідомляв УНІАН, законопроект було розроблено Міністерством енергетики і вугільної промисловості і схвалено Кабінетом Міністрів. Акцизний податок пропонується ввести на бензол (сирий кам’янновугільний) і технічний метанол (метиловий спирт), які використовуються при виробництві моторного палива. Закон дозволить встановити державний контроль над реалізацією бензолу і метанолу, зупинити контрафактне виробництво моторного палива і збільшити надходження до держбюджету.

У 2011 році в Україні було вироблено близько 160 тис. тонн сирого бензолу. При цьому тільки 34 тис. тонн речовини було використано у хімічній промисловості для отримання продуктів органічного синтезу. Решта, як вважається, пішло, у тому числі і на виробництво низькоякісного контрафактного палива, що є загрозою для здоров'я і життя людей.

У січні-серпні 2012 року надходження до бюджету від акцизного збору становили 15,4 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому податківці у січні-липні 2012 року виявили майже 500 підакцизних злочинів.

Нагадаємо, що базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива з вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.

***

Мінфін залучив до бюджету 3,904 млрд грн від продажу ОВДП на повторному аукціоні

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 3,904 млрд грн на повторному аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 6 листопада, після того, як на проведеному раніше цього ж дня аукціоні не було подано жодної заявки на купівлю держпаперів.

Мінфін запропонував, як і раніше цього ж дня, дві серії стандартних облігацій з датою погашення 18 жовтня 2017 р. і 23 жовтня 2019 р.

У результаті Мінфін задовольнив за 1 заявкою на 5-річні і 7-річні ОВДП.

Обсяг залучення за 5-річними ОВДП становив 1,899 млрд грн (дохідність — 14,3%), за 7-річними — 2,005 млрд грн (дохідність — 14,3%).

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня на позаплановому (у жовтні планувалося проведення тільки двох аукціонів - 16 і 23 жовтня) аукціоні з продажу ОВДП Мінфін залучив до держбюджету 1,106 млрд грн.

У листопаді Мінфін планує провести три аукціони з продажу ОВДП.

Аукціони планується провести 6, 11 і 20 листопада. На аукціонах 6 і 11 листопада Мінфін має намір запропонувати інвесторам стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 20 листопада планується продаж 2-річних ОВДП, номінованих в інвалюті.

Довідка УНІАН. Станом на 6 листопада обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становив 186,9 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 95,72 млрд грн, у власності банків - 75,19 млрд грн, нерезидентів - 6,05 млрд грн.

***

Польща отримала понад 15% знижки на російський газ - міністр

Польській державній нафтогазовій компанії PGNIG вдалося добитися більш як 15% знижки на російський газ, який поставляється до Польщі, що дозволить країні з наступного року щороку економити до майже 1 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це повідомив міністр державного майна Польщі Миколай Будзановський у вівторок.

Очільник Міндержмайна, яке володіє більш як 70% акцій PGNIG, відмовився назвати орієнтовну ціну, за якою компанія купуватиме газу у Російської федерації.

"З січня 2013 року матимемо одну з найнижчих цін для кінцевих споживачів у всіх країнах Європейського Союзу", - сказав він телеканалу TVN24.

Веб-портал найпопулярнішого польського каналу новин також повідомив, що в першій половині поточного року Польща купувала газ у РФ дорожче за всіх 27 країн ЄС - за більш ніж 500 доларів за тисячу кубометрів, тоді як в середньому для всіх європейських споживачів він коштував 381 долар.

Представники PGNIG традиційно не коментує інформацію про ціни, за якими компанія купує газ.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава правління PGNIG Гражина Пьотровська-Оліва повідомила на прес-конференції, що компанії вдалося одержати більш як 10% знижку на газ, що дозволить їй з наступного року знизити ціну палива для польських споживачів.

PGNIG оцінила поліпшення своєї EBIDTA 2012 року завдяки досягнутим вчора домовленостям з російським "Газпромом" на 780-940 млн доларів на тлі оприлюднених раніше прогнозів польських ЗМІ про економію 0,5 млрд доларів у разі 10% знижки.

PGNIG домагався від "Газпрому", що поставляє до Польщі більше двох третин необхідного країні газу, знижки з листопада 2010 року. Згідно з досягнутими домовленостями, росіяни повернуть полякам переплачені за поставки газу кошти з квітня 2012 року.

Довідка УНІАН. PGNIG стала черговою компанією, якій вдалося домогтися знижки на російський газ, що поставлявся, після подачі позову до Міжнародного трибуналу в Стокгольмі. Раніше знижки домігся, пройшовши аналогічний шлях, найбільший клієнт "Газпрому" в Європі – енергетичний концерн E.ON.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН