Барака Обаму переобрано Президентом США

Чинний Президент США Барак Обама переміг на президентських виборах, набравши 303 голоси вибірників при необхідних 270.

Республіканець Мітт Ромні набрав 203 голоси, передає РІА «Новости».

Для перемоги необхідно набрати 270 голосів із 538.

Вибори проводяться за системою "переможець забирає все", коли кандидат, що набрав просту більшість голосів виборців у штаті, забирає всі голоси вибірників від цього штату. При цьому кожен штат має у своєму розпорядженні певну кількістю голосів вибірників, що дорівнює кількості представників в конгресі (два сенатори від кожного штату і кілька конгресменів, в залежності від кількості округів).

Після оприлюднення результатів голосування Б.Обама на своїй сторінці в мікроблозі Twitter подякував виборцям.

У свою чергу М.Ромні визнав поразку на виборах Президента США і привітав Б.Обаму з перемогою.

"Я щойно подзвонив Бараку Обамі, щоб привітати його з перемогою на виборах", - сказав М.Ромні під час виступу у своєму виборчому штабі в Бостоні.