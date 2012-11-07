США після президентських виборів не змінюватимуть політику щодо України – посол

Політика США щодо України після виборів американського президента не зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам посол США в Україні Джон Теффт.

"Я думаю, що американська політика щодо України не зміниться», - сказав він.

Дж.Теффт також зазначив, що і Демократична, і Республіканська партії США мають спільний підхід щодо просування демократичних цінностей і здійснення політики у Східній Європі.

«Якби, наприклад, губернатора Міта Ромні обрали Президентом, можу вас запевнити, що політика щодо України залишалася б такою, якою вона і була", - сказав Д.Теффт.

Як повідомляв УНІАН, чинний Президент США Барак Обама переміг на президентських виборах, набравши 303 голоси вибірників при необхідних 270.

Республіканець Мітт Ромні набрав 203 голоси, передає РІА «Новости» з посиланням на американські ЗМІ, які брали участь у підрахунку голосів. .

Для перемоги необхідно набрати 270 голосів із 538.

Після оприлюднення результатів голосування Б.Обама на своїй сторінці в мікроблозі Twitter подякував виборцям.

У свою чергу М.Ромні визнав поразку на виборах Президента США і привітав Б.Обаму з перемогою.