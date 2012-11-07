США після президентських виборів не змінюватимуть політику щодо України – посол
Політика США щодо України після виборів американського президента не зміниться.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам посол США в Україні Джон Теффт.
"Я думаю, що американська політика щодо України не зміниться», - сказав він.
Дж.Теффт також зазначив, що і Демократична, і Республіканська партії США мають спільний підхід щодо просування демократичних цінностей і здійснення політики у Східній Європі.
«Якби, наприклад, губернатора Міта Ромні обрали Президентом, можу вас запевнити, що політика щодо України залишалася б такою, якою вона і була", - сказав Д.Теффт.
Як повідомляв УНІАН, чинний Президент США Барак Обама переміг на президентських виборах, набравши 303 голоси вибірників при необхідних 270.
Республіканець Мітт Ромні набрав 203 голоси, передає РІА «Новости» з посиланням на американські ЗМІ, які брали участь у підрахунку голосів. .
Для перемоги необхідно набрати 270 голосів із 538.
Після оприлюднення результатів голосування Б.Обама на своїй сторінці в мікроблозі Twitter подякував виборцям.
У свою чергу М.Ромні визнав поразку на виборах Президента США і привітав Б.Обаму з перемогою.