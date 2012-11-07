ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Експортерів змусять продавати валютну виручку» пише: депутати дозволили Нацбанку вводити обов'язковий продаж частини валютної виручки українських компаній...

http://delo.ua/finance/eksporterov-zastavjat-prodavat-valjutnuju-vyruchku-189320/

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«Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Продукти після виборів дорожчають, але у Азарова цього не помічають» пише: основними подіями 6 листопада стали такі економічні чинники - ціни ростуть, "Укрзалізниця" працює гірше від прогнозів, а Польща домоглася знижки на газ від "Газпрому"...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-produkty-posle-vyborov-dorozhajut-no-u-azarova-189317/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Нам чужого не треба», в якому пише: парламент погодився підняти ставки ввізних мит на сотню товарних позицій. Подорожчання імпортних товарів, яке стане неминучим після перегляду тарифів, не суперечить нормам СОТ, оскільки ставки підвищені на рівень, допустимий зобов'язаннями України перед організацією, запевняють в уряді. Однак у ключових торговельних партнерів все ж можуть виникнути питання до України...

http://www.kommersant.ua/doc/2061619

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ціни шанують стабільність», в якому пише: споживчі ціни, згідно з розрахунками уряду, не змінюються вже понад півроку - більшість продуктів харчування, що входять до споживчого кошика українців, у жовтні подешевшали. У лідерах, як і раніше, продовольчі товари. Оскільки після виборів адміністративний контроль над зростанням цін знизиться, експерти очікують річну інфляцію на рівні, що не перевищує 2%...

http://www.kommersant.ua/doc/2061629

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«Сегодня» в публікації «Українських держслужбовців виховуватимуть штрафами» пише: в Нацагентстві з питань держслужби взялися виховувати чиновників - внесли відповідні зміни до загальних правил поведінки державного службовця...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukrainskih-gossluzhashchih-budut-vospityvat-shtrafami.html

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Також «Сегодня» в публікації «Тисячу СРСР» можна отримати до 25 грудня» пише: Ощадбанк готовий видати ще 2 млрд грн і реєструє нових претендентів на компенсації за вкладами...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Tysyachu-SSSR-mozhno-poluchit-do-25-dekabrya-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Український нафтопровід «пішли на пенсію» пише: міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко визнав, що нашій країні, незважаючи на можливості нафтотранспортної системи, не вдається збільшити транзит «чорного золота». Результатом такого сумного стану України є не що інше, як неграмотна зовнішня політика влади, вважають експерти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/145960

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Прогресу України "заважає" реальна економіка» пише: повне протиріччя являють собою два явища - рейтингові здобутки України і реальне життя населення країни. Але закон суперечності свідчить, що два несумісні явища не можуть бути одночасно істинними. Варто розібратися, яке з них хибне...

http://economics.unian.net/ukr/detail/145972

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Шахраям буде легше віднімати квартири у душевнохворих» пишуть: російський уряд має намір надати громадянам з психічними розладами право самостійно укладати угоди та здійснювати інші юридично значимі дії - перелік дозволеного визначить суд. Такі поправки планується внести до Цивільного кодексу, але вони можуть і нашкодити душевнохворим...

http://izvestia.ru/news/539100

(УНІАН)