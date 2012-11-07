Янукович знову їде до Москви. Йде підготовка візиту

Україна і Росія ведуть підготовку візиту Президента України Віктора Януковича до Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив статс-секретар – заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій Карасін сьогодні під час церемонії встановлення першого прикордонного знаку на Чернігівсько-Брянській ділянці українсько-російського державного кордону.

Він наголосив, що на сьогодні політичний діалог між Україною і Росією розвивається активно і успішно, як і личить країнам-партнерам.

«Зовсім недавно відбулася зустріч президентів Володимира Путіна і Віктора Януковича у Москві. Зараз ми ведемо підготовку до нових контактів, до візиту Президента України до Російської Федерації», - сказав Г.Карасін.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович 22 жовтня відвідував РФ з робочим візитом.