Південна митниця вдвічі скоротить кількість пунктів митного пропуску

Південна митниця має намір об'єднати пункти пропуску і скоротити їхню кількість з 19 до 9 без зміни загальної зони діяльності та скорочення персоналу.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Південної митниці Олена Гусєва з посиланням на відповідний наказ, підписаний керівництвом митниці.

За її словами, метою змін є реорганізація та оптимізація роботи митниці. Про повну ліквідацію структурних підрозділів мова не йдеться.

«Одеська область дуже велика. За територією - як Молдова. Більше року тому у нас була введена нова структура митниці, яка себе, на жаль, не виправдала. Виникла необхідність реорганізації. Але це не означає, що десять пунктів пропуску будуть повністю закриті», - підкреслила О.Гусєва.

За її словами, зона діяльності митних підрозділів не змінюється. «Помінялася супідрядність», - підкреслила прес-секретар Південної митниці. До того вона додала, що кадрові зміни теж можливі, але вони будуть фрагментарними і ніяк не пов'язані з недавнім звільненням начальника Південної митниці. «Зміняться, ймовірно, назви нових посад і посадові функції», - пояснила О.Гусєва.

Нагадаємо, згідно з наказом Південної митниці, реорганізації підлягають 10 пунктів пропуску: "Одеса-Вантажний", "Одеса-Гавань", "Старокозаче", "Маяки", "Серпневе", "Платонове", "Кучурган", "Болград", "Вилкове","Рені".

Як повідомляв УНІАН, у жовтні п.р. Державна митна служба звільнила з посади начальника Південної митниці Олександра Вдовиченка. Працівники Генеральної прокуратури, Служби боротьби з корупцією Держмитниці та УДСБЕЗ МВС України проводили щодо начальника Південної митниці спільні заходи в рамках досудового слідства у кримінальній справі проти начальника одного з митних постів Південної митниці та головного інспектора цього поста, яких підозрюють у вимаганні та отриманні хабара за проведення митного оформлення.