Анонс на 8 листопада

* 8-9 листопада відбудеться офіційний візит Президента України Віктора Януковича до Республіки Кіпр. Програма візиту передбачає переговори Президента України з Президентом Кіпру Дімітрісом Хрістофіасом, Президентом Палати представників Республіки Кіпр Яннакісом Оміру, а також зустріч з главою Кіпрської православної церкви Архієпископом Хризостомом II. Планується підписати низку двосторонніх документів. Передбачається також участь Глави держави в роботі представницького українсько-кіпрського бізнес-форуму.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає домобудівний комбінат.

* Розпочнеться 37-е засідання Міждержавної ради з антимонопольної політики (МРАП) за участю керівників конкурентних відомств країн-учасниць СНД. Порядком денним, зокрема, передбачені доповіді України про стан конкурентної політики та про досвід Антимонопольного комітету у виявленні та розслідуванні вертикальних і горизонтальних узгоджених дій. Участь у засіданні візьмуть також керівники Євразійської економічної комісії та Федерального конкурентного відомства Австрії. О 14.15 відбудеться прес-конференція керівників конкурентних відомств.

* Прес-конференція на тему: «Форвардні закупівлі зерна врожаю 2013 року: як Аграрний фонд забезпечує продовольчу безпеку країни». У роботі візьме участь гендиректор Аграрного фонду Ігор Якубович. І.Якубович поінформує про результати інтервенцій борошном на хлібопекарські підприємства і в роздрібну торгівлю, які були вперше введені цього року, і як це впливає на стабілізацію ціни на хліб.

* Відбудеться семінар у рамках Комітету з податкового права на тему: "Корпоративні та інвестиційні аспекти ведення бізнесу в Австрії". Учасники: доповідач - партнер BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH (Австрія) Андреас Хебль, модератор - голова Комітету з податкового права, радник ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" Іван Юрченко.

* Круглий стіл на тему: «Стратегічні перспективи екологізації політики та економіки в Україні». Організатор: Національний інститут стратегічних досліджень. З науковою доповіддю на тему: «Формування «зеленої» політики й економіки в контексті реалізації політики сталого розвитку в Україні» виступлять: В.Потапенко, головний консультант відділу екологічної та техногенної безпеки НІСД і Л.Якушенко, старший консультант відділу екологічної та техногенної безпеки НІСД . Запрошені: Н.Трофіменко, Міністерство екології та природних ресурсів України, С.Курикін, Управління екології та охорони природних ресурсів КМДА, О.Волков, Міністерство економіки та торгівлі України, С.Волков, Програма розвитку ООН, І.Медведенко, РНБО.

* У рамках Х Міжнародного водного форуму "AQUA UKRAINE-2012" за участю працівників Київводоканалу відбудуться змагання "Кращий працівник технічної служби водопровідно-каналізаційної галузі 2012 року в Україні".

* Прес-конференція на тему: «Україна відмовляється від російського газу? Механізми заміщення». Учасники: голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик; незалежний експерт Володимир Саприкін.

* Прес-конференція, присвячена Всесвітньому дню якості на тему: «Якість продуктів харчування і товарів в Україні». Учасники: голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, Сергій Орєхов, голова Київської облорганізації ВГО «Союз споживачів України» Тетяна Шальман.

* Прес-конференція з нагоди відкриття Національної виставки «Український сувенір-2012». Розглядатимуться питання популяризації української сувенірної продукції України, а також стан сегменту українських сувенірів, перспективи нового життя, підведення підсумків після ЄВРО-2012 - поштовх до розвитку і виходу на новий рівень. У рамках виставки відбудуться семінари та кейс-студії з практики успішного ведення бізнесу в сегменті українських сувенірів, майстер-класи за участю народних майстрів, які продемонструють традиційну техніку народних ремесел, виготовлення подарунків «hand made», майстер-класи з декорування, виставка-продаж сувенірної продукції. Виставка триватиме до 10 листопада.

* Прес-конференція на тему: «Кисломолочні закваски - корисні або небезпечні для здоров'я?» - Результати дослідження заквасок українських виробників». У роботі візьме участь директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець. Будуть представлені результати незалежної експертизи щодо нового кисломолочного продукту - закваски. Дослідження проводилося за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Для дослідження була проведена «контрольна закупівля» продукції 6 українських виробників.

* Прес-конференція на тему: «Тендери до і після прийнятих змін до Закону про державні закупівлі: підсумки моніторингу по регіонах, галузях і проблемах". Учасники: головний редактор порталу «Наші гроші» Олексій Шалайський, директор «Центру Політичних Досліджень і Аналітики» Віктор Таран, координатор проекту Ольга Будник, керівник відділу державних закупівель "Центру Політичних Досліджень і Аналітики» Андрій Марусов, керівник секретаріату Партнерства «За доброчесні державні закупівлі» Андрій Любич.

* Прес-конференція на тему: "Київська Асоціація зі зв'язків з органами державної влади України" - як профспілка українських лобістів". Учасники: Сергій Биков, голова Асоціації, Тетяна Скрипець, заст. голови Правління Асоціації, Борис Москвін, член Правління. Запрошені народні депутати України Владислав Лук'янов і Євген Волинець.

* КО «Київзеленбуд» починає програму «Врятуй Київ від вирубки хвої», якою передбачена широкомасштабна пропаганда збереження хвої і лісу в столиці. На перетині вулиць Богатирської та Лугової відбудеться перший етап програми - акція «Збережи хвою», у рамках якої буде висаджено 200 сосен. Разом з працівниками КО «Київзеленбуду» участь в акції візьмуть відомі українські спортсмени: Олімпійський чемпіон Ельбрус Тедеєв, Олімпійський чемпіон Денис Силантьєв, олімпійський чемпіон В'ячеслав Олійник, Олімпійська чемпіонка Олена Костевич і Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.

* У Києві компанія «БІЛЛА-Україна» відкриє новий супермаркет.

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