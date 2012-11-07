Експерт: враховуючи перемогу Обами, варто очікувати систематизації відносин Вашингтона і Києва

Враховуючи переобрання президента США Барака Обами, надалі слід чекати систематизації відносин Вашингтона і Києва. Таку думку висловив УНІАН директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

На його думку, «інтерес США до України виникає епізодично. До того ж він недостатньо артикульований і активізований. Нинішній адміністрації Обами важливі питання безпеки, зокрема в Європі, і стримування Росії. Україна - лише частина цієї системи».

В.Кулик не виключає, що «зараз з'явиться чіткіший економічний напрямок у відносинах з Києвом: просування на вітчизняний ринок американських компаній і створення для них сприятливого інвестклімату. Це і буде ключовим питанням діалогу України та США. Більше будуть говорити про бізнес, регуляторну політику і т.і.».

Як повідомляв УНІАН, чинний президент США Барак Обама переміг на президентських виборах, набравши 303 голоси виборців. Республіканець Мітт Ромні, який набрав 203 голоси (для перемоги необхідно набрати 270 голосів з 538), визнав поразку і привітав Б.Обаму з переобранням на другий строк. Демократи зберігають більшість в Сенаті США, а республіканці продовжать контролювати Палату представників.

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