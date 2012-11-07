ТОП-10 (7 листопада)

Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році

Золотовалютні резерви НБУ у жовтні скоротилися на 8,4%

НБУ за січень-жовтень купив у населення більше золота, ніж за весь 2011 рік

«Укрістгаз» купив 94,48% Харківської ТЕЦ-5

Кабмін підвищив мінімальну ціну на горілку

Базова інфляція у жовтні становила 0,1%

Кабмін пропонує ухвалити закон про утилізаційний збір на імпортні автомобілі

Янукович схвалив збільшення дефіциту бюджету-2012 на 7,7 млрд грн

Президент схвалив введення акцизу на компоненти моторного палива

Дефіцит платіжного балансу України у вересні становив 1,1 млрд дол.

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Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з 4,5% до 3,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 7 листопада, журналістам повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

«Плановий прогноз 2013 року - 3,5%, який я запропонував всім міністерствам. Після відпрацювання в міністерствах він повернеться і буде поданий на Кабмін», - сказав П.Порошенко. Він зазначив, що такий прогноз зростання ВВП у 2013 році узгоджений з Міжнародним валютним фондом.

При цьому міністр зазначив, що прогнозне зростання ВВП та інфляції в 2013 році також планується скоротити, однак не уточнив, до якого рівня.

Також П.Порошенко зазначив, що інфляція наступного року може становити 5,5%. «Я бачу на майбутній рік прогноз інфляції в межах 5,5%», - сказав П.Порошенко.

При цьому він зазначив, що за підсумком 2012 року інфляція може вирости до 4-5%.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

Кабінет Міністрів України має намір 20 листопада внести до Верховної Ради проект державного бюджету на 2013 рік.

«Зараз уряд працює над другим варіантом бюджету, який 20 числа, тобто, вже через два тижні буде подано до Верховної Ради», - сказав М.Азаров у вівторок, 6 листопада.

Він зазначив, що уряд розраховує на прийняття бюджету 2013 року до кінця листопада.

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Золотовалютні резерви НБУ у жовтні скоротилися на 8,4%

Золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У тому числі, резерви в іноземній валюті скоротилися на 9,1% - до 24,799 млрд дол., в золоті - на 1,6%, до 1,946 млрд дол.

За січень-жовтень п.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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НБУ за січень-жовтень купив у населення більше золота, ніж за весь 2011 рік

Національний банк України (НБУ) за січень-жовтень 2012 року викупив у населення близько 2,2 тонни золота (обсяг викупу за січень-липень становив 1,9 тонн, за весь 2011 рік - 1,8 тонн).

Про це УНІАН повідомили в Національному банку України (НБУ).

«В результаті вжитих Нацбанком України заходів із активізації купівлі дорогоцінних металів у населення й законодавчого врегулювання питання щодо скасування сплати податку з доходів фізичних осіб при продажі брухту дорогоцінних металів, Національним банком України з початку 2012 року куплено близько 2,2 тонни золота», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк почав випуск інвестиційних монет із дорогоцінних металів з метою надання населенню альтернативи вільно конвертованої валюти як засобу накопичення.

За оцінками НБУ, на сьогоднішній день обсяг готівкової валюти у громадян України оцінюється в 50-70 млрд дол., а щорічна потреба в золоті для випуску інвестиційних монет становитиме 3-5 тонн на рік. Для виготовлення інвестмонет НБУ використовує золото, викуплене у населення.

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«Укрістгаз» купив 94,48% Харківської ТЕЦ-5

Маловідома київська компанія «Укрістгаз» перемогла в конкурсі з продажу 94,48% держпакета акцій найбільшої в Україні теплоелектроцентралі - Харківської ТЕЦ-5, заплативши за пакет 339 млн 900 тис. грн, що всього на 10,5 млн грн більше його початкової ціни ( 329,4 млн грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу велася на сайті Фонду держмайна.

У ході конкурсу «Укрістгаз» змагався з другим учасником - компанією «Газконтиненталь», яка була готова придбати 94,48% пакет за 336,4 млн грн.

В ході торгів реалізаційна ціна держпакета була підвищена на три кроки. Розмір одного кроку становив 3 млн 500 тис. грн.

Нагадаємо, на участь в даному приватизаційному конкурсі надійшло всього дві заявки - від ТОВ «Газконтиненталь» і ТОВ «Укрістгаз».

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець, зокрема, повинен забезпечити протягом трьох років від дати переходу права власності на пакет акцій коефіцієнт використання встановленої електричної потужності теплоелектроцентралі до 67%, коефіцієнт використання встановленої теплової потужності до 45%.

Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розташована в Харківській області на відстані 0,5 км від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

Збиток ТЕЦ-5 за підсумками 9 місяців 2012 р. становив 389,8 млн грн, кредиторська заборгованість - 493,5 млн грн, дебіторська заборгованість - 81,7 млн ​​грн.

ТОВ «Укрістгаз» (м. Київ) створено в 2011 р., засновником компанії є Фінансова інжинірингова компанія.

ТОВ «Газконтиненталь» (м. Сімферополь, Крим) спільно з «Чорноморнафтогазом» займалися експлуатацією Фонтановского нафтогазоконденсатного родовища.

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Кабмін підвищив мінімальну ціну на горілку

Кабінет Міністрів затвердив збільшення мінімальної роздрібної ціни на пляшку горілки об'ємом 0,5 літрів на 7,3% - до 28 грн з 26,1 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у середу повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Ми пропонували не підвищувати мінімальну ціну до 30 грн. Зупинилися, згідно з нашою пропозицією, на 28 грн », - повідомив міністр.

За його словами, мінімальні роздрібні ціни на коньяк і вино підняті не були. Нагадаємо, у вересні Міністерство фінансів ініціювало підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої. Згідно з проектом постанови, розробленим Мінфіном, до 31 січня 2013 року оптово-відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби повинна знизитися до 87,6 грн за літр 100-відсоткового спирту з 88,5 гривень, роздрібну ціну пропонувалося підвищити до 142,5 гривень за літр 100-відсоткового спирту зі 130,5 гривень.

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Базова інфляція у жовтні становила 0,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в жовтні 2012 року проти вересня становила 0,1%, з початку року (жовтень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,6%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в жовтні 2012 року показник базової інфляції проти жовтня 2011 року становив 1,1%, в січні-жовтні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 3,8%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року споживчі ціни не змінилися (інфляція - 0%), також ціни не змінилися і проти жовтня 2011 року.

З початку 2012 р. (жовтень 2012 року до грудня 2011 року) зафіксована дефляція 0,3%.

У жовтні 2011 року проти вересня 2011 року інфляція також становила 0%, при цьому до аналогічного місяця 2010 року ціни зросли на 5,4%, в жовтні 2011 року проти грудня 2010 року зростання цін становило 4,2%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

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Кабмін пропонує ухвалити закон про утилізаційний збір на імпортні автомобілі

Уряд України планує ввести утилізаційний збір на імпортні автомобілі шляхом прийняття відповідного закону, а не урядової постанови, як планувалося раніше.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький.

«Ми вирішили це законом все-таки провести», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд підготував проект постанови, яким чинність утилізаційного збору, який зараз поширюється лише на автомобілі, імпортовані з Росії, поширюється на імпорт цієї продукції з усіх країн. До того планувалося домовитися з РФ про незастосування цього збору у двосторонній торгівлі, шляхом встановлення національних режимів. Однак відповідна міжурядова угода, згідно з яким Україна і Росія запровадять такий режим, так і не була підписана, як планувалося 28 вересня в рамках проведення саміту глав урядів СНД у Ялті.

Довідка УНІАН. З 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, чинність цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір ввели з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.

20 вересня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що слід розширити перелік країн для дії утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

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Янукович схвалив збільшення дефіциту бюджету-2012 на 7,7 млрд грн

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», яким передбачено кошти для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення, повідомляється на сайті президента в середу.

Законом передбачено кошти на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, на суму 7,677 млрд грн із загального фонду державного бюджету шляхом надання відповідної субвенції місцевим бюджетам.

Усього законом збільшено видатки загального фонду державного бюджету на 7,677 млрд гривень і збільшено на таку ж суму граничний обсяг дефіциту загального фонду державного бюджету, до того джерелом фінансування встановлено державні внутрішні запозичення.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді збільшити дефіцит держбюджету на 7,678 млрд грн – до 38,807 млрд грн для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення.

Згідно з документом, джерелом фінансування збільшення дефіциту пропонується визначити внутрішні запозичення, загальна сума яких зросте до 69,63 млрд грн.

Також в документі пояснюється, що 7,68 млрд грн необхідні для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення за 2011-2012 роки, оскільки виділених для цього в держбюджеті-2012 коштів недостатньо.

Довідка УНІАН. Згідно чинної редакції Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

Дефіцит державного бюджету України в січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився втричі - до 24,381 млрд грн.

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Президент схвалив введення акцизу на компоненти моторного палива

Президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, згідно з якими вводиться акцизний податок на компоненти моторного палива.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, законопроект був розроблений Міністерством енергетики та вугільної промисловості і схвалений Кабінетом міністрів. Акцизний податок пропонується ввести на бензол (сирий кам'яновугільний) і технічний метанол (метиловий спирт), які використовуються при виробництві моторного палива. Закон дозволить встановити державний контроль за реалізацією бензолу і метанолу, зупинити контрафактне виробництво моторного палива і збільшити надходження до держбюджету.

У 2011 році в Україні було вироблено близько 160 тис. тонн сирого бензолу. До того ж тільки 34 тис. тонн речовини були використані в хімічній промисловості для одержання продуктів органічного синтезу. Решта, як передбачається, пішло, зокрема і на виробництво низькоякісного контрафактного палива, що становить загрозу для здоров'я і життя людей.

У січні-серпні 2012 року надходження до бюджету від акцизного збору становили 15,4 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. До того податківці у січні-липні 2012 року виявили майже 500 підакцизних злочинів.

Нагадаємо, що базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива із вмістом сірки до 0,2% - 98 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% - 75 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,005% до 0,035% - 68 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки до 0,005% - 46 євро за тонну.

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Дефіцит платіжного балансу України у вересні становив 1,1 млрд дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у вересні 2012 року, за попередніми даними, становив 1,1 млрд доларів США порівняно з профіцитом у розмірі 615 млн доларів у серпні поточного року, йдеться в повідомленні Національного банку.

«У вересні дефіцит зведеного платіжного балансу (1,1 млрд дол.) був профінансований за рахунок резервних активів. Їх обсяг на кінець вересня становив 29,3 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,3 місяці», - повідомляє НБУ.

Дефіцит поточного рахунку у вересні 2012 року, йдеться у повідомленні, скоротився до 1,3 млрд дол. з 1,4 млрд дол. у серпні, що було обумовлено, насамперед, скороченням імпорту товарів до 7,3 млрд дол. з 7,8 млрд дол. місяцем раніше.

Експорт України товарів у вересні, за даними НБУ, скоротився в порівнянні з вереснем 2011 року на тлі слабкого зовнішнього попиту, насамперед, на сировинну продукцію на 3,3% до 5,9 млрд дол.

Нацбанк також відзначає, що введення Росією утилізаційного збору на імпортні автомобілі призвело у вересні до падіння експорту продукції машинобудування на 3,0% до вересня 2011 року (у серпні 2012 р. темпи зростання по сектору становили 12,0%).

Профіцит капітального та фінансового рахунків у вересні 2012 року становив 237 млн ​​дол. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у вересні, за оцінкою НБУ, становив 518 млн дол.

За дев'ять місяці 2012 року дефіцит платіжного балансу України становив 798 млн дол. у порівнянні з профіцитом у розмірі 77 млн ​​дол. за аналогічний період 2011 року.

На початку жовтня голова Нацбанку Сергій Арбузов повідомив, що профіцит платіжного балансу в серпні становив 615 млн дол. Зі свого боку, директор генерального економічного департаменту НБУ Олександр Петрик повідомив, що за січень-серпень ц.р. загальне сальдо платіжного балансу було позитивним - 304 млн дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. у порівнянні з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

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