ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «НБУ почав «чистки» на ринку грошових переказів» пише: Нацбанк оприлюднив проект постанови, що пропонує звузити коло юросіб, які можуть проводити операції з переказу грошей...

http://delo.ua/finance/nbu-nachal-chistki-na-rynke-denezhnyh-perevodov-189439/

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«Дело» в публікації «Для українського бізнесу створять лобі за кордоном» пише: МЗС робить ставку на розвиток торгівельних представництв України за кордоном, якими займеться Український союз промисловців і підприємців. Особлива увага приділяється допомозі, яку може надати українська діаспора...

http://delo.ua/ukraine/dlja-ukrainskogo-biznesa-sozdadut-lobbi-za-rubezhom-189442/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Показовий відступ», в якому пише: уряд готується до істотної корекції проекту держбюджету на 2013 рік. У Мінекономрозвитку пропонують знизити прогноз зростання економіки до 3,5%, а інфляції - до 5,5%. Ці зміни зменшать прибуткову частину бюджету на 15 млрд грн. У такій ситуації скорочення бюджетних витрат, у тому числі соціальних, є неминучим...

http://kommersant.ua/doc/2062230

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Стабільність дорого коштувала», в якому пише: прагнення не допустити девальвацію національної валюти перед парламентськими виборами призвело до зменшення в жовтні міжнародних резервів Нацбанку на 2,4 млрд дол. Таке скорочення разом з майбутніми в найближчі місяці виплатами може вже до кінця року спричинити зниження резервів НБУ до критичного рівня, попереджають експерти. Після цього у регулятора вже не буде достатньо коштів для підтримки курсу гривні шляхом своїх інтервенцій, і американська валюта може зрости в ціні до 8,5 грн.

http://kommersant.ua/doc/2062419

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«Сегодня» в публікації «В Україні змінено порядок виплати страховки при ДТП» пише: за кожен день перебування на лікарняному потерпілому за страховкою виплатять в будь-якому разі 1/30 мінзарплати на день настання страхвипадку, але платити будуть не більше 120 днів...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-izmenen-poryadok-vyplaty-strahovki-pri-DTP.html

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Також «Сегодня» в публікації «Держмонополії на продаж» пише: процес приватизації держмонополій, який не ризикували запускати до виборів, може активізуватися після їх завершення...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Gosmonopolii-na-prodazhu-infografika-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Перемога Обами в США - зростання цін в Україні» пише: підсумком виборів у США стане активізація «зеленого друкарського верстата», внаслідок чого зростуть ціни у всьому світі і на продукти харчування, і на нафту, і на газ, меншою мірою на метал. Так, підвищення вартості імпортних товарів в Україні неминуче, вважають експерти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/146141

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Електростанція, яка живить Кремль, стане елітним житлом» пишуть: «дочка» Газпрому закриє найстарішу діючу електростанцію Росії, яка працює вже 115 років...

http://izvestia.ru/news/539168

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Також «Известия» в публікації «Держпідтримку автопрому скоротять утричі» пишуть: Мінпромторг РФ скоротив обсяг субсидій для автовиробників на 15 млрд рублів...

http://izvestia.ru/news/539179

(УНІАН)