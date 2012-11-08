Анонс на 9 листопада

09.11.2012 Прес-конференція: «Чи чекати Україні на чергову хвилю безробіття?» Прес-конференція: «Підсумки III Українського зернового конгресу і плани на 2013 рік»

* Прес-конференція на тему: «Чи чекати Україні на чергову хвилю безробіття?». Учасники: директор Київського обласного центру зайнятості Василь Якобінчук, провідний експерт інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій. * Прес-конференція на тему: «Підсумки проведення III Українського зернового конгресу і плани на 2013 рік». Учасники: президент Української зернової асоціації Володимир Клименко і керівник служби бізнес проектів ІА "АПК-Інформ" Родіон Рибчинський. * * * Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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