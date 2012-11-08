Україна і Кіпр підписали низку двосторонніх документів

Нікосія . Українa та Республіка Кіпр підписали низку двосторонніх документів.

Як передає кореспондент УНІАН, угоди були підписані під час офіційного візиту Президента України Віктора Януковича до Кіпру.

Зокрема, було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про морське торговельне судноплавство.

Угода сприятиме пожвавленню торговельно-економічного співробітництва двох держав. Зокрема, суднам договірних сторін у портах і територіальних водах буде забезпечено таке ж ставлення, як і до своїх власних суден у частині нарахування портових зборів і податків, доступу до портів, користування послугами порту, завантаження й розвантаження вантажів, посадки та висадки пасажирів.

Підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво в галузі охорони здоров’я та медичної науки

Угода має на меті активізацію та розширення міжурядової співпраці у галузі охорони здоров’я. Зокрема, документ сприятиме розвитку співробітництва за визначеними пріоритетними напрямками, дозволить координувати політику в галузі охорони здоров’я. Співпраця здійснюватиметься шляхом обміну досвідом, спеціалістами з метою навчання та консультацій, проведення курсів і семінарів.

Також підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства, природних ресурсів і навколишнього середовища Республіки Кіпр у галузі сільського господарства.

Меморандумом передбачається взаємодія за такими напрямками: обмін науковою і технічною інформацією, документацією та зразками продукції; стажерами, делегаціями вчених і фахівців; підготовка спільних програм сільськогосподарських досліджень у галузях, що становлять взаємний інтерес; спільних планів із запобігання і контролю захворювань.

Крім того, підписано Угоду між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Спортивною організацією Кіпру про співробітництво в галузі фізичної культури та спорту.

Угода регламентуватиме українсько-кіпрські відносини в галузі фізичної культури та спорту завдяки співробітництву між державними органами, відповідальними за формування та реалізацію спортивної політики в Україні та в Республіці Кіпр, а також неурядових спортивних організацій, клубів, федерацій різноманітних видів спорту.

Сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України і Кіпрським агентством зі сприяння інвестицій з питань сприяння інвестиційному співробітництву

Реалізація меморандуму сприятиме обміну досвідом у сфері залучення інвестицій та супроводу інвесторів.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Українським союзом промисловців та підприємців і Торгово-промисловою палатою Республіки Кіпр.

Меморандум дозволить сторонам координувати проведення спільних ділових заходів, зокрема круглих столів, конференцій та семінарів; здійснювати інформаційний обмін щодо економічної ситуації в обох державах; сприяти реалізації комерційних, інвестиційних та інших проектів компаній-членів УСПП та ТПП Республіки Кіпр, розв’язувати підприємницькі проблеми.

Сторони також підписали Меморандум про взаєморозуміння між Донецьким національним технічним університетом (ДонНТУ) та Кіпрським інститутом.

Меморандум сприятиме реалізації спільних дослідницьких проектів у сферах навколишнього середовища, енергетики, застосування високопродуктивних обчислювальних машин у фундаментальних та інженерних науках, сфері інформаційних технологій, археології і дослідженнях культурної спадщини.

Співробітництво передбачатиме обмін студентами, професорсько-викладацьким складом, дослідниками та іншими співробітниками, спільну організацію і проведення курсів, семінарів і симпозіумів, обмін інформацією, документацією, публікаціями та результатами досліджень.