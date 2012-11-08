ТОП-10 (8 листопада)

Держмитслужба посилить контроль вантажів у портах

Держмитслужба хоче скасувати ордерні перевезення

Мінімальну ціну горілки підвищать на 15%, коньяку - на 17-20%

Кабмін виділив 1 млн грн на допомогу країнам Близького Сходу

НБУ обмежить перелік юросіб, що надають послуги з переказу грошей

Іспанська Enagas може виступити основним інвестором будівництва LNG-терміналу

Держінвестпроект залучить 165 млн євро кредиту для проекту «LNG-термінал»

Україна і Кіпр анулюють "офшорні пільги" - підписано Конвенцію

Нововведення щодо авторського права "заморозять" український Інтернет - відкритий лист

"Газпром" не бачить підстав для перегляду ціни на газ для України

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Держмитслужба посилить контроль вантажів у портах

Державна митна служба України має намір ввести обов'язкову вимогу надавати в електронному вигляді інформацію про вантажі за 24 години до моменту їх прибуття у порт. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби з посиланням на відповідне розпорядження керівника служби Ігоря Калєтника.

Вантажі, що заходять у порти без відповідного повідомлення, будуть розвантажені, ретельно оглянуті і проконтрольовані з використанням процедур для так званих ризикових операцій. При цьому власники вантажів можуть бути запідозрені в ухиленні від сплати податків.

«Державна митна служба обіймає принципову позицію щодо надання митним органам від портів, морських агентів і ліній попередньої інформації в електронному вигляді про товари, що надходять у порти, як контейнерними перевезеннями, так і генеральними вантажами. Інформація має надаватися за 24 години до надходження вантажів в порт і містити визначальні характеристики для ідентифікації товарів», - зазначається у повідомленні прес-служби.

На думку митників, дана вимога є міжнародною практикою і значно спрощує проходження митних процедур на морському транспорті.

Як сказано у повідомленні прес-служби, в найближчі два тижні митні органи проведуть відповідні консультації з адміністраціями портів і агентськими організаціями.

Як повідомляв УНІАН, з 15 грудня 2011 року Держмитслужба ввела попередній документальний контроль у пунктах пропуску через митний кордон України. Фактично це означало одноразове здійснення держконтролю при митному контролі. До введення процедури контроль здійснювався співробітниками відповідних органів, як в пунктах пропуску, так і у внутрішній митниці, при оформленні товарів.

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Держмитслужба хоче скасувати ордерні перевезення

Державна митна служба України має намір подати на розгляд Кабінету Міністрів пропозицію про скасування практики використання ордерних перевезень (без вказівки одержувача вантажів).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держмитслужби з посиланням на директора Департаменту митного контролю та оформлення Держмитслужби Сергія Сьомку.

У повідомленні прес-служби йдеться, що ордерні поставки, коли одержувач вантажів не вказується, можуть використовуватися для ухилення від сплати податків, оскільки в цьому випадку ні митниця, ні податкові органи не мають можливості відстежити і проконтролювати факт оплати вантажу. Пропозиції щодо викорінення таких схем Держмитслужба має намір відправити до Кабміну найближчим часом, сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Державна митна служба України має намір ввести обов'язкову вимогу надавати в електронному вигляді інформацію про вантажі за 24 години до моменту їх прибуття до порту. На думку митників, дана вимога є міжнародною практикою і значно спрощує проходження митних процедур на морському транспорті. Крім того, Мінфін виніс на загальне обговорення проект наказу про порядок взаємодії органів Державної податкової служби та Державної митної служби під час здійснення контролю над імпортними операціями. Згідно з проектом наказу, Державній податковій службі та Держмитслужбі пропонується в місячний термін розробити протокол обміну інформацією про імпортні операції, а також розробити систему оцінки ризиків при здійсненні імпортних операцій з можливістю ініціювати запити про підтвердження або спростування сумнівних даних і подальшу координацію спільних дій.

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Мінімальну ціну горілки підвищать на 15%, коньяку - на 17-20%

Кабінет міністрів збільшив мінімальну роздрібну ціну на коньяк з листопада 2012 року на 17-20% - до 38,9-49,4 грн за 0,5 л, а мінімальна роздрібна ціна на горілку буде підвищена у два етапи: з листопада 2012 року на 9,2% - до 28,5 грн за 0,5 л, і з 1 березня 2013 р. - ще на 5,6%, до 30,1 грн за 0,5 л.

Відповідну постанову № 1017 від 7 листопада 2012 року оприлюднено на сайті уряду.

Згідно з постановою, оптова відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) збільшиться до 28 лютого до 96,18 грн за 1 літр 100% спирту з нинішніх 88,5 грн, а з 1 березня — до 101,6 грн за 1 літр. Роздрібна ціна підвищується з листопада до 142,5 грн за 1 літр 100% спирту з 130,5 грн, а з березня - до 150,5 грн за літр.

Також документом передбачено підвищення оптових відпускних і роздрібних цін на інші зброджені напої. Мінімальна оптова відпускна ціна на них встановлена з листопада у розмірі 103 грн за 1 літр 100% спирту (96,24 грн - зараз), а з березня 2013 р. - 110,6 грн за 1 літр, роздрібна ціна з листопада зросте до 154 грн, а з березня 2013 — до 163,8 грн за 1 літр 100% спирту.

Оптова відпускна ціна на коньяк "три зірки" з листопада підвищиться до 124,5 грн за 1 літр 100% спирту, на "чотири зірки" — до 140,5 грн, на «п'ять зірок» - до 158,1 грн за літр 100% спирту. Роздрібна ціна, відповідно, підвищиться до 194,5 грн за 1 літр 100% спирту для «трьох зірок», до 219,5 грн - для «чотирьох зірок», і до 247 грн - для «п'яти зірок». У роздробі пляшка найдешевшого 40-градусного коньяку обсягом 0,5 л подорожчає з 33,08 грн до 38,9 грн, "чотири зірки" – з 37,16 грн до 43,9 грн, "п'ять зірок" – з 41,1 грн до 49,4 грн.

Мінімальні ціни на вино не змінилися і становитимуть 18-26 грн за пляшку 0,7 л у роздрібній торгівлі.

Нагадаємо, уряд відновив дію мінімальних цін на алкоголь у 2008 році. Останній раз вони були переглянуті у серпні 2011 року.

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Кабмін виділив 1 млн грн на допомогу країнам Близького Сходу

Кабінет Міністрів України ухваливв рішення про надання 1 млн грн в якості гуманітарної допомоги країнам Близького Сходу, в яких перебувають постраждалі у результаті війни в Сирії.

Відповідне розпорядження № 873 від 7 листопада розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, кошти виділять з резервного фонду держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Президент України Віктор Янукович розпорядився надати гуманітарну допомогу країнам Близького Сходу, на території яких знаходяться особи, що постраждали внаслідок збройного конфлікту в Сирійській Арабській Республіці.

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НБУ обмежить перелік юросіб, що надають послуги з переказу грошей

Національний банк України (НБУ) має намір обмежити перелік юридичних осіб, які можуть надавати послуги з переказу грошей. Це передбачено в проекті постанови "Про врегулювання питань щодо прийому коштів для подальшого їх переказу", оприлюдненому на сайті регулятора.

Документом пропонується встановити, що операції щодо прийому готівки в гривні для подальшого переказу за допомогою платіжних пристроїв і через пункти прийому можуть здійснювати виключно банки, комерційні агенти банків - юридичні особи, які уклали агентські договори з банками, а також небанківські фінансові установи, які одержали відповідну ліцензію.

Документом також пропонується заборонити комерційним агентам банків і небанківським фінансовим установам передавати іншим особам свої повноваження зі здійснення операцій щодо прийому коштів.

“Ухвалення даного проекту постанови направлене на регулювання діяльності комерційних агентів банків і інших юридичних осіб, що не є банками, на ринку платежів, а також на захист прав та інтересів споживачів.» - зазначається в аналітичній записці до проекту.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №386 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 під № 1720/22032), затвердив Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків. Документом передбачено, що розпочати надання фінансових послуг від імені банку комерційний агент має право тільки після його реєстрації Національним банком України. Інформацію про чинні агентські договори банки мають подати до Національного банку не пізніше ніж через 60 днів з дня доведення до відома технічних умов ведення відповідного реєстру.

Вищезазначена постанова набирає чинності з дня її офіційної публікації в бюлетені «Офіційний вісник України».

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Іспанська Enagas може виступити основним інвестором будівництва LNG-терміналу

Іспанська компанія Enagas, лідер європейського ринку з транспортування газу, може виступити основним фінансовим інвестором будівництва LNG-терміналу на першому етапі з часткою участі 75%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова координаційної ради національного проекту «LNG-термінал» Віталій Дем'янюк.

«На першому етапі компанія Enagas може взяти участь у проекті як основний партнер держави», - сказав В.Дем'янюк

Також він зазначив, що частки участі в проекті можуть розподілитися у співвідношенні 75% - Enagas і 25% - держава.

«Надалі розподіл часток може істотно змінитися, це нормальна європейська практика», - підкреслив В.Дем'янюк

Також він пояснив, що надалі в проекті можуть взяти участь й інші компанії.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект« LNG-термінал », яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом у 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно ТЕО, проект може бути реалізований протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

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Держінвестпроект залучить 165 млн євро кредиту для проекту «LNG-термінал»

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) має намір залучити кредит у розмірі 165 млн євро під державні гарантії для проекту «LNG-термінал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова координаційної ради національного проекту «LNG-термінал» Віталій Дем'янюк.

«Одночасно ведуться переговори з вісьмома іноземними банками», - сказав В. Дем'янюк

Також він пояснив, що ці кошти необхідні для фінансування морської та частини технологічної компонентів будівництва цього терміналу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня поточного року Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) оголосило два тендери на залучення кредитних коштів у рамках проекту «LNG-термінал».

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Україна і Кіпр анулюють "офшорні пільги" - підписано Конвенцію

Кабінет Міністрів України підписав з урядом Республіки Кіпр Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухилення від сплати податків на доходи, згідно з якою Україна має намір відмовитися від 30-річної практики надання податкових пільг компаніям, зареєстрованим у цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, нова Конвенція між Україною і Кіпром замінить чинну Угоду між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, підписану ще 29 жовтня 1982 року.

Нова угода, зокрема, дає змогу Україні стягувати податки з підприємств, зареєстрованих на Кіпрі, відповідно до українського законодавства.

Набуття чинності конвенції має збільшити надходження до державного бюджету України та зупинити неконтрольований відплив українського капіталу до Кіпру.

Зокрема, конвенцією встановлюються ставки оподаткування дивідендів, процентів, роялті та відчуження майна (на відміну від чинної сьогодні угоди, яка містить практично нульові ставки).

Як раніше повідомляв УНІАН, України вела переговори з Кіпром про зміну угоди про уникнення подвійного оподаткування з 1997 року.

Раніше голова Державної податкової служби України Олександр Клименко заявляв, що Україна втрачає від використання офшорних схем близько 100 млрд. грн. на рік.

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Нововведення щодо авторського права "заморозять" український Інтернет - відкритий лист

Ухвалення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» (реєстр. № 6523 від 15.06.2010) обмежує свободу українського Інтернету і блокує розвиток вітчизняного сегменту Інтернету.

Про це йдеться у відкритому листі Ради з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій України, підписаному також народними депутатами Віктором Януковичем і Євгеном Царьковим, на адресу спікера ВР Володимира Литвина і голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Представники ринку закликають законодавчу владу не підтримувати і не розглядати законопроект № 6523.

У листі, зокрема, зазначається, що Рада провела експертизу зазначеного законопроекту, який прийняла ВР у першому читанні 01.02.2011 року, за результатами якої стало очевидно, що ухвалення цього законопроекту в теперішньому вигляді загрожує розвитку національної індустрії ІКТ та інформаційного суспільства загалом.

«Реалізація норм законопроекту порушує баланс інтересів між правовласниками та користувачами об'єктів інтелектуальної власності, що загалом призведе до консервації інтелектуального потенціалу держави і відтоку інвестицій з національної економіки», - наголошується в листі.

Нагадаємо, проект закону № 6523 (автори - народні депутати Максим Луцький, Катерина Самойлик, Олег Зарубінський) регулює правовідносини, що виникають у зв'язку зі створенням і використанням об'єктів авторського права і суміжних прав. Законопроект передбачає внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" та в інші законодавчі акти, пов'язані зі сферою авторського права і суміжних прав.

На думку авторів, цей законопроект усуває недоліки відповідних положень чинного законодавства, особлива увага в ньому надається нормам, які недостатньо врегульовані в чинному законодавстві, зокрема це стосується положень права слідування, репрографічного відтворення творів, кабельної ретрансляції, договірних відносин, встановлення відповідальності, а також порушень вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.

У проекті закону пропонується розшити сферу дії уповноважених організацій, що закріплюють право на винагороду за суб'єктами авторського права і суміжних прав. Пропонується поширити діяльність уповноважених організацій колективного управління на випадки: кабельної ретрансляції творів; права слідування; репрографічного відтворення творів; відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірників, а також аудіовізуальних творів та їх примірників; публічного виконання, публічного показу кабельної ретрансляції фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, а також виконань, зафіксованих у цих фонограмах і відеограмах; авторського права.

Положеннями законопроекту значно посилені вимоги до організацій, що претендують стати уповноваженими організаціями, а також істотно вдосконалені норми щодо відповідальності вже визначених уповноважених організацій.

Довідка УНІАН. ВГО "Рада з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій України" об'єднує профільних експертів, представників великого та середнього бізнесу, народних депутатів, зацікавлених у динамічному розвитку національного IT-сектора. Головні цілі організації - формування та реалізація державної політики у сфері IT, захист інтересів IT-бізнесу, підвищення кваліфікації кадрів та ін.

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"Газпром" не бачить підстав для перегляду ціни на газ для України

Російський газовий монополіст "Газпром" не планує найближчим часом переглядати ціну на газ для України, попри наполегливі прохання Києва про зниження ціни на блакитне паливо.

Про це під час телефонної конференції повідомив глава департаменту зовнішньоекономічної діяльності Павло Одерів, передає РІА «Новини».

"Підстав для перегляду ціни для України на сьогодні немає", - сказав він, додавши, що найближчим часом холдинг не планує розглядати це питання.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Польській державній нафтогазовій компанії PGNIG вдалося добитися понад 15% знижки на російський газ, що постачали до Польщі. Це дозволить країні з наступного року щорічно економити майже до 1 млрд доларів.

Польська влада ініціювали процедуру подачі позову проти "Газпрому" у Міжнародний арбітраж у Стокгольмі в листопаді 2011 року після того, як їм майже за рік не вдалося добитися знижки на паливо, що постачається в країну.

За даними польського аналітика Гжегожа Кучинського, в останні три роки російська газова монополія погодилася знизити ціни на газ - у середньому на 10% - для понад п'ятнадцяти своїх клієнтів у Німеччині, Франції, Італії, Австрії, Словаччині, Польщі.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (враховуючи знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила - у першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У поточному році Україна має намір скоротити купівлю газу у "Газпрому" до 27 млрд кубометрів з 40 млрд куб. м минулого року і передбаченими контрактом 52 млрд куб. м.

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УНІАН