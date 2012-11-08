Вибори-2012: оброблено 100% протоколів
ЦВК завершив опрацювання протоколів на виборах до Верховної Ради-2012.
Станом на 21.38 (8 листопада) опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
(на 21.38, 08 листопада)
|#
|Партія
|Відсоток ЗА
|Голосів ЗА
|1
|Партія Регіонів
|30.00
|6 116 815
|2
|ВО "Батьківщина"
|25,54
|5 208 390
|3
|Політична партія УДАР
|13,96
|2 847 878
|4
|Комуністична партія Украіни
|13,18
|2 687 246
|5
|ВО "Свобода"
|10,44
|2 129 906
|6
|"Украіна - вперед"
|1,58
|322 202
|7
|"Наша Украіна"
|1,11
|226 482
|8
|Радикальна партія О.Ляшка
|1,08
|221 136
***
(10-36)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|30.00
|6 115 446
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|25.54
|5 205 789
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.96
|2 845 965
|4
|Комуністична партія України
|13.18
|2 686 553
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|10.44
|2 128 064
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.58
|322 079
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.11
|226 328
|8
|Радикальна партія Олега Ляшка
|1.08
|221 117
(19-36)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|30.03
|6 101 969
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|25.51
|5 184 140
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.94
|2 833 786
|4
|Комуністична партія України
|13.18
|2 679 568
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|10.44
|2 121 855
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.58
|321 506
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.11
|225 838
|8
|Радикальна партія Олега Ляшка
|1.08
|220 688
***
(01.11.12. на 10-22, опрацьовано 99,40%)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|30.06
|6 092 827
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|25.48
|5 165 469
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.93
|2 824 068
|4
|Комуністична партія України
|13.20
|2 675 346
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|10.44
|2 114 262
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.58
|320 827
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.11
|225 370
|8
|Радикальна партія Олега Ляшка
|1.08
|220 151
***
За результатами опрацювання 99,35% протоколів, за Партію регіонів проголосували 30,07% виборців; за ВО «Батьківщина» - 25,47%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,93%; за Комуністичну партію України - 13,20%; за ВО «Свобода» - 10,42%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,58%; за партію «Наша Україна» - 1,11% виборців, за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08%.
Решта партій набирають менше одного відсотка голосів.
***
Станом на 18.43 31 жовтня в загальнодержавному багатомандатному окрузі оброблено 98,84% протоколів дільничих виборчих комісій.
Частка Партії регіонів скорочується, партій "УДАР" та "Свобода" - збільшується.
Пораховано 100% протоколів в АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській,Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях та м. Севастополь:
(на 17-43, оброблено 98,84%)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|30.12
|6 063 457
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|25.43
|5 120 650
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.91
|2 800 674
|4
|Комуністична партія України
|13.22
|2 661 457
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|10.41
|2 095 988
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.58
|318 908
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.11
|224 081
***
(на 11-15, оброблено 97,94%)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|30.24
|6 014 247
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|25.36
|5 044 608
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.85
|2 756 273
|4
|Комуністична партія України
|13.27
|2 640 083
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|10.34
|2 057 881
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.58
|315 385
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.11
|221 100
***
(на 15-11)
На цей час змінився "бронзовий" призер виборів - якщо впродовж доби третій результат показувала Комуністична партія України, то зараз на третє місце вийшла партія Віталія Кличка "Удар". В обох партій однаковий відсоток голосів (13,6%), але "Удар" на 610 голосів випереджає КПУ
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|31.10
|5 735 944
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|24.76
|4 495 891
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.60
|2 536 558
|4
|Комуністична партія України
|13.60
|2 535 948
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|9.95
|1 855 703
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.60
|298 427
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.09
|203 438
***
(на 13-31, оброблено 90,82%)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|31.37
|5 735 944
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|24.59
|4 495 891
|3
|Комуністична партія України
|13.71
|2 507 437
|4
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.56
|2 479 843
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|9.78
|1 788 650
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.60
|293 726
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.08
|197 970
***
В Україні на ранок 30 жовтня опрацьовано вже 86,85% протоколів дільничних виборчих комісій. Так, за Партію регіонів проголосували 31,84% виборців; за ВО «Батьківщина» - 24,21%; за Комуністичну партію України - 13,89%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,47%; за ВО «Свобода» - 9,6%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,61%; за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,07%; за партію «Наша Україна» - 1,06% виборців.
Решта 13 політичних партій набирають менше одного відсотка.
***
Станом на 19.53 29 жоівтня в загальнодержавному багатомандатному окрузі оброблено 77,21% протоколів дільничих виборчих комісій.
За даними ЦВК, результати голосування такі: (в парламент проходять партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр):
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|32.76
|5 025 547
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|23.50
|3 604 587
|3
|Комуністична партія України
|14.24
|2 184 334
|4
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.28
|2 038 050
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|9.25
|1 419 755
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.64
|251 974
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.03
|158 703
***
(на 17-55)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|33.28
|4 712 716
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|23.13
|3 275 480
|3
|Комуністична партія України
|14.45
|2 046 418
|4
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.18
|1 866 832
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|9.02
|1 278 415
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.65
|234 393
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.01
|144 046
***
(на 16-00)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|33.82
|4 348 201
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|22.77
|2 927 684
|3
|Комуністична партія України
|14.59
|1 875 821
|4
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.07
|1 681 306
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|8.84
|1 136 565
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.66
|231 614
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.00
|125 927
(дані з сайту ЦВК)
* * *
(на 14-50, оброблено 61,07% протоколів)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|34.02
|4 051 357
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|22.49
|2 664 244
|3
|Комуністична партія України
|14.73
|1 745 068
|4
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|12.99
|1 539 284
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|8.70
|1 030 759
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.66
|197 163
|7
|політична партія "Наша Україна"
|0.98
|112 765
(дані з сайту ЦВК)
* * *
(на 12-30, оброблено 50,67% протоколів)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|35.02
|3 363 895
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|21.99
|2 112 499
|3
|Комуністична партія України
|14.89
|1 236 957
|4
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|12.87
|1 136 957
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|8.34
|801 877
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.67
|160 793
|7
|політична партія "Наша Україна"
|0.95
|91 747
(дані з сайту ЦВК)
***
(дані на 11-30, оброблено 47,06% протоколів)
|№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|35.13
|3 108 440
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|21.90
|1 938 141
|3
|Комуністична партія України
|14.93
|1 321 540
|4
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|12.87
|1 139 123
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|8.28
|732 916
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.67
|148 563
|7
|політична партія "Наша Україна"
|0.95
|84 049
(дані з сайту ЦВК
***
Станом на 9.00 опрацьовано 35,74% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.
Згідно з результатами опрацювання 35,74% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 35,92% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,39%; партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,78%; Комуністичну партію України - 15,14%; ВО «Свобода» - 7,91%.
***
Станом на 7.45 опрацьовано 29,79% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.
Згідно з результатами опрацювання 29,79% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 36,63% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,02%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,64%; за Комуністичну партію України - 15,28%; за ВО «Свобода» - 7,57%.
Представники Партії регіонів продовжують лідирувати у 111-ти округах, представники "Батьківщини" - у 40, "Свободи" - у 9-ти, "УДАРу" - у 5-ти, Народної партії – у трьох, «Єдиного Центру» - у двох округах.
В одному окрузі лідирує представник партії "Союз", ще в одному - "Україна - Вперед!" й ще в одному - Радикальної партії Олега Ляшка.