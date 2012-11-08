Вибори-2012: оброблено 100% протоколів

ЦВК завершив опрацювання протоколів на виборах до Верховної Ради-2012.

Станом на 21.38 (8 листопада) опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

(на 21.38, 08 листопада)

# Партія Відсоток ЗА Голосів ЗА 1 Партія Регіонів 30.00 6 116 815 2 ВО "Батьківщина" 25,54 5 208 390 3 Політична партія УДАР 13,96 2 847 878 4 Комуністична партія Украіни 13,18 2 687 246 5 ВО "Свобода" 10,44 2 129 906 6 "Украіна - вперед" 1,58 322 202 7 "Наша Украіна" 1,11 226 482 8 Радикальна партія О.Ляшка 1,08 221 136

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(10-36)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 30.00 6 115 446 2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.54 5 205 789 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.96 2 845 965 4 Комуністична партія України 13.18 2 686 553 5 політична партія ВО "Свобода" 10.44 2 128 064 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 322 079 7 політична партія "Наша Україна" 1.11 226 328 8 Радикальна партія Олега Ляшка 1.08 221 117

(19-36)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 30.03 6 101 969 2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.51 5 184 140 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.94 2 833 786 4 Комуністична партія України 13.18 2 679 568 5 політична партія ВО "Свобода" 10.44 2 121 855 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 321 506 7 політична партія "Наша Україна" 1.11 225 838 8 Радикальна партія Олега Ляшка 1.08 220 688

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(01.11.12. на 10-22, опрацьовано 99,40%)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 30.06 6 092 827 2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.48 5 165 469 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.93 2 824 068 4 Комуністична партія України 13.20 2 675 346 5 політична партія ВО "Свобода" 10.44 2 114 262 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 320 827 7 політична партія "Наша Україна" 1.11 225 370 8 Радикальна партія Олега Ляшка 1.08 220 151

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За результатами опрацювання 99,35% протоколів, за Партію регіонів проголосували 30,07% виборців; за ВО «Батьківщина» - 25,47%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,93%; за Комуністичну партію України - 13,20%; за ВО «Свобода» - 10,42%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,58%; за партію «Наша Україна» - 1,11% виборців, за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08%.

Решта партій набирають менше одного відсотка голосів.

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Станом на 18.43 31 жовтня в загальнодержавному багатомандатному окрузі оброблено 98,84% протоколів дільничих виборчих комісій.

Частка Партії регіонів скорочується, партій "УДАР" та "Свобода" - збільшується.

Пораховано 100% протоколів в АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській,Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях та м. Севастополь:

(на 17-43, оброблено 98,84%)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 30.12 6 063 457 2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.43 5 120 650 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.91 2 800 674 4 Комуністична партія України 13.22 2 661 457 5 політична партія ВО "Свобода" 10.41 2 095 988 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 318 908 7 політична партія "Наша Україна" 1.11 224 081

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(на 11-15, оброблено 97,94%)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 30.24 6 014 247 2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.36 5 044 608 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.85 2 756 273 4 Комуністична партія України 13.27 2 640 083 5 політична партія ВО "Свобода" 10.34 2 057 881 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 315 385 7 політична партія "Наша Україна" 1.11 221 100

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(на 15-11)

На цей час змінився "бронзовий" призер виборів - якщо впродовж доби третій результат показувала Комуністична партія України, то зараз на третє місце вийшла партія Віталія Кличка "Удар". В обох партій однаковий відсоток голосів (13,6%), але "Удар" на 610 голосів випереджає КПУ



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 31.10 5 735 944 2 політична партія ВО "Батьківщина" 24.76 4 495 891 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.60 2 536 558 4 Комуністична партія України 13.60 2 535 948 5 політична партія ВО "Свобода" 9.95 1 855 703 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.60 298 427 7 політична партія "Наша Україна" 1.09 203 438

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(на 13-31, оброблено 90,82%)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 31.37 5 735 944 2 політична партія ВО "Батьківщина" 24.59 4 495 891 3 Комуністична партія України 13.71 2 507 437 4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.56 2 479 843 5 політична партія ВО "Свобода" 9.78 1 788 650 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.60 293 726 7 політична партія "Наша Україна" 1.08 197 970

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В Україні на ранок 30 жовтня опрацьовано вже 86,85% протоколів дільничних виборчих комісій. Так, за Партію регіонів проголосували 31,84% виборців; за ВО «Батьківщина» - 24,21%; за Комуністичну партію України - 13,89%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,47%; за ВО «Свобода» - 9,6%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,61%; за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,07%; за партію «Наша Україна» - 1,06% виборців.

Решта 13 політичних партій набирають менше одного відсотка.

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Станом на 19.53 29 жоівтня в загальнодержавному багатомандатному окрузі оброблено 77,21% протоколів дільничих виборчих комісій.

За даними ЦВК, результати голосування такі: ( в парламент проходять партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр) :



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 32.76 5 025 547 2 політична партія ВО "Батьківщина" 23.50 3 604 587 3 Комуністична партія України 14.24 2 184 334 4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.28 2 038 050 5 політична партія ВО "Свобода" 9.25 1 419 755 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.64 251 974 7 політична партія "Наша Україна" 1.03 158 703

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(на 17-55)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 33.28 4 712 716 2 політична партія ВО "Батьківщина" 23.13 3 275 480 3 Комуністична партія України 14.45 2 046 418 4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.18 1 866 832 5 політична партія ВО "Свобода" 9.02 1 278 415 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.65 234 393 7 політична партія "Наша Україна" 1.01 144 046

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(на 16-00)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 33.82 4 348 201 2 політична партія ВО "Батьківщина" 22.77 2 927 684 3 Комуністична партія України 14.59 1 875 821 4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.07 1 681 306 5 політична партія ВО "Свобода" 8.84 1 136 565 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.66 231 614 7 політична партія "Наша Україна" 1.00 125 927

(дані з сайту ЦВК)

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(на 14-50, оброблено 61,07% протоколів)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 34.02 4 051 357 2 політична партія ВО "Батьківщина" 22.49 2 664 244 3 Комуністична партія України 14.73 1 745 068 4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 12.99 1 539 284 5 політична партія ВО "Свобода" 8.70 1 030 759 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.66 197 163 7 політична партія "Наша Україна" 0.98 112 765

(дані з сайту ЦВК)

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(на 12-30, оброблено 50,67% протоколів)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 35.02 3 363 895 2 політична партія ВО "Батьківщина" 21.99 2 112 499 3 Комуністична партія України 14.89 1 236 957 4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 12.87 1 136 957 5 політична партія ВО "Свобода" 8.34 801 877 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.67 160 793 7 політична партія "Наша Україна" 0.95 91 747

(дані з сайту ЦВК)

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(дані на 11-30, оброблено 47,06% протоколів)

№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 35.13 3 108 440 2 політична партія ВО "Батьківщина" 21.90 1 938 141 3 Комуністична партія України 14.93 1 321 540 4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 12.87 1 139 123 5 політична партія ВО "Свобода" 8.28 732 916 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.67 148 563 7 політична партія "Наша Україна" 0.95 84 049

(дані з сайту ЦВК

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Станом на 9.00 опрацьовано 35,74% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Згідно з результатами опрацювання 35,74% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 35,92% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,39%; партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,78%; Комуністичну партію України - 15,14%; ВО «Свобода» - 7,91%.

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Станом на 7.45 опрацьовано 29,79% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Згідно з результатами опрацювання 29,79% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 36,63% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,02%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,64%; за Комуністичну партію України - 15,28%; за ВО «Свобода» - 7,57%.

Представники Партії регіонів продовжують лідирувати у 111-ти округах, представники "Батьківщини" - у 40, "Свободи" - у 9-ти, "УДАРу" - у 5-ти, Народної партії – у трьох, «Єдиного Центру» - у двох округах.

В одному окрузі лідирує представник партії "Союз", ще в одному - "Україна - Вперед!" й ще в одному - Радикальної партії Олега Ляшка.