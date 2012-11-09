ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Лакшмі Міттал може почати розпродаж своїх активів» пише: металургійний магнат Лакшмі Міттал може позбутися українського активу "Криворіжсталь" у зв'язку із погіршенням операційної діяльності всієї групи...

http://delo.ua/business/lakshmi-mittal-mozhet-nachat-rasprodazhu-svoih-aktivov-189534/

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«Дело» у публікації «Ділові підсумки дня: Горілка і коньяк подорожчають на 15-20%» пише: алкоголь дорожчає, "Укрзалізниця" змінює розклад руху поїздів Skoda - ось основні події 8 листопада...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-vodka-i-konjak-podorozhajut-na-15-20-189549/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Тяганина за профспілковою лінією», у якому пише: Міністерство економічного розвитку і торгівлі опублікувало законопроект про повернення державі в судовому порядку майна профспілок, що перебувало в їхньому розпорядженні на 24 серпня 1991 року, навіть у разі зміни власника. Після розпаду СРСР у розпорядження українських профспілок надійшло, зокрема, 365 санаторно-курортних об'єктів. Наразі їх залишилося близько 80. На думку експертів, державі буде важко повернути майно, у якого тепер інші власники...

http://www.kommersant.ua/doc/2063008

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Персональним даними відмовили у візі», в якому пише: Віктор Янукович ветував зміни до Закону "Про захист персональних даних", зазначивши, що документ обмежує права громадян. Повернення закону до парламенту означає, що план дій візової лібералізації знову виявився зірваним. Під загрозою вето залишається і закон про біометрії, строк прийняття рішення за яким давно минув...

http://www.kommersant.ua/doc/2063011

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«Сегодня» у публікації «В Україні подорожчає їжа і горілка» пише: Рада підвищила збори зі 100 видів імпортних товарів. Крім того, вже днями подорожчають в роздрібі горілка і коньяк - постанову щодо цього прийняв Кабмін...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-podorozhaet-eda-i-vodka.html

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Також «Сегодня» у публікації «Влада поділиться титановим заводом з приватним інвестором» пише: Фонд держмайна почав шукати кандидатів для інвестування в «Запорізький титаномагнієвий комбінат»...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Vlast-podelitsya-titanovym-zavodom-s-chastnym-investorom.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нацбанк вичавить валюту з експортерів» пише: ВР «реанімувала» обов'язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті на користь резидентів. У таких умовах експортерами в Україні залишаться тільки ті, кому нема куди піти, а для нових експортоорієнтованих інвесторів і проектів Україна стає ще менш привабливою...

http://economics.unian.net/ukr/detail/146327

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Росія надасть гарантії підтримки ГЛОНАСС світовій спільноті» пишуть: мета заяви уряду РФ - сприяти просуванню вітчизняної навігаційної системи на зарубіжних ринках і в авіації...

http://izvestia.ru/news/539270

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Також «Известия» у публікації «СК пропонує саджати будівельників фінансових пірамід на 10 років» пишуть: слідчий комітет у своїх поправках до Кримінального кодексу сформулював, що таке фінансова піраміда...

http://izvestia.ru/news/539246

(УНІАН)