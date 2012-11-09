МЗС РФ: Україні потрібно рік-півтора для вступу в МС

Москва. У разі прийняття керівництвом України рішення про приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану для завершення переговорів їй буде потрібно рік-півтора.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав директор Першого департаменту країн СНД МЗС Росії Михайло Євдокимов.

"Теоретично, гіпотетично, на мій погляд, буде потрібно рік-півтора. Це максимальний термін, який потрібен для приєднання України, якщо Україна вирішить приєднуватися до Митного союзу ", - сказав М.Євдокимов.

За його словами, усі країни СНД за своїми економічним механізмам - з контролю на кордоні, за митними документами - дуже близькі, і в договорі про зону вільної торгівлі в рамках СНД усі ці процедури прописані.

"Тому, з огляду на техніку, не потрібно декількох років", - упевнений М.Євдокимов.

Він наголосив, що багато досліджень показують, що членство України в Митному союзі вигідно для неї.

М.Євдокимов нагадав, що працює робоча група із приєднання Киргизстану до МС, і до кінця 2013 року стане ясно, коли ця країна стане членом організації. За його словами, щоб країна приєдналася до Митного союзу, потрібно, щоб вона підписала щонайменше 17 економічних угод і виконувала їх. Як сказав М.Євдокимов, ніяких політичних перешкод для приєднання Киргизстану немає, є тільки економічні.

Довідка УНІАН. Сьогодні до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні п.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створені дорожні карти із входження до Митного союзу Киргизстану і Таджикистану.

У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3 +1», але Росію це наразі не влаштовує.

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