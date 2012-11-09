Янукович дав інтерв'ю кіпрській газеті: МВФ, Росія, інтерес до Євразійського Союзу

Україна є надійним партнером МВФ і налаштована продовжити з ним співпрацю - Янукович

Україна є надійним партнером Міжнародного валютного фонду і налаштована продовжити з ним взаємовигідну співпрацю.

Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв’ю кіпрській газеті «Філелефтерос».

«Наша країна є надійним партнером МВФ, своєчасно повертає позики та налаштована на подальшу ефективну і взаємовигідну співпрацю з Фондом», - зазначив В.Янукович.

Він підкреслив, що співпраця з МВФ є одним із пріоритетів діяльності української влади.

«Перш за все, співробітництво з МВФ є позитивним сигналом для іноземних інвесторів та свідченням того, що економічна політика країни спрямована на створення сприятливого клімату для бізнесу. По-друге, співпраця з Фондом дозволяє Україні отримувати кредитні ресурси для заходів, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності в державі», - зазначив В.Янукович.

Він підкреслив, що кошти, що надаються МВФ, є значно дешевшими, на відміну від фінансових ресурсів, які пропонуються на ринках.

«Кредитування України Фондом також супроводжується виконанням нашою державою заходів з реформування економіки. Ці заходи спрямовані на стабілізацію державних фінансів шляхом поступового скорочення дефіциту бюджету та забезпечення збалансованості Пенсійного фонду. Ми максимально скоротили непродуктивні витрати бюджету і природних монополій», - зазначив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує на те, що програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, термін дії якої закінчується в грудні 2012 року, буде продовжено на 2013 рік.

Після прийняття програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 р. був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема - щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у вересні 2012 р. заявляв, що Україна продовжить програму співпраці з МВФ, якщо це сприятиме розвиткові національної економіки.

4 жовтня перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив, що влада України має намір виконати вимоги МВФ про приведення тарифів на газ для населення до економічно обґрунтованих. При цьому він додав, що поки що не зрозумілий спосіб і терміни реалізації цих намірів.

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Україна продовжує вести складні переговори з Росією щодо зміни формули ціни на газ

Україна продовжує вести складні переговори з Російською Федерацією з приводу зміни формули ціноутворення газу, який НАК «Нафтогаз України» закупає у «Газпрому».

Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв’ю кіпрській газеті «Філелефтерос», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

При цьому він зазначив, що Україна забезпечує ефективний і стабільний транзит російського газу до країн Євросоюзу.

«Сьогодні Україна продовжує виконувати у повному обсязі чинні домовленості та забезпечує ефективний і стабільний транзит до країн ЄС. У той же час ми проводимо складні переговори із нашими російськими партнерами щодо зміни формули ціноутворення у контракті», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним у державній резиденції в Ново-Огарьово В.Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він наголосив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, в другому кварталі - 425 доларів, в третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 долари.

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Динаміка розвитку Євразійського союзу викликає інтерес - Янукович

Динаміка розвитку Євразійського союзу викликає інтерес, але оцінку його діяльності давати ще рано, вважає Президент України Віктор Янукович.

Про це він заявив в інтерв’ю кіпрській газеті «Філелефтерос».

«Сьогодні ще рано давати оцінки діяльності Євразійського Союзу та порівнювати його з ЄС. Це об’єднання перебуває на початковій стадії формування, але динаміка його розвитку викликає зацікавленість», - зазначив В.Янукович.

Разом з тим, він підкреслив, що України буде співпрацювати з Євразійським союзом виходячи зі своїх економічних інтересів.

«Що стосується відносин України із Євразійським Союзом, то в цьому питанні ми виходимо із економічних інтересів нашої держави. Ми зацікавлені у співпраці з усіма інтеграційними об'єднаннями, що сприятимуть розвитку економіки нашої країни», - заявив В.Янукович.

Довідка УНІАН. Членами ЄврАзЕС є Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Статус спостерігача при ЄврАзЕС наданий Молдові, Україні, Вірменії і Євразійському банку розвитку.

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