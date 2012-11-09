Анонс на 12 листопада

* Відбудеться Всеукраїнський форум «Національна система безпеки дорожнього руху. Шляхи реформування», який дасть старт Всеукраїнському тижню безпеки дорожнього руху - 2012. В рамках Форуму компетентні учасники від центральних органів виконавчої влади, бізнесорганізацій і експертного співтовариства обговорять заходи, які робляться і які слід зробити для ефективного вирішення проблеми - зменшення кількості ДТП. Тиждень безпеки дорожнього руху (12-18 листопада) пройде під гаслом: «Безпека на дорогах залежить від кожного». Завершиться Тиждень безпеки дорожнього руху заходами, приуроченими до Всесвітнього дня пам'яті жертв ДТП.

* Прес-конференція на тему: «Нові правила розрахунків тарифів ЖКГ на тепло і воду. Як рахують вартість з 2-го листопада?». Учасники: розробник методик, директор стратегічного планування та розвитку Нацкомпослуг Дмитро Арлачов, перший заступник генерального директора ВАТ «АК «Київводоканал» з економіки та фінансів Ганна Циганок.

* Відбудеться зустріч Голови Державної податкової служби України Олександра Клименка та засновника компанії «Research & Branding Group» Євгена Копатька з представниками ЗМІ на тему: «Дослідження якості інвестиційного клімату та рівня інвестиційної активності в Україні».



* 13-30 - в УНІАН відбудеться відбудеться прес-конференція на тему: «Судді і їхні рішення в схемі захоплення ЗАТ «Житомирські ласощі». Учасники: Андрій Семидідько, директор Антирейдерського союзу підприємців України, Юрій Лещинський, інвестор, співвласник ЗАТ «Житомирські ласощі» (скайпом з Вашингтона), Наталія Мельник, юрист, представник кампанії «Дельта Кепітал С.А.», Ольга Кропивницька, акціонер ЗАТ «Житомирські ласощі», Олег Коляда, представник кампанії «Дельта Кепітал С.А.», співвласника ЗАТ «Житомирські ласощі». Учасники розкажуть про ситуацію, що склалася навколо ЗАТ «Житомирські ласощі». Юристи розкриють юридичну схему захоплення підприємства, назвуть прізвища суддів та перелік суддівських рішень, які призвели до отримання контролю над ЗАТ «Житомирські ласощі» організованою групою осіб. Будуть анонсовані заходи, які планується провести, для відновлення прав власності американських інвесторів на ЗАТ «Житомирські ласощі» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція начальника Головного управління культури КМДА Світлани Зоріної на тему: «Головна Новорічна ялинка країни - 2013».

* Завершиться акредитація на прес-конференцію міністра екології та природних ресурсів України Едуарда Ставицького, яка відбудеться в рамках відкриття Міжнародного форуму «GREEN MIND». Організатор форуму - Торгово-промислова палата України за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України та Національна академія наук України. Формат Форуму передбачає проведення двох основних заходів: Міжнародної конференції "Екологічні інновації, технології та інвестиції" та Міжнародної виставки "GREEN MIND", на якій планується представити новітні вітчизняні та іноземні науково-технічні розробки, виробничий досвід товаровиробників і досвід в сфері послуг по впровадженню технологій більш чистого виробництва.

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