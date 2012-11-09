Азаров та Медведєв обговорили питання торговельно-економічного співробітництва

Прем'єр-міністри України і Росії Микола Азаров та Дмитро Медведєв сьогодні в ході телефонної розмови обговорили стан і перспективи розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

Також, йдеться у повідомленні, прем'єри домовилися про проведення найближчим часом чергового засідання Міжурядового комітету з питань економічного співробітництва і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося провести чергове засідання Межправкомітета з економічного співробітництва в жовтні-листопаді 2013 р.

Останнє засідання цього комітету проходило в червні 2012 р. в Києві.