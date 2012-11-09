ТОП-10 (9 листопада)

Активи українських банків зросли до 1,124 трлн грн

Росія заманює Україну в МС ціною газу по 160 дол.

Німецька RWE протягом півроку може поставити до України до 5 млрд куб. м газу

Львівський суд заарештував активи компанії IDS Borjomi

Нацбанк рекомендує Кабміну прислухатися до рекомендацій МВФ

Долар на міжбанку намагається піти набагато далі межі 8,20 грн/дол.

Загальний обсяг інвестицій нацпроекту "Технополіс" становитиме 10,3-12,6 млрд грн

Від'ємне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку в жовтні становило 1,797 млрд дол.

Від'ємне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у жовтні зросло до 2,169 млрд дол.

Грошова маса в Україні скоротилася до 727 млрд грн, монетарна база - до 245,6 млрд грн

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Активи українських банків зросли до 1,124 трлн грн

Активи українських банків у жовтні 2012 р. зросли на 0,3%, з початку року - на 6,1%, - до 1,124 трлн грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, загальні активи минулого місяця зросли на 0,3%, у січні-жовтні - на 4,6% - до 1,269 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 64,9%, вкладення в цінні папери - 8,1%, кореспондентські рахунки в інших банках - 5,7%, готівкові кошти та кошти в Нацбанку - 4,9%, основні засоби та нематеріальні активи - 4,4%, доходи, нараховані до одержання, - 4,4%, дебіторська заборгованість - 6,4%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 0,03% - до 954,2 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 351,2 млрд грн, або 36,8%, кошти суб'єктів господарювання - 182,8 млрд грн, або 19,2 %, міжбанківські кредити та депозити - 136,4 млрд грн, або 14,3%.

Капітал банків зріс на 1,6% - до 169,9 млрд грн і становить 15,1% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків зріс на 0,7% і на 1 листопада п.р. становив 174,5 млрд грн.

Станом на 1 жовтня 2012 ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 177 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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Росія заманює Україну в МС ціною газу по 160 дол.

Москва. У разі вступу України до Митного союзу ціну на енергоносії для нашої країни знизять до рівня внутрішньоросійської.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявив директор Першого департаменту країн СНД МЗС Росії Михайло Євдокимов, відповідаючи на питання, чи зробили Україні пропозицію, що в разі вступу до МС вона отримає газ по 160 дол. за 1 тис. куб. м.

"Це не є чимось новим. У рамках Митного союзу скасовано експортні мита. Відповідно, ціна на газ із нюансами на нафтопродукти для країн Митного союзу набагато нижча. Це не буде якоюсь спеціальною знижкою для України, це об'єктивний факт членства в Митному союзі", - сказав М.Євдокимов.

Він наголосив, що для будь-якого економічного оператора, діючого в Митному союзі, умови та вимоги однакові.

"Неможливо, щоб в Митному союзі одне підприємство купувало газ за однією ціною, а інше - за іншою. Так не буває ", - сказав він.

М.Євдокимов наголосив, що будь-яка держава, приєднавшись до МС, отримає такі ж умови, що й казахстанські, російські та білоруські підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Україна третій рік безуспішно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ, вважаючи її завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (враховуючи знижку в 100 дол. за 1 тис. куб. м за Харківською угодою 2010 р.) становила: у першому кварталі 2012 р. - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 дол. за 1 тис. куб. м.

Сьогодні до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3 +1», але Росію це наразі не влаштовує.

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Німецька RWE протягом півроку може поставити до України до 5 млрд куб. м газу

Варшава. Німецький трейдер RWE Supply & Trading у найближчі шість місяців може поставити до України через Польщу до 5 млрд кубометрів газу, повідомила польська Gazeta Wyborcza (GW) у п'ятницю.

"Німецький концерн підтвердив GW, що підписав рамкову угоду на поставку в Україну до 5 млрд кубометрів газу до травня 2013 року. Пізніше контракт можуть продовжити", - зазначає газета.

За її даними, RWE, яка почала поставки палива в Україну через польську газотранспортну систему, з листопада поточного року до січня 2013 року повинна поставити українському "Нафтогазу" до 56 млн кубометрів газу.

Газета також написала із посиланням на російський портал РБК, що Україна купуватиме газ RWE за 360-390 доларів за тисячу кубометрів. До того російський газ за прямим контрактом з "Газпромом" у 4-му кварталі обходиться Україні в 432 долари за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" з 1 листопада поточного року почав імпорт газу, що закуповується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється в Україну через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на цьому етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

Нагадаємо, у травні поточного року "Нафтогаз" підписав з німецькою компанією RWE Supply & Trading рамковий контракт на постачання газу, не визначивши планованих обсягів, які українська компанія могла б закупити у німецького трейдера.

Низка ЗМІ повідомляли, що «Нафтогаз» домовився з RWE про постачання в листопаді-грудні поточного року близько 1 млн кубометрів на добу, що становить мінімальну частку обсягів імпорту газу до України.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи обсягом від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

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Львівський суд заарештував активи компанії IDS Borjomi

Львівський суд заарештував активи компанії IDS Borjomi, що володіє такими відомими марками як "Боржомі", "Миргородська", "Моршинська" і "Трускавецька". Підставою для арешту акцій найбільшого в СНД виробника мінеральних вод стали дії правоохоронних органів РФ, що порушили кримінальну справу стосовно опального російського олігарха Бориса Березовського, якого пов'язують із компанією.

Як повідомляє «КоммерсантЪ-Украина» Сихівський районний суд Львова заарештував усі українські активи IDS Borjomi. В ухвалі від 6 листопада N1319/10653 (копія є в розпорядженні "Ъ") наказується накласти арешт і заборонити продаж активів і нерухомості, "які фактично належать звинуваченому Борису Березовському і знаходяться на території України". На початку жовтня в рамках кримінальної справи, порушеної стосовно бізнесмена, Басманний суд Москви наклав арешт на Липецький і Костромський заводи IDS Borjomi.

Рішення українського суду ухвалено за поданням старшого слідчого органів внутрішніх справ слідчого управління Державної податкової служби Львівської області. У документі йдеться про декілька фондів, через які Б.Березовський "у період 2002-2005 років передав через чотири офшорні компанії й один трастовий фонд суму в розмірі 320 млн доларів, які згодом вклали в IDS Borjomi Beverages Co. N.V. і інвестували в активи з розливу мінеральних вод на території України".

В Україні знаходяться чотири з восьми заводів групи - Моршинський, Миргородський і Трускавецький заводи мінеральних вод і компанія "Нова.Ком".

Ухвала містить також повний опис нерухомості IDS Borjomi, зокрема котельні, свердловини і купажне обладнання. Учасники ринку оцінюють оборот IDS у 200-250 млн дол. Компанія належить фонду VDP (87,34% акцій; його активи знаходяться під управлінням Salford), а також низці топ-менеджерів.

Також за інформацією видання, 8 листопада заарештували рахунки Миргородського заводу мінеральних вод. Роботу підприємства зупинять найближчим часом — як тільки закінчаться запаси сировини, розповів "Ъ" гендиректор IDS Group Ukraine Марко Ткачук. "З огляду на рішення суду, найближчими днями будуть також заарештовані рахунки Моршинського заводу, який наразі працює в колишньому режимі", - додав він. За оцінками гендиректора роздрібної мережі Novus Ігоря Ланди, у разі зупинки підприємств запасів дистриб’ютора вистачить на 7-10 днів, після чого продукція компанії може зникнути з прилавків магазинів.

Член ради директорів IDS Group Ukraine Микола Кміть розповів, що рішення суду - не перша дія української влади, спрямована проти компанії. За його словами, минулого тижня МВС порушило кримінальні справи проти гендиректорів Моршинського і Миргородського заводів - Валерія Жовніра і Валерія Сенька. "Сьогодні міліція проводила обшуки в квартирах гендиректора і головного бухгалтера Миргородського заводу - їх звинувачують у тому, що вони неправильно формували цінову політику компанії, й загрожують кримінальною відповідальністю", - повідомив М.Кміть.

М.Кміть також заявив, що "Б.Березовський ніколи не володів акціями IDS, а всього лише був партнером покійного засновника компанії Borjomi Бадрі Патаркацишвілі за низкою операцій, дійсно інвестував кошти в Borjomi, але ніколи не володів часткою в капіталі".

У Salford від офіційних коментарів відмовилися. Джерело "Ъ" у фонді підтвердило, що "Б.Березовський не володів акціями IDS Borjomi і відмовився від своїх прав на цей актив після програшу у Високому суді Лондона Роману Абрамовичу, відкликавши всі позови, зокрема до Salford і спадкоємців Б.Патаркацишвілі". Вчора Б.Березовський був недоступним для коментарів.

Як у Salford, так і у IDS Borjomi вважають, що дії російських і українських правоохоронних органів пов'язані з поточним продажем IDS Borjomi. Як повідомлялося, наприкінці жовтня Salford завершив тендер із продажу 100% акцій IDS Borjomi, на які претендували мінімум шість російських і міжнародних інвестиційних фондів: Standard Capital, TPG, Klever Asset Management, АФК "Система", фонд, близький до "Альфа-Груп", а також один із фондів, близьких до президента Міжнародної шахової федерації Кірсана Ілюмжинова. За інформацією, отриманою від претендентів, сума операції з придбання 100% IDS Borjomi може становити 350-400 млн дол. "Портфельний інвестор ймовірніше перепродаватиме акції стратегічному - приміром, Nestle, Coca-Cola або PepsiCo, які претендували на IDS кілька років тому", - зазначає один із учасників ринку.

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Нацбанк рекомендує Кабміну прислухатися до рекомендацій МВФ

Рада Національного банку України (НБУ) рекомендує уряду прислухатися до рекомендацій Міжнародного валютного фонду (МВФ) для відновлення програми «стенд-бай».

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті регулятора за підсумками засідання Ради НБУ, яке відбулося 8 листопада ц.р.

«Рада Національного банку України рекомендувала Кабінету Міністрів України:

сприяти відновленню програми "стенд-бай" з Міжнародним валютним фондом...; вжити заходів щодо негайного усунення макроекономічних диспропорцій, які виникають внаслідок збереження окремих адміністративно-регульованих цін і тарифів на економічно необгрунтованому рівні», - йдеться в повідомленні.

Рада також рекомендує сприяти залученню коштів інших глобальних інститутів, таких як Світовий банк, ЄС.

При розробці проекту державного бюджету на 2013 рік Рада НБУ рекомендує уряду врахувати необхідність використання обгрунтованих прогнозних макроекономічних показників і забезпечити низький рівень його дефіциту. А для диверсифікації джерел фінансування дефіциту бюджету пропонується активніше використовувати випуск державних казначейських зобов'язань для населення.

Рада НБУ вважає за доцільне переорієнтацію програм бюджетної підтримки пріоритетних галузей на переважне використання механізму часткової компенсації процентних ставок із бюджету. Також рекомендується мінімізувати такі форми підтримки, як безповоротна фінансова допомога (субсидії тощо), бюджетне кредитування й державні гарантії.

Також у Раді Нацбанку вважають, що потрібно посилити інвестиційну спрямованість держбюджету.

Нагадаємо, технічна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2 листопада завершила роботу в Україні. Детальної інформації про підсумки візиту в представництві не надали. В ході візиту планувалося розглянути, зокрема, заходи влади з вирішення питання проблемних кредитів, покращення умов для банківського кредитування й пріоритетні напрямки реформ на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку МВФ, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні.

Раніше українська влада заявляла, що вважає за доцільне продовження діючої програми співпраці з МВФ, яку було розпочато в 2010 році, а не розробку нової.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

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Долар на міжбанку намагається піти набагато далі межі 8,20 грн/дол.

У п'ятницю, 9 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2030/8,2100, на 12:00 ціни зросли 8,2250/8,2400. До закриття торгів цінові рівні знизилися 8,2100/8,2200 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2599/0,2603, на 12:00 ціни піднялися до 0,2608/12. До закриття торгів ціни залишилися без змін. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,5599 (-0,0026).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2705/1,2790. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4525/10,4655, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4800/10,5030. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 10,4325/10,4515.

Востаннє курс гривні до долара США сягав позначки більш ніж 8,21 грн/дол. три роки тому. Так, 5 листопада 2009 року на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2515/8,2765, до 12:00 ціни впали 8,1530/8,1750. До закриття торгів цінові рівні досягли - 8,2315/8,2535 грн / дол.

Ринок євро-гривня в цей день відкрився такими індикативними котируваннями - 12,2325/12,2715, до 12:00 ціни знизилися 12,0980/12,1320. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня - 12,0730/12,1140.

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Загальний обсяг інвестицій нацпроекту "Технополіс" становитиме 10,3-12,6 млрд грн

Кабінет Міністрів затвердив попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту “Технополіс”, одною зі складових якого є створення інноваційного парку BIONIC Hill у Києві, із загальним обсягом інвестицій на їх реалізацію в сумі 10,3-12,6 млрд грн (з них 6,23 млрд грн – на проект BIONIC Hill).

Відповідну постанову №1014 від 31 жовтня розміщено на сайті уряду.

У проекті “Технополіс”, який буде реалізуватися для створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій” і його складових, пріоритетними галузями, згідно постанови, визначено: інформаційні та комунікаційні технології, біотехнології та фармацевтика, енергозбереження та енергоефективність, нанотехнології, аерокосмічна індустрія, мікроелектроніка.

Пріоритетні міста для реалізації складових: Київ, Харків, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк.

Загальна площа будівництва під проект — 1,6-2 млн кв. м, з них на проект BIONIC Hill - 950 тис. кв. м.

Реалізація нацпроекту “Технополіс”, згідно з документом, буде здійснюватися за рахунок коштів приватних інвесторів та/або державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Державна підтримка проекту “Технополіс” надається у формі: надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими для реалізації проекту “Технополіс”; компенсації відсотків за кредитами; фінансування реалізації проекту за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів шляхом надання кредитів, позик та інвестицій, а також коштів, отриманих для поповнення статутного капіталу державного підприємства, яке належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Як повідомляв УНІАН, проект BIONIC Hill був презентований на першому київському інноваційному форумі Kyiv City Open Doors, що пройшов у столиці 19-20 квітня.

20 квітня КМДА підписала меморандуми про співпрацю з 11 америнканськими інвесторами, які представляють венчурні фонди Кремнієвої долини, у рамках реалізації проекту з будівництва інноваційного парку BIONIC Hill.

За словами голови КМДА Олександра Попова, проект планується реалізувати у найближчі 2-3 роки.

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Від'ємне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку в жовтні становило 1,797 млрд дол.

Від’ємне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в жовтні становило 1,797 млрд дол. (у вересні п.р. від’ємне сальдо становило 1,511 млрд дол.).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця НБУ продав на міжбанку 695 млн дол. США, 535 млн євро і 95 млн фунтів стерлінгів, 669 швейцарських франків.

Регулятор поповнив резерви за рахунок придбання 460 млн дол. США.

За даними Нацбанку, банківські валютні вклади фізичних осіб (у доларовому еквіваленті) зросли на 616,1 млн дол., і на 1 листопада 2012 року становили 21,742 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол.

За січень-жовтень п.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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Від'ємне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у жовтні зросло до 2,169 млрд дол.

Від'ємне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у жовтні, порівняно з вереснем п.р., збільшилося на 20% - до 2,169 млрд дол., що є найбільшим місячним показником з початку 2012 року і одним з найбільших після більш ніж року введення «паспортизації »валютообмінних операцій.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,171 млрд дол., продали - на 3,340 млрд дол., і таким чином, сальдо становило 2,169 млрд дол.

Для порівняння, негативне сальдо на готівковому ринку у вересні п.р. становило 1,802 млрд дол., в серпні - 722,8 млн дол., липні - 810,4 млн дол., червні - 740,6 млн дол., травні - 526,8 млн дол., в квітні - 209 млн дол , в березні - 544,1 млн дол., в лютому - 372,7 млн дол., в січні - 556,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол.

За січень-жовтень п.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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Грошова маса в Україні скоротилася до 727 млрд грн, монетарна база - до 245,6 млрд грн

В Україні грошова маса в жовтні скоротилася на 0,7% (з початку року збільшилася – на 6%) – до 727 млрд грн, монетарна база скоротилася на 0,9% (з початку року зросла на 2,4%) – до 245,6 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у жовтні фактично залишався на рівні вересня (з початку п.р. збільшився на 8,2%) і становив 529,460 млрд грн. Зокрема, депозити в національній валюті скоротилися на 1,6% - до 295,925 млрд грн, в іноземній валюті - збільшилися на 2,2% - до 233,535 млрд грн.

Депозити фізичних осіб збільшилися на 0,4% (з початку року – на 14,5%) – до 351,936 млрд грн. Депозити юридичних осіб скоротилися на 0,8% (з початку року скоротилися на 2,3%) – до 177,523 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 0,7% (з початку року – на 1,9%) – до 808,235 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками скоротився на 0,5% (з початку року збільшився на 3,7%) – до 199,8 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець минулого місяця становив 24,145 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 20,1 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,6 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець вересня становив 1,8 млрд грн.

Минулого місяця обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 19,8 млрд грн (з початку року – 74,5 млрд грн), мобілізаційних операцій – 16,3 млн. грн (з початку року – 16,3 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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