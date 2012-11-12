ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Українці побили рекорд по скупці доларів у жовтні», у якому пише: за даними НБУ, загальний обсяг валюти, купленої банками у населення, у жовтні становив 1,17 млрд доларів, тоді як у зворотньому напрямку пішло 3,34 млрд. доларів...

http://delo.ua/finance/ukraincy-pobili-rekord-po-skupke-dollarov-v-oktjabre-189656/

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Також «Дело» публікує матеріал «Іноземців обмежили у використанні валюти в Україні», у якому пише: Національний банк переглянув порядок іноземного інвестування, позбавивши іноземних інвесторів права зараховувати ввезену готівкову валюту на інвестиційні рахунки...

http://delo.ua/finance/inostrancev-ogranichili-v-ispolzovanii-valjuty-v-ukraine-189590/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Від «Газпрому» відійшли на 5 млрд кубометрів» пише: Україна закупить у німецькій RWE 5 млрд кубометрів газу вже до травня наступного року. У Міненерго розраховують довести наступного року обсяг закупівель палива у компанії до 8 млрд кубометрів, замінивши ним російський газ, який обходиться на 20% дорожче. У "Газпромі" у відповідь заявляють, що можуть заперечити скорочення закупівель в судовому порядку. Але експерти вважають, що юридичних підстав для цього немає...

http://kommersant.ua/doc/2065120

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Склад прибув» пише: Центральна виборча комісія підвела підсумки виборів до Верховної Ради. У суботу Центрвиборчком оголосив результати виборів за партійними списками, а вчора підвів підсумки за мажоритарними округами. Як і передбачали більшість експертів, чисельної переваги не виявилося ні у провладних політичних сил, ані в опозиційних. У п'яти округах, де встановити результати виявилося неможливо, Верховна Рада призначить перевибори на березень, обіцяють в Партії регіонів...

http://kommersant.ua/doc/2064951

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Видання «Сегодня» в публікації «Європа тисне на «Газпром» за допомогою України - експерт» пише: контракт на закупівлю реверсного газу могли укласти в рамках газової «війни» ЄС і Росії...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Evropa-davit-na-Gazprom-s-pomoshchyu-Ukrainy-ekspert.html

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Також «Сегодня» у публікації «Зарплати в Україні поки що не зростатимуть» пише: зарплату підвищують тільки ключовим і вузьким фахівцям...

http://www.segodnya.ua/life/work/Zarplaty-v-Ukraine-poka-rasti-ne-budut.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Баланс тижня: кінець кіпрському офшору, резерви НБУ тануть, країна котиться в рецесію під зростання цін на алкоголь» подає огляд головних подій минулого тижня...

http://economics.unian.net/ukr/detail/146405

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Чиновникам дозволили приймати як подарунок зброю, алкоголь і продукти» пише: з чорного списку презентів, заборонених держслужбовцям, вилучено низку категорій підношень...

http://izvestia.ru/news/539375

(УНІАН)