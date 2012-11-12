Коморовський і Обама обговорили перспективи України після виборів

Президенти Польщі та США Броніслав Коморовський і Барак Обама обговорили перспективи наближення України до Заходу після останніх парламентських виборів.

Як повідомляє Польське радіо, у неділю ввечері відбулася телефонна розмова президентів Польщі і США. Як повідомив міністр з Канцелярії польського Президента Яромір Соколовський, Б.Обама у телефонній розмові привітав Президента Польщі Б.Коморовського з нагоди Свята незалежності й попросив передати вітання усім полякам.

Польський Президент «подякував американському президентові за пам’ять і нагадав, що на момент повернення у Польщі незалежності, 94 роки тому, США були на боці поляків». Також, додав Я.Соколовський, «Б.Коморовський привітав Б.Обаму з перемогою на президентських виборах і висловив надію на подальше поглиблення польсько-американських відносин, особливо в галузі економіки».

До того ж Я.Соколовський додав, що темою розмови Б.Коморовського і Б.Обами була також перспектива наближення України до Заходу після останніх парламентських виборів.

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