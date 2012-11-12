Грузія та ЄС планують завершити переговори щодо Угоди про асоціацію у 2013 році

Брюссель. Грузія та Європейський Союз планують завершити переговори щодо Угоди про асоціацію у 2013 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі.

"ЄС залишається прихильним прогресу в політичній асоціації та економічній інтеграції. Найкращий шлях досягти цього - завершити переговори щодо Угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі", - сказав Ж.Баррозу.

"Ми сподіваємося, що шлях торговельних реформ в країні дасть нам можливість завершити переговори вчасно, до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі у 2013 році", - додав він.

Президент Єврокомісії також привітав Б.Іванішвілі з перемогою і висловив переконання в тому, що той факт, що для свого першого після парламентських виборів закордонного візиту Б.Іванішвілі обрав Брюссель, свідчить про чітке бажання Грузії рухатися в напрямку європеїзації.

Ж.Баррозу закликав усі політичні сили Грузії продовжувати конструктивний діалог та підкреслив, що новій владі Грузії доцільно уникати вибіркового правосуддя.

"Демократія - це право більшості, але також і повага до прав меншості", - зазначив президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, на парламентських виборах в Грузії 1 жовтня опозиційні політичні сили здобули перемогу. Президент Михайло Саакашвілі визнав поразку своєї партії на виборах.