Анонс на 13 листопада

* Прес-конференція міністра екології та природних ресурсів України Едуарда Ставицького, яка відбудеться в рамках відкриття Міжнародного форуму «GREEN MIND». Організатор форуму - Торгово-промислова палата України за підтримки Мінекології та природних ресурсів України та НАНУ. Формат Форуму передбачає проведення двох основних заходів: Міжнародної конференції "Екологічні інновації, технології та інвестиції" та Міжнародної виставки "GREEN MIND", на якій планується представити новітні вітчизняні та іноземні науково-технічні розробки, виробничий досвід товаровиробників і досвід в сфері послуг по впровадженню технологій більш чистого виробництва.

* З'їзд «Союзу екологічних аудиторів України».

* Прес-конференція на тему: "Антирекорди якості нафтопродуктів в Україні: причини проблем та шляхи їх вирішення". Учасники: керівник автомобільного соціального порталу AutoVisio Віталій Чеховський; директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

* Круглий стіл на тему: «Made in Kyiv: від аутсорсингу до власного продукту», який відбудеться в рамках інноваційного форуму Kyiv City Open Doors. Учасники: заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, засновник компаній «Інком» та «Датагруп» Олександр Кардаков, віце-президент інноваційного парку Bionic Hill Віктор Галасюк, представники провідних бізнес-інкубаторів та автори найбільш успішних українських стартапів. Під час круглого столу буде представлено ​​модель розвитку ІТ-кластеру у Києві.

* У м. Ірпінь Київської області директор Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі та Молдові Джед Бартон візьме участь у заключній конференції проекту USAID "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" (ЛІНК). Учасники: представники міст- і регіонів-партнерів проекту, а також українські та міжнародні експерти. Мета: обговорення досягнень USAID ЛІНК, уроки та наступні кроки, обмін досвідом, набутим партнерами протягом проекту.

* Відбудеться прес-конференція з панельною дискусією з обговорення законодавчих ініціатив з регулювання українського фармацевтичного ринку на тему: "Загроза дефіциту і зростання цін на лікарські засоби на ринку України в 2013 році". Учасники: виконавчий директор Асоціації міжнародних фармацевтичних виробників (AIPМ) в Україні Володимир Ігнатов; керівник аналітичного департаменту МОРІОН (негативний вплив законодавчих ініціатив на кінцевого споживача) Олег Добранчук; адвокат, керуючий партнер Danevych law firm, співголова Комітету охорони здоров'я Американської торгової палати в Україні, член координаційної ради з регуляторних питань фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я МОЗ України Борис Даневич.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров ознайомиться з роботою «Урядового контактного центру».

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція всесвітньо відомого шеф-кухаря, володаря титулу «World Master Chef» Ектора Хіменес-Браво на тему: "Натуральні приправи як найважливіша складова здорового харчування". Теми: Як натуральність може стати стилем життя кожного українця; Презентація авторської серії натуральних приправ. Захоплюючись Україною та її кулінарними традиціями, шеф-кухар міжнародного рівня Ектор Хіменес-Браво поділиться ексклюзивними рецептами для нової української кухні, які розширять гастрономічні горизонти українців, зокрема для святкування Різдва та Нового Року (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (050) 400 75 00.

* Прес-конференція з приводу презентації виходу на ринок України всесвітньо відомої американської компанії "MannaTech". Учасники: Сем Кастер, співзасновник компанії «MannaTech»; Колін Морган-Джонс, директор європейського регіону, Олег Швець, дієтолог, директор Українського науково-дослідного інституту харчування, Сергій Гордієнко, експерт-аналітик Міністерства охорони здоров'я України; Віктор Туманов, ректор Київського медичного університету , Вікторія Мельник, керівник проекту Маннатек в Україні, Олександр Корман, регіональний директор Маннатек, Україна; Інна Ситнікова, піар-менеджер.

* 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Контрабанда літаків для чартерів українських VIP-персон: "чорна" бізнес-схема або економічна диверсія митників?". Хто і де купує літаки для чартерних перельотів українських VIP-персон? Як працюють такі підприємства? За якими правилами літаки проходять митний контроль, які документи надають компанії і хто визначає вартість митних платежів? В Україні дійсно має місце самолетоконтрабанда пасажирських реактивних літаків або митники під прикриттям закону займаються економічними диверсіями? Під час прес-конференції за участю генерального директора ТОВ «ІстКліппер» Володимира Бориса мова піде про реальні події, пов'язані з гучним скандалом на Запорізькій митниці. Буде повністю відтворена ситуація, названі імена причетних осіб і представлені підтверджуючі документи.

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