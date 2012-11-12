ТОП-10 (12 листопада)

Екологи вимагають від РНБО взяти під контроль енергостратегію України

Перевіряти паспорти у пасажирів пропонують під час придбання квитка і посадки на потяг

Інвестори побоюються можливої ​​рецесії в США - експерти

Акцизи на нафтопродукти в другій декаді листопада залишаться на базовому рівні

«Київхліб» підвищив ціни на хліб «Український столичний подовий» і нарізний батон

Податкова очікує на зростання платежів до бюджету

ВР 20 листопада може змінити Податковий кодекс

Український вуглевидобувачів Coal Energy має намір реінвестувати прибуток 2012 ФР

Лукашенко допускає продаж міноритарного пакету акцій «Білоруськалій» за 36 млрд дол.

ЄС призупиняє Директиву про включення авіації в систему торгівлі квотами на викиди СО2

***

Екологи вимагають від РНБО взяти під контроль енергостратегію України

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) звернувся до Ради національної безпеки і оборони України з вимогою взяти під контроль доопрацювання проекту оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року.

Як повідомили УНІАН у НЕЦУ, у відкритому листі до секретаря РНБО наголошується, що проект оновленої Енергетичної стратегії не враховує сучасних викликів енергетичній та національній безпеці України, оскільки концентрується переважно на збільшенні видобутку та споживання викопних паливно-енергетичних ресурсів.

У зверненні зазначається, що закладені у стратегії цілі стримують розвиток сектора відновлювальної енергетики та енергозбереження, які мають високий потенціал залучати іноземні інвестиції, але й ведуть до невиконання міжнародних зобов’язань України.

“Встановлена у проекті Енергостратегії ціль з відновлювальної енергетики в 4,6% у виробництві електроенергії до 2030 року не відповідає сучасним тенденціям розвинутих країн світу та спровокує відставання інноваційних технологій в Україні, - переконаний експерт з енергетичної політики НЕЦУ Артур Денисенко. - Це погіршить стан енергетичної та національної безпеки України».

У листі пояснюється, чому в Енергостратегію необхідно включити більш амбітні цілі та ряд заходів, які дозволять знизити споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергоємність української економіки. Також обґрунтовується потреба впроваджувати відновлювальні джерела енергії та заходи з енергозбереження, щоб знизити залежність від зовнішнього постачання енергоресурсів та зменшити навантаження на навколишнє природне середовище, йдеться у повідомленні.

НЕЦУ також пропонує створити за ініціативи Президента України та РНБО експертну групу із широким залученням громадськості та задіяти її у процесі доопрацювання оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

На неузгодженості, недоліки та занадто оптимістичні прогнози економічного зростання, що закладені в проекті Енергостратегії, уже звертали увагу державні регулюючі органи, експертне співтовариство, аналітичні центри та дипломатичні місії в Україні, нагадали у НЕЦУ.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Європейсько-Українське енергетичне агентство, Європейська комісія, Державний департамент США та Світовий банк направляли у Міненерго свої зауваження до цього проекту.

Довідка УНІАН. 12 червня Міністерство енергетики та вугільної промисловості презентувало проект оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 р., згідно з яким Україна розраховує до 2030 року збільшити виробництво електроенергії на 45,44%, - до 282 млрд кВт/год., порівняно з 2011 роком.

25 червня Міненерговугілля прийняло проект за основу.

***

Перевіряти паспорти у пасажирів пропонують під час придбання квитка і посадки на потяг

Міністерство інфраструктури України пропонує змінити порядок обслуговування громадян залізничним транспортом і перевіряти паспорти і під час придбання квитків, і під час посадки на потяг.

Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, відомство вносить відповідні зміни до проектів постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом» і наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України» щодо запровадження іменних і електронних проїзних документів.

Нагадаємо, раніше Мінінфраструктури пропонувало зобов'язати пасажирів показувати документи, які засвідчують особу, під час посадки на потяг, а не під час придбання квитків.

З 1 січня 2013 року оформлення проїзних документів на пасажирський потяг у касах здійснюватиметься за поданням паспорта або іншого документа, що засвідчує особу (тимчасового посвідчення громадянина України, паспорта для виїзду за кордон, дипломатичного або службового паспорта, посвідчення особи моряка, проїзного документа дитини, свідоцтва про народження дитини, військового квитка, посвідчення водія, студентського квитка тощо).

Так, з нового року залізничний квиток міститиме прізвище та ім'я пасажира.

Під час оформлення проїзних документів через електронні канали самообслуговування, зокрема за допомогою мережі Інтернет, вноситься прізвище і ім'я особи, яка планує здійснювати поїздку, і зазначається особа, яка здійснює оформлення і оплату платіжною картою проїзного документа.

У проїзних документах на проїзд у регіональних потягах і квитках на проїзд у потягах приміського сполучення прізвище і ім'я особи не зазначається.

Оновлені проекти постанови «Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом» і наказу «Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України» розміщені на сайті Мінінфраструктури.

***

Інвестори побоюються можливої ​​рецесії в США - експерти

Інвестори побоюються, що бюджетна криза в США може зрештою ввергнути країну в рецесію.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, «переобрання Барака Обами на посаду президента США, за збереження розстановки сил у Конгресі, змусило ринки побоюватися, що компроміс щодо питання про подолання "бюджетного обриву" - автоматичного скорочення витрат американського бюджету і податкових пільг на 607 млрд дол. (майже 4% ВВП) з 1 січня 2013 року - так і не досягнуть в строк».

Як відзначають аналітики, зведений індекс Європи Stoxx-600 у п'ятницю, 9 листопада, втратив 0,11%, а за підсумками минулого тижня його падіння становило 1,7%. Український UX у п'ятницю знизився на 1,15%, а за тиждень його падіння становило 3%.

За прогнозами аналітиків, «українські акції, незважаючи на їх суттєву перепроданність, будуть йти за світовими ринками, які зараз перебувають у фазі зниження. Негативу для UX додають вибори і невгамовний девальваційний тиск на гривню, який у жовтні посилився (зросло сальдо скуповування валюти населенням), проте в листопаді - грудні має піти на спад».

***

Акцизи на нафтопродукти в другій декаді листопада залишаться на базовому рівні

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України не здійснювало розрахунку на ставки акцизного податку на другу декаду листопада, залишивши їх на базовому рівні.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, середнє значення котирувань нафти сорту Brent за попередню декаду (першу декаду листопада) становило 107,98 дол. за барель.

Як повідомляв УНІАН, закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо коригування ставок акцизного податку діє з 27 травня 2012 року.

Довідка УНІАН. Коригувальна сума до ставок акцизного збору не застосовується в разі середньої біржової ціни нафти в межах 105-125 дол. за барель.

Базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива із вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпаливо із вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.

***

«Київхліб» підвищив ціни на хліб «Український столичний подовий» і нарізний батон

Один з найбільших столичних виробників хліба і хлібобулочних виробів «Київхліб» з 12 листопада підвищив роздрібні ціни на 2 види хліба зі свого асортименту: «Український столичний подовий» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хліб вагою 0,95 кг, «Батон нарізний київський» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«ПАТ «Київхліб» підняло ціни на 2 види своєї продукції - хліб "Український столовий подовий" і "Батон нарізний київський, вищий сорт", - повідомила в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН представник прес-служби компанії.

Як наголосили в прес-службі, ці 2 види хліба, за визначенням “Київхліба”, не входять до категорії соціальних і виробляються за складнішою рецептурою. До того, зазначила співрозмовниця УНІАН, ціни на соціальні сорти хліба з асортименту “Київхліба” - Батон “Нива”, хліб “Український домашній”, “Богдановський”, “Печерський”, хліб “Арнаут” і “Пшеничний традиційний” - залишилися на попередньому рівні.

Як повідомляв на початку листопада УНІАН, за словами гендиректора ВАТ «Київхліб» Володимира Череди, соціальні сорти хліба в Києві не дорожчатимуть. Він зазначив, що підприємства компанії сьогодні виробляють близько 100 тонн «соціального» хліба на добу, що більше, ніж у будь-якому іншому регіоні України.

Пізніше начальник Управління цінової політики КМДА Василь Яструбинський заявив, що міська влада не бачить підстав для підвищення цін на соціальні сорти хліба в столиці.

Нагадаємо, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко переконаний, що ціна на соціальні сорти хліба повинна збільшитися на 20% для того, щоб хлібопекарська галузь України була рентабельною.

Водночас у Міністерстві аграрної політики і продовольства запевнюють, що підстав для підвищення ціни на соціальні сорти хліба на сьогодні немає і Україна повністю забезпечена продовольчим зерном. Аграрний фонд щомісячно реалізує близько 40 тисяч тонн борошна із зерна державних запасів для більшості хлібопекарських підприємств країни. До того ціни на борошно з Аграрного фонду є фіксованими до кінця поточного року.

Довідка УНІАН. ПАТ "Київхліб" створено на базі державного підприємства "Київхліб" у 1996 році. До складу підприємства входять 17 хлібопекарських підприємств (9 – у Києві і 8 – у Київській області), ремонтно-монтажний комбінат, інформаційно-обчислювальний і навчальний центри і "Київхлібпостач".

Потужність "Київхліба" становить більш як 1,7 тис. тонн на добу хлібобулочних і 12,6 тис. тонн на рік кондитерських виробів, а асортимент налічує 470 найменувань хлібобулочних і 460 кондитерських виробів.

***

Податкова очікує на зростання платежів до бюджету

Державна податкова служба за підсумками 2012 року очікує на збільшення обсягів платежів до бюджету на 5-6% порівняно з минулим роком. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДПС Олександр Клименко на прес-конференції.

«Ми очікуємо на збільшення відрахувань до бюджету на рівні 5-6% більше, ніж минулого року. В абсолютних цифрах це майже 12 млрд грн», - заявив О.Клименко

За його словами, поточні показники платежів перевищують торішні на 5-7%. «Завдяки запровадженим сервісам і системам нам вдається виконати поставлені завдання з наповнення бюджету і зберегти тенденцію до зростання», - сказав голова Держподатслужби.

Як повідомляв УНІАН, Держподатслужба протягом січня-жовтня 2012 р. перерахувала до зведеного бюджету 234,5 млрд грн платежів, що на 21 млрд грн більше, ніж минулого року. Бюджетний розпис Міністерства фінансів України зі збору платежів до загального фонду державного бюджету виконано на 100,3%. Крім того, з початку року ДПС збільшила збори з податку на прибуток на 11,6% - до 42,6 млрд грн.

***

ВР 20 листопада може змінити Податковий кодекс

Голова Державної податкової служби України Олександр Клименко припустив, що 20 листопада Верховна Рада може розглянути й ухвалити законопроекти №11284 і 11285 про спрощення оподаткування розрахункових операцій та операцій з цінними паперами, деривативами, а також спрощення адміністрування акцизних та низки інших податків. Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Клименко заявив на прес-конференції.

«Щодо ринку цінних паперів - я не поділяю песимізму з приводу можливості неприйняття змін до Податкового кодексу. Я думаю, що у нас є всі підстави для того, щоб всі законопроекти були проголосовані ще в цьому році - можливо, 20 листопада. У мене немає сумнівів, що так і буде, і система запрацює», - сказав О.Клименко.

За його словами, ринок цінних паперів вимагає змін. «Ті зміни, які запропонувала Держподатслужба, - системні, своєчасні, і професійні. Запропоновані зміни вже проголосували б, просто до них не дійшли руки. Зараз законопроекти стоять на розгляді", - сказав глава ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, законопроекти 11284 і 11285 були подані Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради України у жовтні 2012 року. Законопроект №11285 припускає внести зміни до системи оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами, крім операцій з корпоративними правами, що повинно привести до зменшення обсягу незаконних операцій з цінними паперами на ринку. Ставки податку за операціями відчуження цінних паперів та операцій з деривативами пропонується встановити такі: 0% від суми операції з продажу цінних паперів на фондовому ринку та від операцій з деривативами, 0,1% від суми продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що знаходяться у біржовому реєстрі, 3% від суми продажу цінних паперів поза фондовою біржею, які не перебувають у біржовому реєстрі, і 5 неоподатковуваних доходів громадян (85 грн) за ув'язнений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.

Вводяться також зміни у систему спрощеного оподаткування: скасовується обмеження за кількістю найманих працівників для 5-ї і 6-ї груп платників єдиного податку; знижується ставка єдиного податку для 5-ї і 6-ї груп з 7% і 10% до 5% і 7% відповідно; вводиться електронна форма заяви про перехід на спрощену систему оподаткування. Документ передбачає введення штрафу у разі виявлення фальсифікату підакцизної продукції у суб'єкта господарювання в розмірі 200% від вартості товару, але не менше ніж 10 мінімальних заробітних плат (на сьогодні це 11,18 тис. грн).

Законопроект №11284 передбачає зміни до низки законів "Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», «Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про державне регулювання виробництва і обороту етилового, коньячного спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», а також Бюджетного кодексу України.

***

Український вуглевидобувачів Coal Energy має намір реінвестувати прибуток 2012 ФР

Варшава. Українська вуглевидобувна компанія Coal Energy (CE) не планує виплачувати дивіденди з отриманого у 2012 фінансовому році (ФР) чистого прибутку розміром майже 40 млн доларів, а має намір спрямувати його на інвестиції в свій подальший розвиток.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив глава відділу зі зв'язків з інвесторами Coal Energy Олександр Крук в понеділок.

"Виплата дивідендів не планується. Прибуток буде реінвестований", - сказав він, коментуючи заплановане на 12 грудня збори акціонерів CЕ.

Згідно з повідомленням компанії на Варшавській фондовій біржі, яким володіє УНІАН, акціонери крім затвердження стандартних звітів планують призначити нового аудитора, надавши йому мандат до наступних зборів у 2016 році.

Новим аудитором стане Baker Tilly Luxembourg Audit замість Interaudit.

О. Крук назвав формальністю призначення нового аудитора, зазначивши, що обидві компанії входять до групи Baker Tilly.

"По суті, не буде заміни аудитора. Просто ключовий аналітик, який займався нами, перейшов з однієї компанії в іншу", - пояснив він.

Згідно з порядком денним зборів, акціонери також планують розглянути питання перенесення близько 5,65 млн доларів чистих збитків компанії за минулий фінансовий рік на наступний.

Представник компанії відзначив агентству, що в минулому фінансовому році такий збиток отримала зареєстрована в Люксембурзі холдингова компанія Coal Energy S.A., в той час як вся група, згідно з консолідованою звітністю, отримала 38,4 млн чистого прибутку.

Як повідомляв УНІАН, Coal Energy в 2012 фінроці збільшила чистий прибуток на 4,3% - до 38,4 млн при майже 10% зростанні доходів до 165,5 млн дол.

Довідка УНІАН. Coal Energy є третім найбільшим в Україні приватним вуглевидобувачем за резервами і четвертим за обсягом виробництва. Компанія володіє 10 шахтами на Донбасі, гірничо-збагачувальною фабрикою і фабрикою з переробки вуглевмісних відходів. Coal Energy збільшила в 2011 фінансовому році чистий прибуток майже в 7 разів до близько 37 млн ​​доларів.

75% акцій Coal Energy належать кіпрській Lycaste Holdings Limited, в якій по 50% володіють Віктор та Марина Вишневецькі. Інші папери - free float.

На останньому закритті капіталізація компанії, яка дебютувала на Варшавському фондовому ринку в серпні минулого року, становила близько 175 млн доларів.

***

Лукашенко допускає продаж міноритарного пакету акцій «Білоруськалій» за 36 млрд дол.

Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко допускає продаж пакета акцій (від 10 до 20%) найбільшого на території СНД виробника і постачальника калійних мінеральних добрив - підприємства «Білоруськалій» за 36 млрд дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив, зустрічаючись у понеділок, 12 листопада, зі студентами та викладачами факультету міжнародних економічних відносин Білоруського державного економічного університету.

Президент Білорусі також вважає, що ціна «Білоруськалію» може істотно зрости після відновлення від кризи світового ринку.

«Ціна визначена. Сьогодні всі західники говорять: Лукашенко правильно порахував. Пропонували за 15 млрд дол. компанію приватизувати, а я сказав - 32 млрд. Сьогодні вже говорять: ринок відновиться, можна і за 36 млрд дол. Якщо хтось за ці гроші готовий купити 10-15%, 20%, але не контрольний пакет акцій на сьогоднішній день, будь ласка, ми можемо продати. За контрольний пакет - ми серйозно поторгуємося», - підкреслив Президент Білорусі.

О.Лукашенко вважає, що державі повинні заплатити нормальні гроші.

«Це ж не моє, що я за 15 млрд дол. продав, 5 млрд дол. в кишеню поклав чи з кимось розділив, це неприйнятно для нас», - зазначив Президент Білорусі.

Як повідомлялося раніше, 16 жовтня на прес-конференції для російських регіональних ЗМІ у Мінську Лукашенко заявив, що йому пропонували продати «Білоруськалій» за 10 млрд дол. за хабар у 5 млрд дол.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство «Білоруськалій» - один з найбільших у світі і найбільший на території СНД виробник і постачальник калійних мінеральних добрив.

Функціонуючи на базі Старобінського родовища калійних солей, ВАТ «Білоруськалій» включає в себе чотири рудоуправління, допоміжні цехи та обслуговуючі підрозділи, в яких зайнято близько 20 тис. осіб. З травня 2009 року введено в експлуатацію Червонослобідський рудник.

ВАТ «Білоруськалій» - потужне, ефективне підприємство, приносить країні близько 3 млрд дол. доходів у валюті. Як сказав глава білоруської держави, протягом п'яти років очікується, що вартість калійних добрив зросте до 1 тис. доларів за тонну, проти сьогоднішньої вартості в 500-600 доларів.

***

ЄС призупиняє Директиву про включення авіації в систему торгівлі квотами на викиди СО2

Брюссель. Європейський Союз на рік призупиняє дію Директиви про включення авіації у систему торгівлі квотами на викиди СО2 в атмосферу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань кліматичних дій Конні Хедегаард.

Комісар зазначила, що минулого тижня на засіданні Ради Міжнародної організації цивільної авіації – ICAO – було схвалено низку рішень щодо майбутньої міжнародної угоди відносно викидів СО2 в атмосферу від авіації. Зокрема, було схвалено рішення створити групу експертів високого рівня і напрацювати спільний ринковий механізм розподілу квот на викиди СО2 в атмосферу.

“Зрештою, ми маємо шанс отримати міжнародне законодавство щодо викидів від авіації”, - сказала К.Хедегаард, зазначивши, водночас, що світовій спільноті доведеться провести досить багато складних переговорів в цьому напрямку.

“Для створення позитивної атмосфери навколо цих переговорів я рекомендувала під час телефонної конференції з 27-ма країнами-членами, щоб ЄС “зупинив годинника” щодо включення авіації в систему торгівлі квотами на викиди СО2 в атмосферу”, - сказала комісар.

К.Хедегаард також зазначила, що у випадку, якщо в рамках ICAO не вдасться добитися суттєвого прогресу до наступного засідання Генеральної Асамблеї організації восени 2013 року, ЄС відновить автоматично і у повному обсязі застосування Директиви.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в ЄС діє Директива про включення авіації в систему торгівлі квотами на викиди СО2 в атмосферу, яка передбачає розподіл та продаж квот для всіх авіакомпаній, як європейських, так і ні, що здійснюють польоти до ЄС, купувати відповідні квоти.

Проти Директиви ЄС активно виступали авіакомпанії США та Китаю, однак не змогли добитися позитивного для себе рішення в європейських судах.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН