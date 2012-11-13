ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Закон про акциз на операції з цінними паперами можуть ухвалити вже в листопаді» пише: Верховна Рада на засіданні 20 листопада ухвалить законопроекти № № 11284 і 11285, що вносять зміни до Податкового кодексу та інші законодавчі акти щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків і зборів...

http://delo.ua/finance/zakon-ob-akcize-na-operacii-s-cennymi-bumagami-mogut-prinjat-uzhe-189791/

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«Дело» в публікації «На банківському ринку України з'явився ще один «перекупник» пише: НБУ нещодавно зареєстрував банк «Фінансовий партнер», а його власники вже заявляють про готовність купити іншу фінустанову для подальшого перепродажу...

http://delo.ua/finance/na-bankovskom-rynke-ukrainy-pojavilsja-esche-odin-perekupschik-189768/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ціни дозріли», у якому пише: буквально наступного дня після оголошення результатів виборів у Києві подорожчав хліб. У компанії "Київхліб", посилаючись на зростання витрат на виробництво, оголосили про підвищення на 17% цін на хліб "Український столичний подовий" та на 9,7% на "Батон нарізний". У Київській міській держадміністрації заявили, що не погоджували підвищення цін, і пообіцяли подати скаргу до Антимонопольного комітету. Однак у роздрібних компаніях говорять, що вже відучора продають хліб за новими цінами...

http://www.kommersant.ua/doc/2065655

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «В Україну недолили бензину», у якому пише: імпортери нафтопродуктів знову відчувають проблеми з митним оформленням. У компанії Rompetrol заявили, що Державна митна служба вже 10 днів не оформляє їхнє паливо. Про подібні проблеми повідомляють й інші учасники ринку. Як відзначають експерти, ці складнощі призвели до того, що в деяких областях почалося зростання цін на паливо...

http://www.kommersant.ua/doc/2065777

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«Сегодня» в публікації «ЗМІ: Рада хоче узаконити «підроблені» молочні продукти» пише: в Україні з'явиться нова категорія «молочки»...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/SMI-Rada-hochet-uzakonit-poddelnye-molochnye-produkty.html

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Також «Сегодня» в публікації «За підпалене листя в парку доведеться платити штраф або сідати у в'язницю» пише: профільний комітет Ради підтримав ідею посилення відповідальності за випалювання рослинності...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Za-podozhzhennye-listya-v-parke-pridetsya-platit-shtraf-ili-saditsya-v-tyurmu.html

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «ООН викрила Росію в потуранні корупції» пишуть: Кремль вважає оцінки міжнародних експертів «надто песимістичними»...

http://izvestia.ru/news/539472

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Також «Известия» в публікації «Дагестан просить в уряду грошей, посилаючись на бідність» пишуть: Мінфін вважає, що республіка вже зараз забагато отримує від Москви...

http://izvestia.ru/news/539359

(УНІАН)