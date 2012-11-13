У Росії сподіваються, що криза в Євросоюзі підштовхне Україну до МС

Москва. Україна в перспективі може приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, якщо в Європейському Союзі триватиме економічна криза.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир Єльченко заявив сьогодні в ході спілкування зі студентами Московського державного лінгвістичного університету.

«Ми не говоримо сьогодні ані так, ані ні. Перспективи є. Якщо ці тенденції (зі зростання взаємної торгівлі з країнами МС - УНІАН), які сьогодні існують, зберігатимуться, плюс ми бачимо кризові явища в ЄС, якщо вони зберігатимуться, то відповідь буде швидше так, ніж ні», - сказав В.Єльченко.

За його словами, влада України виходить із того, що потрібно трохи часу, щоб Митний союз запрацював, і до 2015 року це об'єднання «має набути свого остаточного вигляду». Посол зазначив, що зараз українські експерти уважно вивчають процеси формування колегіальних органів Митного союзу, а також економічні процеси України і країн МС.

В.Єльченко підкреслив, що вперше за останні п'ять років спостерігається перевищення обсягів торгівлі України з країнами МС над обсягами торгівлі з країнами Європейського Союзу. «На сьогодні це 42% у першому випадку й уже менше 30% - у другому», - сказав він.

При цьому, за його словами, Україна не відмовляється від євроінтеграції, але ніхто не знає, скільки часу необхідно на цей процес.

«Нам хотілося б бачити Україну в Європейському Союзі – в такому, яким він був позавчора. Те, що відбувається сьогодні, змушує задуматися. Але від самої цієї ідеї ніхто не відмовляється. Сьогодні ЄС проходить свої власні труднощі, й що це буде за об'єднання через рік – через п'ять, ніхто не знає, що станеться з єврозоною, з шенгенською зоною», - сказав В.Єльченко.

Він сподівається, що на певному етапі бажання й можливості України та Євросоюзу співпадуть.

Довідка УНІАН. На цей час до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3 +1», але Росію це поки що не влаштовує.

У МЗС РФ вважають, що у разі прийняття керівництвом України рішення про приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану для завершення переговорів їй буде потрібно рік-півтора.

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