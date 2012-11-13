Анонс на 14 листопада

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: першого віце-прем'єр-міністра Валерія Хорошковського, віце-прем'єр-міністра - міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, міністра екології та природних ресурсів Едуарда Ставицького, голови Державної міграційної служби України Миколи Ковальчука.

* Відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня працівників сільського господарства. У заходах візьме участь голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк.

* Прес-конференція на тему: «Нове законодавство про банкрутство: прогноз правових, економічних та соціальних наслідків». В роботі візьме участь голова Громадської ради при Держкомпідприємництві України, президент Союзу кризових менеджерів України Павло Міхайліді.

* Прес-конференція на тему: "Якість молочної продукції". Організатор - Центр експертиз "Тест". Учасники: Валентин Безрукий, керівник Центру експертиз "Тест"; Ніна Кільдій, керівник відділу тестувань Центру експертиз "Тест". Питання: результати перевірки 8 зразків згущеного молока результати перевірки 7 зразків ряжанки; цикл регіональних перевірок молока промислового виробництва і результати перевірки 9 зразків молока Львівського регіону.

* Прес-конференція на тему: "Чому не дала ефекту пенсійна реформа?". Організатор - ГолосUA. Учасники: Андрій Павловський, народний депутат, представник ВО "Батьківщина"; Петро Цибенко, народний депутат, представник фракції Компартії України, Максим Борода, директор програми "Економічна політика та бізнес" Українського інституту публічної політики.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Національного екологічного центру України (НЕЦУ) на тему: «Чим загрожує Україні вихід з Кіотського протоколу?». З 26 листопада по 7 грудня 2012 року в Доха (Катар) відбудуться міжнародні переговори ООН зі зміни клімату на Землі, на яких буде вирішуватися майбутнє Другого періоду Кіотського протоколу. Україна, яка також візьме участь у 18-й Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату та 8-ї Конференції Сторін-учасників Кіотського протоколу, буде вимагати перенесення квот на наступний термін дії, а якщо їй відмовлять, погрожує вийти з Кіотського протоколу. Фахівці НЕЦУ вважають таку позицію ризикованою. Чому небезпечно вимагати перенесення квот? Чому національні пріоритети України не збігаються з міжнародними? У чиїх інтересах Кабмін приймає ці рішення? Які економічні та екологічні наслідки може спровокувати вихід з Кіотського протоколу? Про це на прес-конференції розкажуть експерти НЕЦУ: Марія Сторчило, координатор програми зі зміни клімату НЕЦУ, Олексій Пасюк, експерт з енергетичної програми НЕЦУ (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція з нагоди створення Української Арбітражної Асоціації. Організатор - Проект ЮРЛІГА.

* Відбудеться відкриття виставки «Подарунки з українською душею». Організатори: СКМ, медіа-холдинг «Медіа Група Україна» і телеканал «Україна». Експонатами виставки стануть декоративні тарілки з художнього скла, зроблені на замовлення компанії СКМ українськими склодувами, а також м'які іграшки, виготовлені на замовлення медіа-холдингу «Медіа Група Україна» і телеканалу «Україна».

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