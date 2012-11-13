Засідання Міжурядкомітету з економічного співробітництва України і РФ пройде в грудні

Засідання Міжурядового комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії пройде в грудні 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідної домовленості було досягнуто в ході зустрічі міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка та міністра економічного розвитку Росії Андрія Бєлоусова 12 листопада.

«Сторони досягли згоди щодо доцільності проведення засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії в грудні і намітили шляхи лібералізації режиму доступу чутливих товарів у взаємній торгівлі», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада прем'єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Дмитро Медведєв у ході телефонної розмови домовилися про проведення найближчим часом чергового засідання Міжурядового комітету з питань економічного співробітництва і торгівлі.

Раніше планувалося провести чергове засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва в жовтні-листопаді 2013 р.

Останнє засідання цього комітету проходило в червні 2012 р. у Києві.