Глава МВС просить Президента виділити відомству майже мільярд гривень

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко просить Президента України Віктора Януковича сприяти виділенню в наступному році 980,5 млн грн на технічне переоснащення слідчих підрозділів відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у своєму виступі на координаційній нараді керівників правоохоронних органів за участю глави держави.

«Оснащення органів досудового розслідування потребує додаткового фінансування. Кабінет Міністрів збільшив витрати для МВС у 2012 році лише на 4 мільйони гривень. За рахунок власного перерозподілу коштів здійснюються процедури часткової закупівлі відповідних технічних засобів на 72,8 млн грн. Необхідне збільшення видатків для МВС на 2013 рік становить 980,5 млн грн. Просимо підтримати наші пропозиції щодо збільшення фінансування МВС», - сказав В.Захарченко, звертаючись до В.Януковича.

У свою чергу, на прес-конференції в перерві наради генеральний прокурор України Віктор Пшонка повідомив журналістам, що, відповідно до норм нового Кримінального процесуального кодексу, який набуде чинності 20 листопада, 98% всього масиву слідчої роботи припадатиме на МВС, решта - на інші правоохоронні органи.