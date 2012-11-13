РФ завершила процедуру ратифікації угоди про спрощений прикордонний контроль з Україною

Москва. Президент Росії Володимир Путін підписав закон “Про ратифікацію угоди між урядом РФ і Кабінетом Міністрів України про співробітництво при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, ратифікація документа сприятиме підвищенню ефективності роботи пунктів пропуску на російсько-українському державному кордоні й спрощенню митних процедур.

Документ прийнято Держдумою 19 жовтня й схвалено Радою Федерації 31 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 13 січня 2012 року ратифікувала Угоду між урядом РФ і Кабміном України про співробітництво при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні.

Угодою передбачено, що спільний контроль здійснюється в автомобільних і залізничних пунктах пропуску через кордон, а також може здійснюватися під час руху пасажирських поїздів між залізничними пунктами пропуску через кордон. Контроль, насамперед, здійснюють контрольні органи держави виїзду. Контрольні органи держави в'їзду можуть розпочати контроль лише після того, як контрольні органи держави виїзду повідомлять про закінчення контролю. Ця вимога діє також у разі, якщо контрольні органи держави виїзду не здійснювали контроль.

Положення законодавства держави виїзду, пов'язані зі здійсненням контролю, перестають діяти з моменту, якщо співробітники його органів повідомили про закінчення контролю. Відповідно до угоди, після початку контролю контрольними органами держави в'їзду контрольні органи держави виїзду мають право здійснити повторний контроль лише у разі згоди контрольних органів держави в'їзду.

Співробітники контрольних органів держави однієї сторони, які здійснюють контроль на території держави іншої сторони, у разі виявлення правопорушення, вчиненого громадянином держави сторони, на території якої здійснюється контроль, проводять необхідне оформлення правопорушення.

Також угодою передбачено, що контрольні органи держави виїзду зобов'язані прийняти назад особу, якій контрольні органи держави в’їзду відмовили в пропуску на територію своєї держави. Контрольні органи держави виїзду не мають права відмовитися від прийняття і зворотного ввезення товару, в пропуску якого було відмовлено контрольними органами держави в'їзду.