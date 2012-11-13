Саміт Україна-ЄС хочуть провести після формування нового складу ВР

У Міністерстві закордонних справ України хочуть провести саміт Україна-ЄС після завершення формування нового складу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Ми хочемо провести саміт тоді, коли в Україні завершиться формування нового складу Верховної Ради, включаючи комітети», - сказав він.

О.Волошин назвав логічною позицію європейської сторони, яка також хоче провести саміт тоді, «коли вони знатимуть, з ким вони мають справу, і хто є другою стороною діалогу».

О.Волошин зазначив, що зараз не так важлива дата проведення саміту, як його наповнення. «Проводити саміт, щоб просто зустрітися і потиснути один одному руку, - цього недостатньо», - сказав він.

За словами О.Волошина, результати парламентських виборів засвідчують, що в Україні є велика конкуренція політичних сил, що як мінімум дві політичні сили, які раніше не були представлені в парламенті, пройшли до Верховної Ради, і це показує, що Україні є дієздатна демократія, і громадяни здатні впливати і змінювати конфігурації влади.

На переконання О.Волошина, це дає підстави розраховувати на розблокування переговорного процесу стосовно Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Ми виходимо з того, що ця угода потрібна всім громадянам України, тому ми б хотіли, щоб політичні сили об’єдналися навколо цього питання», - наголосив він.

«Ми б хотіли, щоб усі скоординовано просували ідею про те, що Угода про асоціацію має бути підписана, а потім ратифікована», - додав О.Волошин.

Як повідомляв УНІАН, у серпні екс-посол ЄС в Україні Жозе Мануель Тейшейра заявив про можливість скасування цьогорічного саміту Україна-ЄС.

Європейська сторона заявляє про те, що саміт, скоріш за все, у зв’язку з виборами і можливим формуванням нового уряду в Україні, відбудеться на початку наступного року.

Україна та ЄС розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня цього року угода була парафована сторонами.

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