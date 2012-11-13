ТОП-10 (13 листопада)

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за 9 місяців зріс до 11,47 млрд дол.

Суд у справі ЄЕСУ перенесли на 23 листопада через відсутність Тимошенко

RWE не зможе поставити до України через РП понад 1,4 млрд кубометрів газу - Gaz System

Суд залишив за «УкрГаз-Енерго» право на 4,86 ​​млрд кубометрів газу

НБУ визнає неминуче підвищення курсової гнучкості нацвалюти

«Нафтогаз» за 9 місяців отримав 4,56 млрд грн. збитку

ДІУ отримає держгарантії на 2 млрд грн для випуску облігацій

Мінфін залучив до держбюджету 402,668 млн грн від продажу ОВДП на повторному аукціоні

Україна домовилася про продовження дії квот на безмитні поставки труб до РФ

Кабмін скоротив «Укравтодору» обсяг запозичень під держгарантії на 1,6 млрд грн

***

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за 9 місяців зріс до 11,47 млрд дол.

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-вересні 2012 року становило 11,47 млрд дол., що на 19,7% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року (9,59 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-вересні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів з України зріс на 1,8% - до 50,799 млрд дол., імпорт на 4,7% - до 62,273 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-вересні 2011 року - 0,84).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами із 210 країн світу.

Також зазначається, що дефіцит зовнішньої торгівлі у вересні становив 1,36 млрд дол. проти 1,45 млрд дол. у серпні.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі з найбільшим торговим партнером України - Росією збільшився в січні-вересні 2012 року до 7,392 млрд дол. з 6,926 млрд дол. за аналогічний період 2011 року. Росія є основним постачальником в Україну енергоносіїв.

За підсумками 9 місяці 2012 року імпорт природного газу зріс на 0,9% порівняно з січнем-вереснем 2011 року - до 10,434 млрд дол., до того імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) скоротився на 69% - до 1,037 млрд дол., імпорт кам'яного вугілля зріс на 10,9% - до 2,187 млрд дол.

У січні-вересні ц.р. Україна скоротила на 14% експорт чорних металів - до 11,966 млрд дол., до того експорт виробів з чорних металів зріс на 3% - до 2,17 млрд дол.

Імпорт машин, устаткування та механізмів, а також електротехнічного обладнання в січні-вересні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс на 10% - до 9,655 млрд дол., експорт зріс на 3,4% - до 5,033 млрд дол.

Також Україна в січні-серпні 2012 року на 27,3%, до 4,055 млрд дол., збільшила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів, до того ж імпорт зріс на 39% - до 5,976 млрд дол.

Експорт зернових у січні-серпні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс вдвічі - до 3,876 млрд дол., загалом експорт продуктів рослинного походження зріс на 70% - до 5,975 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в I півріччі 2012 року становив 3,855 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 1,767 млрд дол. у I півріччі 2011 року.

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками I півріччя 2012 року становило 7,216 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 3,361 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол., відповідно, у 2010 році.

***

Суд у справі ЄЕСУ перенесли на 23 листопада через відсутність Тимошенко

Київський районний суд Харкова переніс розгляд кримінальної справи проти корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 23 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Костянтин Садовський, з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, переніс слухання справи на 14.00 23 листопада 2012.

Прихильники Ю.Тимошенко зустріли рішення суду вигуками «Ганьба!» та «Юлі свободу!»

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «звинувачують в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовоій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Шляхом розкрадання бюджетних коштів корпорацією ЄЕСУ запроваджено фінансову схему приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу проти Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ закрили в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

***

RWE не зможе поставити до України через РП понад 1,4 млрд кубометрів газу - Gaz System

Німецький трейдер RWE не зможе прокачати до України через Польщу понад 1,464 млрд кубометрів газу через технічні обмеження трубопроводу, за яким з листопада почалися поставки за контрактом між німецькою компанією та українським "Нафтогазом України".

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар керуючої польською газотранспортною системою компанії Gaz System Малгожата Полковська.

"Фізичні поставки можливі тільки через Хермановіце, оскільки є тільки один пункт, який з'єднує українську та польську газотранспортну систему (Дроздовичі з української сторони)", - сказала співрозмовник агентства.

Вона зазначила, що RWE на сьогодні замовила у Gaz System послугу на транспортування газу в Україну через цей пункт тільки на листопад поточного року.

"Максимальні технічні можливості транспортування газу через Хермановіце в напрямку України становлять 4 млн кубометрів на добу", - уточнили в прес-службі GS.

М.Полковська також наголосила, що Gaz System не може гарантувати постійність постачань цих 4 млн кубометрів на добу, і на практиці може обмежувати прокачування на "невизначений час".

Вона не стала коментувати, яким чином 5 млрд кубометрів газу RWE можуть бути поставлені до України через Польщу, про що раніше повідомляли низка ЗМІ.

Польський експерт Анджей Щесняк, що займається питаннями енергетики понад два десятки років, сказав УНІАН, що RWE може поставляти свій газ Україні за схемою "віртуального реверсу", коли законтрактоване у "Газпрому" німецькою компанією паливо, яке постачається через Україну, залишається в розпорядженні "Нафтогазу ".

Він зазначив, що таке рішення дозволяє польське законодавство, висловивши припущення, що українські власті також знайшли б спосіб реалізації такого варіанту.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники Gaz System повідомляли про те, що "вільні потужності" для законтрактованих поставок газу RWE через Хермановіце становлять до 4 млн кубометрів на добу, назвавши скрутним оцінки, скільки максимально газу може бути поставлено в Україну з ЄС через Польщу.

Минулого тижня польська Gazeta Wyborcza написала, що RWE має намір поставити до України з листопада поточного року по травень 2013 5 млрд кубометрів газу, а в понеділок, 12 листопада, українське видання "Комерсант" з посиланням на джерело повідомило про можливі поставки на весь наступний рік на рівні 8 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Влада України вирішила закуповувати газ з Євросоюзу, заявляючи, що його ціна суттєво нижча за вартість газу, що поставляється за прямим контрактом з "Газпромом".

Прем'єр-міністр Микола Азаров назвав поставки газу RWE, які почалися з 1 листопада поточного року, "реальним кроком на шляху забезпечення енергонезалежності країни".

За неофіційними даними, "Нафтогаз" купує газ RWE за 360-390 доларів, водночас як ціна російського газу в четвертому кварталі поточного року повинна бути на рівні близько 430 доларів.

***

Суд залишив за «УкрГаз-Енерго» право на 4,86 ​​млрд кубометрів газу

Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва про визнання права власності компанії "УкрГаз-Енерго" (Київ) на 4,862 131 млрд куб. м газу, що знаходиться в підземних сховищах газу (ПСГ) ДК "Укртрансгаз".

Рішення суду від 25 жовтня 2012 оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, за договором від 15 березня 2006 року газ обсягом у 4,862131 млрд куб. м "УкрГаз-Енерго" зберігається у підземних сховищах "Укртрансгазу". Однак "Укртрансгаз" повідомив суду про наявність лише 373,839 млн куб. м газу "УкрГаз-Енерго" в його сховищах на 1 липня 2012 року. Решта обсягів, згідно з інформацією компанії, спожиті материнською компанією «Нафтогаз України».

27 вересня 2012 Госпсуд Києва визнав право власності "УкрГаз-Енерго" на 4,86 ​​млрд куб. м газу в ПСГ "Укртрансгазу", зі свого боку «Укртрансгаз» подав апеляцію на це рішення.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу в Україну.

У березні 2011 року Національна комісія з регулювання енергетики видала «УкрГаз-Енерго» ліцензію на постачання 4,8 млрд. куб. м природного газу і газу-метану вугільних родовищ на рік за нерегульованим тарифом строком на 5 років.

У вересні 2011 року Вищий госпсуд підтвердив незаконність участі «Нафтогазу» в «Укргаз-Енерго». Згідно з матеріалами справи, під час створення «УкрГаз-Енерго» одним з його засновників - «Нафтогазом» - були допущені порушення щодо узгодження своєї участі в створенні СП і щодо виконання покладених на «Нафтогаз» зобов'язань за узгодженням статуту «УкрГаз-Енерго» з відповідними міністерствами .

Отже, суд скасував ще статут спільного підприємства (у редакції від 2 лютого 2006 року) і зміни до статуту (від 28 квітня 2007 року) щодо участі «Нафтогазу» в акціонерному капіталі «УкрГаз-Енерго».

1 жовтня 2008 Господарський суд Києва ухвалив рішення про ліквідацію «УкрГаз-Енерго». Суд також визнав недійсним рішення установчих зборів засновників компанії від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, статут компанії.

1 червня 2009 Київський апеляційний господарський суд вніс зміни до рішення першої інстанції. Зокрема, госпсуд вирішив просто припинити діяльність "Укргаз-Енерго» шляхом ліквідації, а апеляційна інстанція зобов'язала засновників СП - НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo спільно здійснити заходи з ліквідації.

Вимогу НАК «Нафтогаз України» про створення ліквідаційної комісії було відхилено, а сама компанія ліквідована не була.

***

НБУ визнає неминуче підвищення курсової гнучкості нацвалюти

Національний банк України вважає неминучим поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін у ході 7-ї щорічної конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум», який проходить у Києві.

«Поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти – це неминучість», - сказав під час своєї доповіді С.Кораблін. Серед іншого він відзначив, що забезпечення цінової стабільності є основним завданням Національного банку України, а завдання обов'язкового утримання курсу гривні Нацбанком законодавчо не передбачено.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко заявляв журналістам, коментуючи ситуацію на валютному ринку України, що підстав для коливання курсу гривні й зростання цін немає.

«Уряд постійно в контакті з Національним банком уважно відстежує ситуацію, тримає її під контролем. Ніяких підстав для будь-яких коливань курсу зараз немає, так само як і для зростання цін», - сказав В.Лук’яненко.

Водночас експерти ІК «Трійка Діалог Україна» прогнозували, що до кінця року курс гривні до долара США ймовірно знизиться до 8,5 грн/дол. на тлі зниження золотовалютних резервів Національного банку України.

За січень-жовтень ц.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У вівторок, 13 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, на 12:00 ціни зросли до 8,2480/8,2750 грн/дол.

***

«Нафтогаз» за 9 місяців отримав 4,56 млрд грн. збитку

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за січень-вересень 2012 року отримає чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 4,559 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, аналогічний період минулого року компанія завершила з чистим прибутком у розмірі 16,914 млрд грн.

Виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становила 82,377 млрд грн, у той час як у минулому році за аналогічний період компанія отримала виручку в 87,277 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становив 4,298 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

***

ДІУ отримає держгарантії на 2 млрд грн для випуску облігацій

Кабінет Міністрів затвердив порядок і умови надання в 2012 році державної гарантії для випуску Державною іпотечною установою (ДІУ) облігацій на 2 млрд грн.

Про це йдеться в постанові № 1033 від 5 листопада 2012 року, текст якої розміщений на урядовому порталі.

Уряд уповноважив міністра фінансів підписати документ щодо надання державної гарантії в сумі 2 млрд грн для забезпечення виконання зобов'язань ДІУ.

Згідно з умовами, ДІУ вносить до держбюджету в строк, передбачений проспектом емісії для сплати відсотків за запозиченнями, плату за надання держгарантії в розмірі 0,01% річних залишку суми гарантійних зобов'язань.

Виконання зобов'язань ДІУ перед державою забезпечується в розмірі не менше 100% суми наданої держгарантії, зокрема, правами вимоги ДІУ за іпотечними житловими кредитами і кредитами, наданими установою банкам.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа планує до грудня поточного року випустити іпотечні облігації на 500 млн грн і корпоративні облігації на 2 млрд грн.

Раніше ДІУ заявляла про плани в поточному році випустити іпотечні облігації на 500 млн грн і облігації під державну гарантію на 2 млрд грн.

При цьому в травні 2011 року Державна іпотечна установа планувала випустити корпоративні облігації на 1 млрд грн під державну гарантію та іпотечні облігації на 500 млн грн у першому півріччі 2012 року.

Раніше випуск корпоративних облігацій під державну гарантію на 1 млрд грн. та іпотечних облігацій на 200 млн грн планувалося здійснити в 2011 році.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

***

Мінфін залучив до держбюджету 402,668 млн грн від продажу ОВДП на повторному аукціоні

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 402,668 млн грн на повторному аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 13 листопада, після того, як на проведеному раніше цього ж дня аукціоні не було подано жодної заявки на придбання держпаперів.

Мінфін запропонував, як і раніше цього ж дня, дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 30 жовтня 2019 р.

У результаті, Мінфін задовольнив по 2 заявки на 5-річні папери, обсяг продажу яких становив 202,136 млн грн, і одну заявку на 7-річні ОВДП, від розміщення яких до бюджету вдалося залучити 200,532 млн грн. Дохідність обох паперів становила 14,3% річних.

Експерти «ІНГ Банк Україна» вважали маловірогідним виникнення ринкового попиту на пропоновані Мінфіном держпапери, пояснюючи це тим, що ставки за облігаціями на вторинному ринку значно перевищують прийнятні для Мінфіну рівні.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Мінфін залучив до держбюджету 3,904 млрд грн на повторному аукціоні з продажу ОВДП, після того, як на проведеному раніше цього ж дня аукціоні не було подано жодної заявки на придбання держпаперів.

У листопаді Мінфін провів вже два з трьох запланованих аукціонів з продажу ОВДП. Ще один аукціон має відбутися 20 листопада п.р.

Довідка УНІАН. Станом на 13 листопада, обсяг ОВДП, які перебували в обігу, по сумі основного боргу становив 190,783 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 99,415 млрд грн, у власності банків - 75,337 млрд грн, нерезидентів - 6,097 млрд грн.

***

Україна домовилася про продовження дії квот на безмитні поставки труб до РФ

Україна домовилася з Росією про продовження дії квот на безмитні поставки труб до Російської Федерації у розмірі 300 тисяч тонн в рамках угоди про постачання труб, термін якої закінчується в 2015 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідна домовленість була досягнута в ході телефонної розмови міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з міністром економічного розвитку Росії Андрія Білоусова 12 листопада.

"Сторони досягли домовленості щодо підходів до подовження дії Угоди про постачання трубної продукції на 2013 рік на ринок Російської Федерації, а також прийняли рішення про удосконалення механізму поставок трубної продукції в рамках Угоди на майбутній період", - сказано в тексті повідомлення.

Як уточнили в прес-службі, домовленість стосується продовження на 2013 рік розмірів квот, передбачених угодою на 2012 рік, - 300 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць МС. В рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тисяч тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до яких українські підприємства в першому півріччі поточного року могли безмитно поставити в країни Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, у тому числі в РФ - 150 тис. тонн, в Білорусь - 72 тис. тонн, Казахстан - 42 тис. тонн.

Загальна квота з РФ в 2012 році була збережена на рівні 2011 року - 300 тисяч тонн. Поставки понад квот обкладаються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопровідні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.

***

Кабмін скоротив «Укравтодору» обсяг запозичень під держгарантії на 1,6 млрд грн

Кабінет Міністрів скоротив обсяг зобов'язань за запозиченнями під державні гарантії «Укравтодору» в 2012 році на 1,6 млрд грн - до 4,295 млрд грн.

Про це йдеться в постанові № 1033 від 5 листопада 2012 року, текст якої розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, державні гарантії надаються в межах їх загального обсягу, встановленого законом «Про державний бюджет України на 2012 рік», за умови, що розмір зобов'язань за запозиченнями «Укравтодору» не перевищує 4,295 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою від 14 травня 2012 №393 затвердив Порядок та умови надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор»).

Державні гарантії надаються у межах загального обсягу, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", за умови, що розмір зобов'язань за позиками "Укравтодору" не перевищує 5,9 млрд грн.

Запозичення використовуються для фінансування будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування, в тому числі, будівництва автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі, придбання дорожньої техніки та обладнання для дочірніх підприємств ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Нагадаємо, в 2011 році Кабмін надав держгарантії «Укравтодору» за умови зобов'язань за кредитами не більше 3 млрд грн.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН