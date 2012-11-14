Курс НБУ на 14.11.12

Офіційний курс НБУ на 14.11.12 100 USD США - 799.3000 (на 13 листопада - 799.3000) 100 EUR - 1014.7913 (на 13 листопада - 1017.9086) 10 RUR - 2.5201 (на 13 листопада - 2.5290)

Офіційний курс НБУ на 14.11.12 100 USD США - 799.3000 (на 13 листопада - 799.3000) 100 EUR - 1014.7913 (на 13 листопада - 1017.9086) 10 RUR - 2.5201 (на 13 листопада - 2.5290) Облікові курси банківських металів на 14.11.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 137859.27 (на 13 листопада - 138738.50) 961 XAG 10 Срібло - 2604.12 (на 13 листопада - 2608.12) 962 XPT 10 Платина - 126129.54 (на 13 листопада - 125250.31) 964 XPD 10 Паладій - 48997.09 (на 13 листопада - 48677.37)

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