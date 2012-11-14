ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Банки торгують доларом вже по 8,32 грн/$» пише: курс долара на вчорашніх торгах на міжбанківському валютному ринку виріс до 8,29-8,32 гривні, проте Національний банк не поспішає з інтервенціями...

http://delo.ua/finance/banki-torgujut-dollarom-uzhe-po-832-grn-189870/

* * *

«Дело» в публікації «Українці переходять на імпортне м'ясо і «молочку» пише: в Україні зростає імпорт м'ясо-молочної продукції. Тільки свинини за дев'ять місяців поточного року було ввезено в три рази більше, ніж минулого року...

http://delo.ua/business/ukraincy-perehodjat-na-importnoe-mjaso-i-molochku-189869/

* * *

Також «Дело» в публікації «Туреччина пропускатиме судна з українським газом» пише: американські юристи, які проводили експертизу можливості суден зі скрапленим газом безперешкодно проходити турецькі протоки, повідомили, що Босфор відкритий для українських кораблів...

http://delo.ua/ukraine/turcija-budet-propuskat-suda-s-ukrainskim-gazom-189862/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Перевірка на гнучкість», в якому пише: у Національному банку визнали можливість заміни політики фіксованого курсу ринковим формуванням вартості національної валюти. Цьому сприяє як бажання домовитися з МВФ про відновлення фінансування, так і необхідність ліквідувати розрив між офіційним курсом і ринковим. Учасники ринку говорять, що введення гнучкого курсоутворення може посилити паніку серед населення і спричинити спекуляції, але в тривалій перспективі здатне зробити гривню більш стійкою валютою...

http://www.kommersant.ua/doc/2066309

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Назад дорога є», в якому пише: українські автомобілі повертаються на російський ринок. У Мінекономрозвитку повідомили, що Україна і Росія домовилися незабаром підписати угоду про взаємне незастосування утилізаційного збору. Угода вигідна, передовсім, українським автовиробникам, що експортують до Росії майже 50% своєї продукції, зазначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2066514

* * *

«Сегодня» в публікації «Багаті українці віддадуть державі мільярд гривень» пише: в уряді вірять, що депутати зможуть ввести податок на розкіш ще до Нового року...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/roskosh-i-gosbyudzhet.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «Біля ЧАЕС з'явився квартал елітних будинків» пише: серед українських бізнесменів - нова мода з часткою екстриму. Багато хто з них викуповує ділянки під Чорнобилем, буквально біля кордону з зоною відчуження, забудовуючи їх елітними котеджами. Зараз ця земля коштує копійки, та й навколо тихо - можна спокійно жити, не боячись бути вічно на сторожі...

http://www.segodnya.ua/ukraine/chernobyl-i-vipy.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Стара Рада "подарує" Україні антисоціальний бюджет» пише: економічна ситуація в Україні настільки погіршилася, що експерти вважають секвестр бюджету-2013 неминучим. Соціальні витрати уріжуть, але однозначно залишиться корупційна складова, оскільки верхи вже не можуть від цього відмовитися...

http://economics.unian.net/ukr/detail/146766

* * *

Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Ресторанам і барам лібералізують правила продажу спиртного» пишуть: вимоги до мінімальної площі закладу скасують. А змішування коктейлів не буде вважатися виробництвом алкоголю...

http://izvestia.ru/news/539567

* * *

Також «Известия» в публікації «Роскосмос відбирає доходи в іноземних посередників» пишуть: російське космічне агентство опановує маркетинг пускових послуг на зовнішніх ринках...

http://izvestia.ru/news/539563

(УНІАН)