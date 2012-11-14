МЗС стверджує: пріоритетом для України є ЄС, а не Митний союз

В МЗС України заявляють, що питання про вступ України до Митного союзу не стоїть на порядку денному зовнішньої політики.

Про це в коментарі УНІАН сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Питання про вступ до Митного союзу на сьогодні на порядку денному зовнішньої політики не стоїть», - сказав він.

За словами О.Волошина, Україна шукає таку формулу взаємодії з Митним союзом, яка б дала змогу відстоювати інтереси українських експортерів на цьому величезному ринку.

О.Волошин відзначив, що головним пріоритетом для зовнішньополітичного відомства сьогодні є підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом.

«Штучний ажіотаж навколо висловлювань про Митний союз вважаємо абсолютно невиправданими», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада посол України в РФ Володимир Єльченко заявив, що Україна в перспективі може приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, якщо в Європейському Союзі триватиме економічна криза. «Ми не говоримо сьогодні ні так, ні ні. Перспективи є. Якщо ці тенденції (із зростання взаємної торгівлі з країнами МС), які сьогодні існують, зберігатимуться, плюс ми бачимо кризові явища в ЄС, якщо вони зберігатимуться, то відповідь буде швидше так, ніж ні», - сказав В.Єльченко.

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