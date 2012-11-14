ТОП-10 (14 листопада)

Бойко: "Нафтогаз" розрахувався з "Газпромом" за імпортований у жовтні газ

З 15 листопада гранична сума компенсації по вкладах становитиме 200 тис. грн

ФДМУ хоче в грудні продати на біржах держпакети 5 збагачувальних фабрик

«Нафтогаз» викупить в «Укргазбанку» ОВДП на 1 млрд грн

Єврокомісія у грудні може схвалити рішення щодо відкриття для української курятини ринку ЄС

Сільгоспвиробництво в Україні скоротилося на 5%

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну скоротився на 8,9%

НБУ на міжбанку купує долар по 7,9930 грн, продає по 8,05 грн

Євразійська комісія починає розслідування проти українського фарфору і посуду

Митний союз використовує співробітництво за формулою «3+1», але не з Україною - Єльченко

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Бойко: "Нафтогаз" розрахувався з "Газпромом" за імпортований у жовтні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розплатилася з російським монополістом «Газпром» за одержаний у жовтні газ, сплативши 1,043 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед засіданням Кабміну повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Україна повністю розрахувалася за жовтневий газ. Сума платежу становила понад 1 млрд доларів», - сказав міністр.

При цьому він відзначив, що оплату здійснено вчасно (НАК повинен оплачувати "Газпрому" поставлений газ до 10-го числа місяця, наступного за звітним. Щомісяця компанія в цей час розсилає в ЗМІ офіційні релізи про оплату. Однак, у листопаді сам "Нафтогаз" такої інформації досі не поширив - УНІАН ).

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним у державній резиденції в Ново-Огарьово Президент України Віктор Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він відзначив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому - 432 долари.

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З 15 листопада гранична сума компенсації по вкладах становитиме 200 тис. грн

З 15 листопада набуває чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб».

Текст закону опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№209 від 14 листопада 2012 р.).

Згідно з документом, закон набуває чинності з наступного дня після дня його публікації.

Фонду гарантування вкладів доручено впродовж трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону.

Законом передбачено встановлення граничного розміру гарантованої суми відшкодування вкладникам за їхніми вкладами в розмірі не менш як 200 тис. грн.

Крім того, пропонується надати повноваження адміністративній раді Фонду змінювати розмір гарантованої суми відшкодування вкладникам за їхніми вкладами лише у бік збільшення і розширювати підстави, за якими припиняються повноваження членів адміністративної ради Фонду.

Законом передбачається надання можливості Фонду впродовж роботи тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку здійснювати оплату витрат такого банку, пов'язаних зі здійсненням оперативної діяльності та проведенням заходів, необхідних для його виведення з ринку, за умови недостатності коштів у банку для оплати таких витрат, а також встановлення заборони працівникам Фонду розголошувати інформацію з обмеженим доступом (зокрема банківську таємницю) як в період роботи у Фонді, так і після припинення з Фондом трудових відносин і висунення додаткових вимог до уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон 2 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в III кварталі 2012 року зріс на 9%, або 513,5 млн. грн - до 6,194 млрд грн.

Станом на 1 жовтня учасниками Фонду були 173 банки.

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ФДМУ хоче в грудні продати на біржах держпакети 5 збагачувальних фабрик

Фонд державного майна України планує 5 грудня ц.р. реалізувати на фондовій біржі "Іннекс" міноритарні держпакети акцій п'яти збагачувальних фабрик, повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 14 листопада.

Відповідно до обнародуваного у виданні інформаційного повідомлення, 5 грудня ц.р. на фондовій біржі "Іннекс" планується виставити на продаж 23,644% акцій ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Росія" (початкова ціна пакета 16 млн. 220 тис. грн); 23,832% акцій ПАТ "Групова збагачувальна фабрика "Червона зірка" (початкова ціна – 76 млн. 127 тис. грн); 21,685% акцій ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Україна" (початкова ціна – 16 млн. 70 тис. грн); 25,52% акцій ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Комсомольська" (початкова ціна – 69 млн. 919 тис. грн); 24,868% акцій ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Узловська" (початкова ціна – 50 млн. 166 тис. грн).

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«Нафтогаз» викупить в «Укргазбанку» ОВДП на 1 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Укргазбанку» на суму 1,006 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні про акцепт, розміщеному на сайті «Державні закупівлі».

ОВДП реалізовуються двома лотами, у тендері бере участь один учасник.

Дата акцепту - 13 листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

АБ "Укргазбанк" (Київ) створений у 1993 році і на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.

"Укргазбанк" у січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток 290,775 млн грн в порівнянні зі збитками у 3,6 млрд грн за відповідний період 2011 року.

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Єврокомісія у грудні може схвалити рішення щодо відкриття для української курятини ринку ЄС

Брюссель. Європейська комісія у грудні може схвалити рішення щодо відкриття для української курятини ринку ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив директор із загальних питань ТОВ “Комплекс Агромарс” Олексій Марченко, який перебуває в Брюсселі у складі делегації Ради експортерів при МЗС України.

“Ми вже досягли серйозних досягнень у сфері приведення у відповідність до європейських норм, вимог законодавства наших санітарних умов, однак, чесно кажучи, коли запитую, коли ми отримаємо такий же доступ, який має німецький аграрник, у якого ми купуємо премікси, батьків-курчат і багато чого іншого для організації нашого виробництва, то, на жаль, жоден з учасників наших заходів не зміг відповісти. Посилаються на різні обставини то політичні, то технічні”, - сказав він.

“Хоч все зводиться до того, що Єврокомісія у грудні місяці, маючи відповідний матеріал напрацьований, повинна, врешті-решт, прийняти рішення”, - додав він.

О.Марченко зазначив, що на сьогодні незрозуміло, яким саме буде це рішення, хоча учасники зустрічей з представниками Ради експортерів при МЗС України – керівники директоратів Єврокомісії – висловлювали оптимізм.

Разом з тим О.Марченко зазначив, що навіть схвалення Єврокомісією позитивного рішення щодо відкриття ринку ЄС для продукції українського птахівництва, ще не означатиме прямого дозволу на експорт, оскільки Україні все одно доведеться вирішити низку проблем щодо приведення українського законодавства до європейських стандартів.

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Сільгоспвиробництво в Україні скоротилося на 5%

Спад обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні за підсумками січня-жовтня 2012 року становив 5,1% проти аналогічного періоду 2011 року. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, спад виробництва на сільгосппідприємствах у січні-жовтні ц.р. становив 7,7%, у домогосподарствах — 2,5%.

Згідно з повідомленням, спад обсягів виробництва продукції рослинництва в січні-жовтні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становив 8,3%.

Станом на 1 листопада 2012 року зернових і зернобобових культур зібрано на 19,1% менше порівняно з показником на аналогічну дату 2011 року — 40,8 млн. тонн. Валовий збір цукрового буряку скоротився на 12,5% — до 13,14 млн. тонн, соняшнику — на 4,2%, до 8,3 млн. тонн, картоплі — на 3,9%, до 23,13 млн. тонн.

Також повідомляється, що на 1 листопада ц.р. озимі на зерно і зелений корм (включаючи ріпак) під урожай 2013 року посіяно на площі 9 млн. га, що на 0,5% менше показників минулого року. Зокрема, зернові на зерно посіяно на 7,9 млн. га (на 1,2% менше), ріпак озимий на зерно — на площі 1 млн. га (на 5,8% більше).

За даними Держстату, за 10 місяців зростання обсягів виробництва продукції тваринництва проти відповідного періоду 2011 року становило 2,9%.

В аграрних підприємствах у січні-жовтні ц.р. порівняно з відповідним періодом 2011 року обсяг вирощування худоби і птиці збільшено на 6%, зокрема великої рогатої худоби — на 6,1%, свиней — на 7,3%, птиці — на 5,5%.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі й нагулі збільшилися на 5,7%, свиней — на 10,2%. Середній надій молока від однієї корови збільшився на 14,5%.

За інформацією Держстату, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції власного виробництва за січень-жовтень 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 24%, зокрема продукції рослинництва — на 34%, продукції тваринництва — на 4%.

Крім того, повідомляється, що середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за 10 місяців зросли на 6% порівняно з відповідним періодом 2011 року. Зокрема, ціни продажу продукції тваринництва зросли на 12%, рослинництва — знизилися на 1%. У жовтні ц.р. порівняно з вереснем середні ціни реалізації сільгосппродукції не змінилися, ціни на продукцію тваринництва знизилися на 0,6%, рослинництва — зросли на 0,2%.

За даними Держстату, на 1 листопада ц.р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 21,3 млн. тонн зерна (на 22% менше, ніж на 1 листопада 2011 р.), зокрема 8,2 млн. тонн пшениці, 2,5 млн. тонн ячменю, 8,9 млн. тонн кукурудзи, 0,4 млн. тонн жита.

Як повідомляв УНІАН, спад обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні в січні-вересні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 4,6%.

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Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну скоротився на 8,9%

У січні-вересні 2012 року в економіку України іноземні інвестори вклали 4,319 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 8,9% менше показника за аналогічний період 2011 року (4,742 млрд дол.), йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг внесених з моменту інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2012 року становив 52,674 млрд дол., що на 5,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початоку 2012 року, і з розрахунку на одного українця становить 1 тис. 157 дол.

Інвестиції надходили зі 129 країн світу.

Основними країнами-інвесторами України залишаються Кіпр – 15,076 млрд дол., Німеччина – 7,433 млрд дол., Нідерланди – 5,041 млрд дол. і Російська Федерація – 3,706 млрд дол.

За даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в українську промисловість, становить 16,866 млрд дол. (32% загального обсягу), у фінансовий сектор - 15,702 млрд дол. (29,8%).

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2012 р. становила 9,843 млрд дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 1 жовтня 2012 р. становив 62,516 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 1 жовтня 2012 р. становив 6,428 млрд дол., зокрема в країни ЄС - 6,027 млрд дол. (93,7% загального обсягу), у країни СНД - 306,2 млн дол. (4,8%), в інші країни світу - 95 млн дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України надходили до 47 країн світу, основний обсяг спрямований на Кіпр (90,4%).

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу і боргових інструментів) з України в економіку країн світу становив 6,652 млрд дол.

Довідка УНІАН. У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше показника 2010 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих в Україну, на 31 грудня 2011 року становив 49,362 млрд дол., що на 10,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початоку 2011 року.

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НБУ на міжбанку купує долар по 7,9930 грн, продає по 8,05 грн

Національний банк України (НБУ) вийшов на міжбанківський валютний ринок з купівлею долара по 7,9930 грн/дол. і продажем - 8,05 грн/дол.

Про це агентству УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Він також повідомив, що на ринку спостерігається певне перевищення попиту на валюту над пропозицією.

До того співрозмовник агентства відзначив, що має місце бути «картинка притримування пропозиції».

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2700/8,3100, на 12:00 звузився спред – 8,2850/8,3100 грн/дол.

У вівторок, 13 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, на 12:00 ціни зросли до 8,2480/8,2750. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,2880/8,3250 грн/дол.

Нагадаємо, востаннє курс гривні до долара США досягав позначки понад 8,3 грн/дол. майже 4 роки назад. Так, 15 грудня 2008 року на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8250/7,9150, на 11:00 ціни зросли до 7,9100/7,9850. На час закриття цінові рівні досягли позначок 8,2500/8,3300 грн/дол.

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Євразійська комісія починає розслідування проти українського фарфору і посуду

Євразійська економічна комісія починає розслідування проти українського фарфору і посуду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко сказав на засіданні «Клубу Послів радіокомпанії «Голос Росії» на тему «Євразійська співпраця. Перспективи і виклики».

«Сьогодні ми одержали ноту від Євразійської комісії про початок розслідування щодо фарфору, фаянсу і посуду», - сказав В.Єльченко.

Він наголосив, що це не створює благодійного грунту для діалогу.

Нагадаємо, що 3 вересня 2012 р. Департамент захисту внутрішнього ринку Євразійської економічної комісії почав спеціальне захисне розслідування щодо столового і кухонного фарфорового посуду. Рішення про початок розслідування ухвалено на підставі результатів розгляду заяви, подано ТОВ «ДО «Промисли Вербилок», підтриманого ЗАТ «Фарфор Вербилок», ВАТ «Імператорський фарфоровий завод», ЗАТ «Добруський фарфоровий завод», ПК «Дульовський фарфоровий завод».

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) - єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення Комісії обов'язкові для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій щодо подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.

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Митний союз використовує співробітництво за формулою «3+1», але не з Україною - Єльченко

Росія, відмовляючи Україні в співпраці з Митним союзом за формулою «3+1», фактично використовує її з іншими країнами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко сказав на засіданні «Клубу Послів радіокомпанії «Голос Росії» на тему «Євразійська співпраця. Перспективи і виклики»

«Ми пропонували формулу «3+1». Ця формула Митний союз не влаштовує... Але тільки-но завершився візит прем'єр-міністра Росії до В'єтнаму і там досягнута домовленість про початок роботи над угодою про зону вільної торгівлі. Це факт. Тобто з кимось можна, а з кимось - ні», - сказав В.Єльченко.

За його словами, є багато інших прикладів, які не сприяють взаєморозумінню між Україною і Митним союзом.

Він нагадав, що кожного місяця надходять повідомлення про введення нових обмежень для українських товарів або відкриваються розслідування щодо якоїсь продукції.

«З початку це була трубна продукція, потім молочна, потім проблеми з сирами. До цього були карамель і шоколад», - нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це наразі не влаштовує.

13 листопада Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ В.Єльченко під час спілкування зі студентами Московського державного лінгвістичного університету заявив, що Україна в перспективі може приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, якщо в Європейському Союзі триватиме економічна криза.

14 листопада українське МЗС заявило, що питання про вступ України до Митного союзу не стоїть на порядку денному зовнішньої політики.

Довідка УНІАН. Сьогодні до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні ц.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти щодо входження в Митний союз Киргизстану й Таджикистану.

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