Анонс на 15 листопада

* Відбудеться Міжнародна конференція «Розширення східно-європейського співробітництва: залучення фінансування, мінімізація ризиків», організована компанією IBcontacts. Конференція присвячена питанням розвитку східно-європейського співробітництва між українськими компаніями та підприємствами з Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини: особливостям реалізації проектів і залучення фінансування, мінімізації юридичних та фінансових ризиків. Захід пройде під егідою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також посольств Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини в Україні. Модератор - Олена Гнезділова, керівник департаменту аналітики ринків, IВcontacts.

* Прес-конференція на тему: «АБ «Укргазбанк» оголошує переможців конкурсу благодійних грантів у рамках програми «Банк добрих справ». Протягом двох місяців у рамках другого етапу всеукраїнської соціальної програми «Банк добрих справ» проходив конкурс грантів серед благодійних фондів «Врятуємо хорошу людину!», Ініційованого АБ «Укргазбанк» за підтримки Фундації імені князів-благодійників Острозьких та Асоціації платників податків України. За результатами конкурсу було відібрано регіональних партнеів програми, які допоможуть збирати кошти на благодійність. Учасники: Сергій Мамедов, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України, голова Правління ПАТ «АБ Укргазбанк»; Руслан Краплич, експерт з розвитку благодійництва та КСВ, головний редактор журналу «Вісник благодійництва»; Володимир Шейгус, голова експертної ради конкурсу, керівник ІСАР - «Єднання».

* Прес-конференція Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ), присвячена презентації фінансових результатів за 3 квартал 2012 року за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Питання: Результати роботи і фінансові результати ПУМБ за 3 квартал 2012 року по МСФО. У роботі візьме участь Сергій Черненко, в.о.голови правління ПУМБ.

* Прес-конференція на тему: «Новорічний туризм. Де українці зустрічатимуть новий 2013?». Учасники: член Президії Асоціації лідерів турбізнесу України Олена Бухно, голова Правління ПАТ "Європейське туристичне страхування" Мирослав Бойчин, представник Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Олег Пікерський.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Законопроект про реформування енергоринку ставить під питання реалізацію програм у сфері безпеки на об'єктах української атомної енергетики». Учасники прес-конференції ознайомлять журналістів із зверненням до керівництва країни, підписаним низкою громадських та експертних організацій, з проханням не допустити ухвалення законопроекту «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» (№ 10571 від 07.11.12, доопрацьований варіант). У прес-конференції візьмуть участь: директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна; директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич; експерт з питань електроенергетики Сергій Дяченко; керівник проекту Atomnews.info Ілона Заєць (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція, присвячена новій рекламній стратегії і планів розвитку ПАТ Банк "ТРАСТ" на 2013 рік. У листопаді 2012 року Брюс Вілліс стане офіційним обличчям українського банку "ТРАСТ". Старт рекламної кампанії з Брюсом Віллісом в Україні відбудеться 15 листопада. Українці побачать популярного актора на різних рекламних носіях: у ЗМІ та мережі Інтернет, на зовнішній рекламі.

* У рамках проекту "Сталий міський розвиток", що фінансується ЄС, пройде підсумкова конференція на тему: "Впровадження європейських стандартів муніципального менеджменту в малих містах України, Білорусі та Грузії". Запрошений голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Впровадження програми з модернізації української промисловості, спрямованої на енергоефективність і безпеку клімату при фінансуванні міністерства охорони навколишнього середовища Німеччини. (Системи енергетичного менеджменту згідно ISO 50001)". В Україні почалося впровадження програми з модернізації української промисловості, спрямованої на енергоефективність і безпеку клімату. Проект вже реалізується в 3-х пілотних компаніях України в Донецькій області. Цей проект демонструє, що впровадження системи енергетичного менеджменту може безперервно знизити питому витрату енергії і витрати на енергію і зменшити викиди парникових газів. Програма фінансується Міністерством охорони навколишнього середовища Німеччини. Федеральне міністерство навколишнього середовища, охорони природи та безпеки ядерних реакторів зробило грант для реалізації проекту по Міжнародної ініціативи по зміні клімату (International Climate Initiative, ICI). Будуть представлені результати проекту станом на цей час. Основна фаза проекту передбачає впровадження системи енергетичного менеджменту, що відповідає міжнародному стандарту ISO 50001 в пілотних підприємствах. Перший досвід проекту показує, що зниження питомого споживання енергії в компаніях представляється реалістичним до 5%. Учасники: Бенкдікт Таннер, керівник Проекту GIZ, Олексій Пащенко, координатор Проекту GIZ, Євген Іншеков, директор Центру підготовки енергоменеджерів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту та ін. (Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (095) 344-86-71, (067) 508-51-18 та в день прес-конференції.

* Відбудуться урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства. Очікується, що зі святом аграріїв привітає і вручить державні нагороди Президент України Віктор Янукович. До Києва приїдуть відомі аграрії, керівники і спеціалісти сільгосппідприємств, фермери, Герої України. В урочистостях також візьмуть участь члени уряду і народні депутати України.

* Відбудеться прес-тур для ознайомлення з ходом реконструкції шахти імені В.Бажанова державного підприємства "Макіїввугілля" (м. Макіївка, Донецька область). Під час прес-туру журналісти зможуть ознайомитися з процесом реконструкції шахти, поспілкуватися з керівником М.Ничипором, а також представниками влади міста.

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