ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Альтернативна енергетика має об'єктивні перешкоди для розвитку в Україні» подає інтерв'ю директора ТОВ "Вінд Пауер" Германа Айнбіндера, який розповів про конкуренцію з "Вітропарками України", плани розвитку вітроенергетики і що ДТЕК робитиме з електромобілями...

http://delo.ua/opinions/alternativnaja-energetika-imeet-obektivnye-prepjatstvija-dlja-razv-189291/

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«Дело» в публікації «Зростання іноземних інвестицій в Україну сповільнилося в п'ять разів» пише: приріст прямих іноземних інвестицій в Україну у вигляді акціонерного капіталу в січні-вересні 2012 року становив $2,6 млрд, що на 29,4% менше, ніж за аналогічний період 2011 року...

http://delo.ua/ukraine/rost-inostrannyh-investicij-v-ukrainu-zamedlilsja-v-pjat-raz-189965/

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Також «Дело» в публікації «Смарт-Холдинг» готовий купити ще кілька українських банків» пише: холдинг продовжує розглядати гравців фінансового ринку України з метою їх придбання...

http://delo.ua/finance/smart-holding-gotov-kupit-esche-neskolko-ukrainskih-bankov-189920/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Рінат Ахметов обживається на березі», в якому пише: «Портінвест» бізнесмена Ріната Ахметова нарощує активи в порту Південному. Компанія завершує угоду з купівлі 65 га, що прилягають до ділянки, на якому «Портінвест» будує власний термінал. Власник землі - «Причали Комінтерну», що входять до російської Evraz Group, - так і не зміг побудувати там власні потужності. Найближчим часом операції з землею в портах стануть масовими - компанії та чиновники, що купили їх для перепродажу, зараз позбуваються від непрофільних активів, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2067085

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Нацбанк знає викуп», в якому пише: НБУ розглядає можливість створення Розрахункового центру на базі Всеукраїнського депозитарію цінних паперів шляхом викупу акцій у міноритарних акціонерів депозитарію. Це буде нескладно зробити, оскільки банкам належить понад 50% акцій депозитарію, яких бракує регулятору. Але й інші акціонери можуть продати папери, якщо їх запропонують до викупу за номінальною ціною, говорять учасники ринку...

http://www.kommersant.ua/doc/2067089

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«Сегодня» в публікації «Долар в Україні скоро впаде» пише: на біржі курс впав до 8,25, експерти вважають, що скоро може бути і 8,10...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/chto-budet-s-baksom.html

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Також «Сегодня» в публікації «Українці отримають закордонний паспорт за місцем проживання» пише: документ для виїзду за кордон тепер видасть відділення міграційної служби, а не міліція, тому не потрібно буде їхати в ОВІР за місцем прописки...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraincy-poluchat-zagranpasport-po-mestu-prozhivaniya.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Гривня подалася у вільне плавання» пише: найближчим часом НБУ може перейти з режиму фіксованого валютного курсу на режим плаваючого курсу. У зв'язку з цим в першій половині 2013 року курс продажу долара на безготівковому ринку може підвищитися до 8,61 грн., що передбачає подорожчання "американця" на 2,5%, вважають експерти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/146852

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Російські залізниці» визначилися з цінами на плацкарт до 2015 року» пишуть: якщо уряд знову не піде назустріч монополії і не компенсує збитки, в «Російських залізницях» мають намір зупиняти містоутворювальні підприємства...

http://izvestia.ru/news/539648

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Також «Известия» в публікації «Північний потік» має намір пройтися по тюленях» пишуть: Nord Stream AG вибирає між двома варіантами маршруту - пріоритетний проходить по заказнику, в якому мешкають тюлені. Другий варіант обійдеться дорожче і завдасть шкоди іншому заповіднику...

http://izvestia.ru/news/539639

(УНІАН)