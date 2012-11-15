Україна запровадила більше обмежень для країн МС, ніж «трійка» проти неї, заявляють в ЄЕК

Москва. У Євразійській економічній комісії (ЄЕК) заявляють, що Україна запровадила більше обмежень для країн Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану, ніж «трійка» – щодо до українських товарів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов.

"Україна застосовує 15 (захисних – УНІАН) заходів щодо Митного союзу, зокрема антидемпінгові заходи щодо скла, шиферу, абразивного інструмента та інших товарів. Діють також захисні заходи щодо ряду позицій», – сказав міністр.

За його словами, перелік цих бар'єрів досить широкий, тому ЄЕК планує використовувати наявні багатосторонні і двосторонні механізми для зняття цих обмежень, зокрема, використовувати російське членство в СОТ, а також арбітражного механізму в рамках ЗВТ Співдружності Незалежних Держав для вирішення торговельних спорів.

Водночас А.Слєпньов зазначив, що Митний союз застосовує захисні заходи щодо трубної продукції, карамелі та ряду інших товарів з України. «Їх менше, ніж застосовується українською стороною, їх всього близько 5-6 позицій», – сказав він.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) – єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення комісії є обов'язковими для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій щодо подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.