Переговори про вільну торгівлю послугами СНД будуть завершені до травня

Питання про можливість транзиту туркменського газу до України через територію Російської Федерації проясниться на початку грудня на засіданні глав держав СНД.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив урядовий уповноважений України з питань співробітництва з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.

Він зазначив, що зараз Україна проводить роботу для початку переговорів про те, щоб країна мала вільний доступ газу з Середньої Азії, зокрема з Туркменії, а Росія надала послуги для його транспортування.

«Це питання, думаю, з’ясується 4-5 грудня на засіданні глав держав СНД. Вже є підтвердження дати проведення цього заходу. І це питання буде внесене до порядку денного. Я думаю, що якщо держави Співдружності створюють повноцінну Зону вільної торгівлі товарами і послугами і продовжують тенденцію поглиблення економічної інтеграції, то країни між собою зможуть домовитися, зокрема щодо диверсифікації енергозабезпечення», - сказав В.Мунтіян.

Крім того, він також повідомив, що до кінця року країни СНД почнуть переговори з підготовки угоди про доступ до трубопровідного транспорту.

«Зараз створюється спеціальна робоча група з окремих питань, до переліку яких увійде і питання про розробку угоди транзиту трубопровідним транспортом, і завершаться такі переговори до наступного засідання глав урядів СНД, тобто до травня наступного року», - сказав В.Мунтіян.

Нагадаємо, Договір про ЗВТ СНГ припускає, що країни-учасниці вступають у переговори з розробки угоди щодо транзиту трубопровідним транспортом і завершують такі переговори протягом 6 місяців після набуття чинності цим Договором.

Україна намагається домовитися з Туркменістаном про прямі поставки газу, проте Росія не дає згоди на транзит газу через свою територію.

Довідка УНІАН. Договір про ЗВТ СНГ (товарами) набрав чинності наприкінці вересня 2012 р. після ратифікації парламентами Білорусі, Росії й України.

18 жовтня 2011 року Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД був підписаний у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ, зокрема, підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизстану. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

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