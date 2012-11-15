Анонс на 16 листопада

* Прес-конференція на тему: "Що на нас чекає в ЖКГ: тарифний хаос або державна політика?" На запитання про те, як відбуватиметься підвищення тарифів, наскільки цей процес керований, чи контролює влада тарифи, чого варто очікувати громадянам відповість голова Спілки власників житла України, міністр ЖКГ 2007-2010 рр.

* Міністерство соцполітики України, Генеральний Директорат соціального зближення Франції та Агентство розвитку та координації міжнародних відносин Франції (ADECRI) почнуть новий Твінінг проект за підтримки Делегації Європейського Союзу в Україні. Проект розпочнеться з установчої конференції. Учасники: Лідія Дроздова, зам.міністра соцполітики України, Ален Ремі, Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні, Сабін Фуркад, директор Генерального директорату соціального зближення (Міністерство соціальних справ Франції), Ендрю Расбаш, керівник Управління програм з допомоги в Україні, координатор з питань співпраці Делегації ЄС в Україні.

* Правління УСПП спільно з Економічною радою громадських об'єднань і галузевих асоціацій бізнесу обговорять план подальших дій з підвищення ділової активності в Україні. Розглянуть пропозиції про відновлення кредитування реального сектора, про посилення енергетичної безпеки держави і т.і. Учасники: президент УСПП України Анатолій Кінах, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, перший заст.голови Держмитслужби України Олександр Дороховський, заст.голови Антимонопольного комітету Федір Влад, директор Генерального економічного департаменту НБУ Олександр Петрик, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло та ін.

* Відбудеться брифінг заступника голови Антимонопольного комітету України Федора Влада і державного уповноваженого Комітету Михайла Русинського про ситуацію на ринку хліба. Зокрема, дадуть оцінку правомірності підвищення вартості окремих сортів хліба. Крім того, повідомлять про заходи, які вживає система органів Комітету, з метою запобігання економічно необгрунтованого зростання цін на хліб.

* Прес-конференція депутата Європейського парламенту, доповідача по економічній частині Угоди про асоціацію - зону вільної торгівлі між Україною та ЄС Павла Залевського, який висловить позицію щодо перспектив української євроінтеграції. П.Залевський входить до п'ятірки найбільших лобістів України в Європі. Він очолює групу європарламентарів на підтримку євроінтеграції України, яка спільно з міжфракційним депутатським об'єднанням ВРУ «Європейський вибір» доклала чимало зусиль у справі наближення українського законодавства до європейських стандартів.

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