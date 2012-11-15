ТОП-10 (15 листопада)

Росія в четвертому кварталі підняла ціну на газ для України

Рішення про обмеження експорту зерна може бути ухвалено наприкінці листопада – Присяжнюк

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України зріс в 1,6 раза

Переговори про вільну торгівлю послугами СНД будуть завершені до травня

Нацбанк просить населення інформувати про факти відмови банків продавати валюту

Янукович дозволив НБУ вимагати в експортерів продажу частини валютної виручки

Будівництво «LNG-терміналу» розпочнеться наприкінці листопада

Україна розрахувалася за усіма зобов'язаннями перед МВФ за 2012 рік

Мінфін залучив 532,784 млн грн від продажу ОВДП на позаплановому аукціоні 15 листопада

Митниця скоротила час оформлення експортної операції до 40 хвилин

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Росія в четвертому кварталі підняла ціну на газ для України

Ціна на російський газ для Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м (із 426 дол. за тис. куб. м.)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, компанія «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» понад 1 млрд дол. за імпортований у жовтні 2012 року природний газ.

«Ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі 2012 року становить близько 430 доларів США», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – 426 доларів.

Найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» в лютому цього року – 1,3 млрд дол.

У вересні «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» понад 1,056 млрд дол., у серпні – майже 890 млн. дол., у липні – 930 млн. дол., у червні – 1,05 млрд дол., у травні – 648 млн. дол.

22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів із Президентом РФ Володимиром Путіним Президент України Віктор Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він зазначив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану й справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Рішення про обмеження експорту зерна може бути ухвалено наприкінці листопада – Присяжнюк

Рішення про введення тимчасового обмеження на експорт зерна може бути ухвалено наприкінці листопада, після чергових консультацій, які проходять у рамках вимог меморандуму між Міністерством аграрної політики та продовольства України й учасниками зернового ринку.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

«Наприкінці листопада ми проведемо нове засідання із зернотрейдерами, проаналізуємо перспективи, стан озимих і спільно ухвалимо рішення. Несподіванок не буде, неузгодженого із зернотрейдерами рішення не буде», – запевнив міністр.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день ліміт експорту в 5,5 тонн ще не перевищено. «У загальному обсязі експорту пшениця на сьогодні становить 4,8 млн тонн, при тому що розрахунковий загальний обсяг експорту ще не перевищено (5,5 млн тонн). Що буде далі? Дивитимемося на те, що скаже ринок. Якщо потенціал експорту зерна виявиться більшим – слава Богу», – сказав М.Присяжнюк.

Крім того, він звернув увагу, що превалюючою культурою експорту надалі стане кукурудза. «Очевидно, обсяг пшениці, що експортується, потихеньку зменшиться й на ринок вийде кукурудза. Цього маркетингового року ми плануємо до експорту загалом 14-15 млн кукурудзи, при тому що вже вивезли 3,5 млн тонн. До речі, цього маркетингового року сумарний обсяг експорту зернових може становити 22-22,5 млн тонн», – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше М.Присяжнюк заявляв, що в Міністерстві аграрної політики України не бачать підстав для введення обмежень на експорт зерна, зокрема, й пшениці. При цьому експортери очікують, що обсяг експорту зернових у листопаді може порівнятися з показником жовтня й становити не менше 3 млн тонн зернових.

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Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України зріс в 1,6 раза

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в січні-вересні 2012 року становив 6,473 млрд дол. проти дефіциту в розмірі 3,983 млрд дол. в січні-вересні 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-вересня 2012 року становило 11,475 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 5,002 млрд дол. проти 9,589 млрд дол. і 5,606 млрд дол., відповідно, у січні-вересні 2011 року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в січні-вересні 2012 р. виріс до 67,276 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 63,973 млрд дол.), причому імпорт товарів становив 62,273 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 59,495 млрд дол.), імпорт послуг - 5,003 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 4,478 млрд дол.).

Експорт товарів і послуг з України в січні-вересні 2012 р. виріс до 60,803 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 59,991 млрд дол.). При цьому експорт товарів становив 50,799 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 49,907 млрд дол.), експорт послуг - 10,004 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 10,084 млрд дол.).

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. в 2010 році.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол., відповідно, в 2010 році.

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Переговори про вільну торгівлю послугами СНД будуть завершені до травня

Питання про можливість транзиту туркменського газу до України через територію Російської Федерації проясниться на початку грудня на засіданні глав держав СНД.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив урядовий уповноважений України з питань співробітництва з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.

Він зазначив, що зараз Україна проводить роботу для початку переговорів про те, щоб країна мала вільний доступ газу з Середньої Азії, зокрема з Туркменії, а Росія надала послуги для його транспортування.

«Це питання, думаю, з’ясується 4-5 грудня на засіданні глав держав СНД. Вже є підтвердження дати проведення цього заходу. І це питання буде внесене до порядку денного. Я думаю, що якщо держави Співдружності створюють повноцінну Зону вільної торгівлі товарами і послугами і продовжують тенденцію поглиблення економічної інтеграції, то країни між собою зможуть домовитися, зокрема щодо диверсифікації енергозабезпечення», - сказав В.Мунтіян.

Крім того, він також повідомив, що до кінця року країни СНД почнуть переговори з підготовки угоди про доступ до трубопровідного транспорту.

«Зараз створюється спеціальна робоча група з окремих питань, до переліку яких увійде і питання про розробку угоди транзиту трубопровідним транспортом, і завершаться такі переговори до наступного засідання глав урядів СНД, тобто до травня наступного року», - сказав В.Мунтіян.

Нагадаємо, Договір про ЗВТ СНГ припускає, що країни-учасниці вступають у переговори з розробки угоди щодо транзиту трубопровідним транспортом і завершують такі переговори протягом 6 місяців після набуття чинності цим Договором.

Україна намагається домовитися з Туркменістаном про прямі поставки газу, проте Росія не дає згоди на транзит газу через свою територію.

Довідка УНІАН. Договір про ЗВТ СНГ (товарами) набрав чинності наприкінці вересня 2012 р. після ратифікації парламентами Білорусі, Росії й України.

18 жовтня 2011 року Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД був підписаний у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ, зокрема, підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизстану. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Докладніше читайте в публікації «Мунтіян: Питання доступу України до туркменського газу проясниться на початку грудня» на сайті УНІАН-Економіка.

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Нацбанк просить населення інформувати про факти відмови банків продавати валюту

Національний банк України просить населення повідомляти про факти відмови банків проводити продаж валюти за її наявності у фінустанови.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Останнім часом були зафіксовані факти безпідставної відмови деякими банківськими установами в продажу іноземної валюти фізичним особам. Національний банк України відслідковує відповідні випадки порушень і звертається до громадян з проханням повідомляти про них по телефону або в територіальні управління НБУ», - йдеться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що за результатами перевірок до банків - порушників норм чинного законодавства України, в яких будуть виявлені факти безпідставної відмови в продажу валюти у разі її наявності, НБУ застосовуватиме жорсткі заходи впливу - від штрафів до обмеження здійснення операцій за окремими пунктами генеральних ліцензій.

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Янукович дозволив НБУ вимагати в експортерів продажу частини валютної виручки

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом закріплюється за Нацбанком право тимчасово (терміном до 6 місяців) вводити (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і урівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, передбачається надати НБУ право тимчасове змінювати терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.

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Будівництво «LNG-терміналу» розпочнеться наприкінці листопада

Початок будівництва об'єктів першої черги терміналу з прийняття скрапленого природного газу (LNG-термінал), поблизу міста Південне Одеської області, раніше заплановане на середину листопада, почнеться наприкінці місяця.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.

За словами радника зі зв'язків з громадськістю голови Координаційної ради національного проекту «LNG-термінал» Марії Зубарєвої, 26 листопада планується провести урочистий захід в порту «Південний», присвячений початку робіт зі спорудження терміналу.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Держінвестицій оголосило два тендери на залучення кредитних коштів у рамках проекту «LNG-термінал».

17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно ТЕО, проект можуть реалізувати протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.

Намір стати одним з інвесторів будівництва терміналу висловлювала іспанська компанія Enagas (Іспанія) - лідер європейського ринку з транспортування газу.

Довідка УНІАН. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України.

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Україна розрахувалася за усіма зобов'язаннями перед МВФ за 2012 рік

Міністерство фінансів України і Національний банк повністю і своєчасно здійснили у поточному році всі платежі за своїми зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом, сума платежів становила 3,5 мільярда доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку України Олена Щербакова.

«Країна повністю розрахувалася за платежами, здійснення яких припадало на поточний рік», - сказала О.Щербакова.

За її словами, засоби для погашення зобов'язань акумулювали з власних джерел.

Як повідомляв УНІАН, у березні п.р. прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю агентству "Рейтер" заявив, що Україна проситиме свого ключового кредитора - МВФ рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами у рамках програми stand-by. За словами українського прем'єра, така можливість рефінансування обговорювалася під час його зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін Лагард наприкінці січня.

До того ж пізніше, 13 березня, він заявив, що Україна наразі не веде переговорів з Міжнародним валютним фондом з реструктуризації боргу.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти не виділили.

У липні 2010 року ухвалено нову Програму співпраці України і МВФ, що передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд долл.

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Мінфін залучив 532,784 млн грн від продажу ОВДП на позаплановому аукціоні 15 листопада

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 532,784 млн грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у четвер, 15 листопада.

Про це повідомляється на сайті відомства.

До продажу, крім стандартних 5 - і 7-річних ОВДП, Мінфін запропонував 3-річні індексовані держпапери.

Від продажу 5-річних паперів вдалося залучити 151,718 млн грн, 7-річних - 301,026 млн грн (ставка за цими ОВДП становила 14,3%) та індексних - 80,04 млн грн під 9,3%.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін залучив до держбюджету 402,668 млн грн від продажу ОВДП на повторному аукціоні 13 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Мінфін залучив до держбюджету 3,904 млрд грн на повторному аукціоні з продажу ОВДП, після того як на проведеному раніше того ж дня аукціоні не подали жодної заявки на купівлю держпаперів.

У листопаді Мінфін провів уже два з трьох запланованих аукціонів з продажу ОВДП. Ще один аукціон повинен відбутися 20 листопада ц.р.

Довідка УНІАН. Станом на 13 листопада, обсяг ОВДП, які перебували на обігу, за сумою основного боргу становив 190,783 млрд грн, до того ж у власності НБУ були держпапери на суму 99,415 млрд грн, у власності банків - 75,337 млрд грн, нерезидентів - 6,097 млрд грн.

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Митниця скоротила час оформлення експортної операції до 40 хвилин

Державна митна служба України скоротила витрати часу під час оформлення експортної операції до 40 хвилин, імпортної – до 1 години 16 хвилин. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держмитслужби з посиланням на виступ глави відомства Ігоря Калетника на міжнародній конференції.

«Час митного оформлення на сьогодні становить при імпорті – 1 година 16 хвилин, при експорті – 40 хвилин. З початку роботи нового Митного кодексу лише 6% товарів підлягають митному огляду, хоч ще в 2009 році їхня частка становила 70%», - цитує прес-служба І.Калетника.

За його словами, партнерські відносини між платниками податків і зборів є основною рушійною силою в досягненні балансу інтересів держави і бізнесу. Цей принцип покладено в основу філософії Стратегії розвитку митної служби на 2013 рік, концепцію якої Держмитслужба вже затвердила.

На думку І.Калетника, метою всіх перетворень є досягнення максимальної довіри між Держмитслужбою і бізнесом, яке має виражатися в митному оформленні товарів без їхнього фізичного пред'явлення митникам.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року І.Калетник повідомив, що митне оформлення на цей момент становить 2 години 19 хвилин за імпортом і 1 годину 47 хвилин за експортом, тоді як раніше воно займало в середньому 10 годин 40 хвилин.

У січні-квітні 2012 року Державна митна служба скоротила середній час митного оформлення товарів у режимі імпорту до 1 години 50 хвилин, у режимі експорту - до 47 хвилин.

У жовтні п.р. Державна митна служба України ініціювала внесення змін до чинного законодавства з метою переходу на стовідсоткове електронне декларування. На думку керівництва Держмитслужби, реалізація цього завдання передбачає з боку бізнесу чесне декларування і перелік усіх платежів у потрібному обсязі, а з боку митниці – довіру і стягнення платежів у рамках, передбачених законодавством.

З 1 червня 2012 року набув чинності новий Митний кодекс України.

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УНІАН