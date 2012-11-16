Україна та В'єтнам домовилися про зону вільної торгівлі та Ан-148

Україна активізує переговори за угодами про зону вільної торгівлі і про захист інвестицій із Соціалістичною Республікою В'єтнам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров журналістам після зустрічі з своїм в'єтнамським колегою Нгуєн Тан Зунгом в Ханої.

"Хочу підтвердити, що ми домовилися активізувати переговори з укладення угоди про зону вільної торгівлі і про захист інвестицій, і українська сторона бере на себе зобов'язання дуже конструктивно підійти до проведення цих переговорів. Це важливі документи", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що Україна і В'єтнам мають великий потенціал двостороннього співробітництва.

Крім того, Україна і Соціалістична Республіка В'єтнам підписали ряд двосторонніх угод.

Документи були підписані після зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з його в'єтнамським колегою Нгуєн Тан Зунгом в Ханої.

Зокрема, підписаний План співпраці у сфері туризму між Державним агентством України по туризму і курортам і Міністерством культури, спорту і туризму В'єтнаму на 2013-2015 роки.

Також підписана Угода у сфері біомедичних досліджень між Державним агентством з питань науки, інновацій і інформатизації України і Міністерством науки і технологій В'єтнаму.

Сторони підписали план імплементації Угоди про співпрацю у сфері стандартизації і метрології.

Також Україна і В'єтнам ведуть переговори про поставки літаків Ан-148.

"Абсолютно конкретні угоди і абсолютно конкретні переговори проводилися щодо поставок до В'єтнаму літаків Ан-148, по-друге, щодо модернізації літаків Ан-26, які експлуатуються тут. Ціла низка інших питань обміну", - сказав М.Азаров.

У рамках офіційного візиту до В'єтнаму прем'єр-міністра України М.Азарова виробник літаків - державне підприємство «Антонов» (Київ) презентував пасажирський літак нового покоління Ан-148.

Під час презентації президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа відзначив переваги регіональних лайнерів Ан-148 і Ан-158, а також розповів про проектовані літаки цього сімейства, здатні вирішувати специфічні завдання в'єтнамських міністерств і відомств.

Представлений увазі в'єтнамців Ан-148-100В перебуває у спільній експлуатації авіакомпаній «Міжнародні авіалінії України» і «Авіалінії Антонова». Літак 14 листопада перелетів із Києва до Ханоя, подолавши з однією проміжною посадкою більш як 8000 км.

***Ан-148-100В є базовим літаком сімейства регіональних пасажирських лайнерів нового покоління і призначений для перевезення до 85 пасажирів на міжнародних і внутрішніх лініях. Літак оптимальний для застосування в умовах Південно-Східної Азії. Він має необхідну дальність польоту, може працювати зі слабкопідготовлених грунтових ЗПП, в умовах спеки (до 45 градусів за Цельсієм) і високої вологості. До теперішнього часу в комерційну експлуатацію надійшло 13 літаків сімейства. На них вже перевезено в цілому більш як 1,5 млн. пасажирів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України М.Азаров 15-16 листопада перебуває з офіційним візитом у Соціалістичній Республіці В'єтнам.