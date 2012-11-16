У Брюсселі відбулося чергове засідання Комітету з питань співробітництва Україна-ЄС

15 листопада в Брюсселі відбулося Чотирнадцяте засідання Комітету з питань співробітництва Україна-ЄС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, українську делегацію на засіданні очолив заступник міністра закордонних справ України – керівник апарату Андрій Олефіров, делегацію ЄС - Управляючий Директор з питань Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої діяльності Луіс Феліпе Фернандес Де Ла Пенья.

Сторони обговорили пріоритети Порядку денного асоціації Україна-ЄС у контексті підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Значну увагу було приділено візовим питанням, зокрема завершенню процедур для набуття чинності Угодою про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз громадянам України і подальшим крокам у безвізовому діалозі.

Під час засідання обговорювалися також питання активізації галузевих діалогів з метою поглиблення торговельно-економічного та секторального співробітництва.

Відбувся обмін думками щодо співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки, зовнішньої політики, енергетики, а також у галузях транспорту, освіти та митних справ.

До складу української делегації увійшли представники профільних міністерств та відомств на рівні заступників міністра та керівників департаментів.