ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Податкова розблокувала рахунки виробника «Миргородської» пише: ДПСУ розблокувала рахунки компанії IDS Group Ukraine. Тим часом, кримінальну справа проти посадових осіб компанії за ухилення від сплати податків залишається відкритою. У компанії стверджують, що відбувається процес рейдерського захоплення підприємства...

http://delo.ua/business/nalogovaja-razblokirovala-scheta-proizvoditelja-mirgorodskoj-190079/

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«Дело» в публікації «Янукович схвалив обов'язковий продаж валютної виручки експортерами» пише: Президент підписав ухвалений ВР закон, що надає право Національному банку запроваджувати на строк до шести місяців вимогу щодо обов'язкового продажу частини валютної виручки, що надходить до України, на користь резидентів та нерезидентів...

http://delo.ua/finance/janukovich-odobril-objazatelnuju-prodazhu-valjutnoj-vyruchki-eksporter-190042/

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Також «Дело» в публікації «НБУ визнав факти відмови банків у продажі валюти населенню» пише: низка українських банків останнім часом безпідставно відмовляє фізичним особам у продажу іноземної валюти, заявив регулятор...

http://delo.ua/finance/nbu-priznal-fakty-otkaza-bankov-v-prodazhe-valjuty-naseleniju-190053/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Подвійне дно», у якому пише: «Газпром» завершив усі узгодження з будівництва газопроводу South Stream з Росії до Європи по дну Чорного моря. Остаточне інвестиційне рішення з ключовою для проекту Болгарією, де газопровід має вийти на сушу, підписано 15 листопада в обмін на суттєву знижку на російський газ. «Газпром» погодився надати Софії одну з найнижчих експортних цін, прагнучи укластися у строки, які обіцяли рік тому, коли ще прем'єром РФ був Володимир Путін. Цей трубопровід ще більше підштовхне Україну до зниження залежності від російського газу, зазначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2067785

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Зобов'язання непоборної сили», в якому пише: Національна телекомпанія України (НТКУ; канал "Перший національний") опинилася на межі банкрутства через кредит, який взяли 16 років тому. Мінфін добився рішення суду про необхідність виплати НТКУ 23 млн грн, яких у каналу немає. У компанії розраховують звернутися за допомогою до уряду і називають ситуацію, що склалася, непорозумінням. Однак якщо уряд відмовиться допомогти, державний канал можуть продати, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2067728

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«Сегодня» в публікації «За якою ціною українці будуть купувати долар» пише: долар подешевшав на пару копійок. Експерти вважають, що обов'язковий продаж валюти поверне курс до 8,1 грн/долар...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Eksperty-Dollar-vernetsya-k-810-.html

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Також «Сегодня» в публікації «Медики і вчителі не отримують зарплату зчерез Мінфін і казначейства» пише: влада обіцяє, що питання скоро має вирішитися...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Mediki-i-uchitelya-ne-poluchayut-zarplatu-po-vine-Minfina-i-kaznacheystva.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Мунтіян: Питання доступу України до туркменського газу проясниться на початку грудня» подає ексклюзивне інтерв'ю урядового уповноваженого зі співпраці з СНД Валерія Мунтіяна, який розповів, чи отримає Україна можливість транзитувати туркменський газ через Росію, коли буде готовий Договір про вільну торгівлю послугами в рамках СНД...

http://economics.unian.net/ukr/detail/147050

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Національні республіки пропонують перейменувати» пишуть: Кабардино-Балкарію в Дагестані пропонують назвати Приельбруською Республікою, а Татарстан - Казанською...

http://izvestia.ru/news/539729

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Також «Известия» в публікації «Кукурузник» повернеться на російські заводи в 2015 році» пишуть: у галузі вкрай негативно ставляться до ідеї реанімації Ан-2...

http://izvestia.ru/news/539730

(УНІАН)