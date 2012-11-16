Договір про ЄврАзЕС хочуть підписати не пізніше 2015 року

Мінськ. Підписання договору про Євразійський економічний союз (ЄврАзЕС) повинно відбутися не пізніше 2015 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні на пленарному засіданні в рамках Білоруського інвестиційного форуму голова колегії Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко.

За його словами, для цього країнам Митного союзу (Білорусь, Казахстан і Росія) потрібно виконати велику роботу.

«До 2015 року треба перевести в практичну площину всі існуючі між країнами угоди, їх 17 штук, які стосуються макроекономіки, фінансів, транспорту, енергетики, торгівлі та інвестицій, промислового та агропромислового комплексу. Це означає, що на їх розвиток необхідно прийняти кілька десятків нових договорів, зокрема прямої дії», - наголосив В. Христенко.

Він зазначив, що окрім того до 2015 року повинно бути завершено кодифікування нормативно-правової бази Митного союзу і ЄЕП.

«На цій основі не пізніше 2015 року ми повинні вийти на підписання всеосяжного договору про Євразійський економічний союз», - зазначив В. Христенко.

Довідка УНІАН. Митний союз (МС) в рамках Євразійського економічного співтовариства – форма торговельно-економічної інтеграції Білорусі, Казахстану і Росії, що передбачає єдину митну територію, в межах якої у взаємній торгівлі товарами не застосовуються митні збори і обмеження економічного характеру, за винятком спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів. При цьому країни-учасниці Митного союзу застосовують єдиний митний тариф та інші єдині заходи регулювання торгівлі товарами з третіми країнами.

Міждержавними угодами передбачається також приєднання до союзу Киргизстану.

З метою забезпечення функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору було створено Євразійську економічну комісію (ЄЕК). Вона стала спадкоємицею комісії Митного союзу, діяльність якої була припинена 1 липня 2012 року. Євразійська економічна комісія стала діяти з 1 січня 2012 року.