ТОП-10 (16 листопада)

Україна шукає партнерів з поставок азербайджанського газу в Європу. Інфраструктура готова

Рівень безробіття в Україні в жовтні знизився до 1,4%

Україна планує скоротити закупівлю газу з РФ до 20 млрд куб. м завдяки його імпорту з ЄС

Роздрібний товарооборот підприємств у січні-жовтні збільшився до 329,27 млрд грн

Туркменістан у 2013 році розпочне видобуток газу на другому за величиною в світі родовищі

Прибуток банківської системи в жовтні становив 1 млрд грн, з початку року - 3,8 млрд грн

Спад промвиробництва в жовтні становив 4,2%

У НБУ обговорили можливість створення банку з китайським капіталом

Видобуток газу в Україні у січні-жовтні скоротився на 0,6%

Євросоюз готовий дати Україні грошей на адмінреформу і облаштування кордонів

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Україна шукає партнерів з поставок азербайджанського газу в Європу. Інфраструктура готова

Україна веде переговори про участь в реалізації проекту Трансанатолійського газопроводу (TANAP) для постачання азербайджанського газу до Європи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості з посиланням на заяву міністра Юрія Бойка в рамках Саміту Атлантичної ради з питань енергетики та економіки.

«Україна веде переговори з партнерами про можливу участь у проекті TANAР, і ми маємо переконливі аргументи, адже практично вся інфраструктура, починаючи від Туреччини до наших кордонів, вже готова», - цитує прес-служба слова міністра.

Також у повідомленні зазначено, що Україна має на кордоні з Європейським Союзом газові сховища, які можуть бути основою для майбутнього газопроводу.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Азербайджан і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння зі створення консорціуму для будівництва Трансанатолійського газопроводу.

Трубопровід протяжністю близько 2000 км планується прокласти з Азербайджану через Грузію до Туреччини і далі до країн Європи. Точний маршрут траси наразі не визначено.

Пропускна спроможність газопроводу на першій стадії становитиме 16 млрд куб. м газу на рік, з яких 6 млрд куб. м використовуватиметься турецькими споживачами, а 10 млрд куб. м поставлятимуться до європейських країн.

На другому етапі планується збільшення обсягу поставок до 24 млрд куб. м. Введення в дію газопроводу заплановано на 2017 р. і буде приурочено до початку видобутку на другій черзі азербайджанського родовища Шах-Деніз.

За попередніми оцінками, вартість трубопроводу становить 5-6 млрд дол.

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Рівень безробіття в Україні в жовтні знизився до 1,4%

Рівень безробіття в Україні в жовтні 2012 року знизився порівняно з вереснем на 0,1% – до 1,4%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, кількість безробітних становила 399,9 тис. осіб. До того ж допомогу з безробіття одержують 288,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги становить 993 грн.

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у вересні становила 416,1 тис. осіб, що становить 1,5% від загальної кількості громадян працездатного віку і на 0,4% менше показника з безробіття на початок року. З 1 січня 2013 року максимальна допомога з безробіття становитиме 4 прожиткових мінімуми і не буде прив'язана до середньої зарплати за регіоном.

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Україна планує скоротити закупівлю газу з РФ до 20 млрд куб. м завдяки його імпорту з ЄС

Україна в 2013 році планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю з РФ до 20 млрд куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«Цього року ми купимо у РФ 27,5 млрд куб. м газу, а в 2013-му спочатку думали - 24 млрд куб. м, тепер бачимо - близько 20 млрд куб. м», - сказав В. Чупрун.

Також він зазначив, що закупівлі газу за реверсною схемою з Європи дозволяють «Нафтогазу» економити близько 100 дол. на тисячі кубометрів, що нижче ціни «Газпрому».

«У 2013 році це буде близько 5 млрд куб. м», - уточнив В.Чупрун.

Як раніше повідомляв УНІАН, ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшився в порівнянні з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 доларів.

22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним Президент України Віктор Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. До того ж він зазначив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

З 1 листопада поточного року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється в Україну через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на цьому етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в обсязі від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Роздрібний товарооборот підприємств у січні-жовтні збільшився до 329,27 млрд грн

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в січні-жовтні 2012 року (у порівняльних цінах) збільшився на 13,9% порівняно з січнем-жовтнем 2011 року і становив 329,27 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

До того ж найбільше зростання відзначено в АР Крим – на 24,2% – до 14,17 млрд грн, у Севастополі – на 24,7% – до 4,31 млрд грн, у Луганській області – на 20,9% – до 11,627 млрд грн, у Донецькій і Запорізькій областях – на 17,6% – до 30,221 млрд грн і 12,874 млрд грн, відповідно.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у порівняльних цінах) збільшився на 13,7% порівняно з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в січні-жовтні 2011 року (у порівняльних цінах) збільшився на 14,1% порівняно з січнем-жовтнем 2010 року.

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Туркменістан у 2013 році розпочне видобуток газу на другому за величиною в світі родовищі

Туркменістан готовий наступного року розпочати видобуток на другому за величиною в світі родовищі природного газу для поставок до Європи та Азії за маршрутами, які отримали політичну підтримку США, проте ризикує зіткнутися з незадоволенням Росії, пише Reuters.

"На "Галкиниш" наступного року можна починати промисловий видобуток", - заявив Reuters у четвер, 15 листопада, чиновник уряду Туркменістану в кулуарах нафтогазової конференції в Ашхабаді, на яку з'їхалися чиновники і бізнесмени з 47 країн.

Середньоазіатська країна на узбережжі Каспію планує побудувати два нових трубопроводи для доставки газу з родовища "Галкиниш", більш відомого як Південний Іолотань. Один газопровід піде в Пакистан та Індію, інший, - через Каспійське море до Євросоюзу, що дозволить останньому послабити залежність від імпорту газу з Росії.

"Зараз будується три заводи з переробки, два з яких у січні-лютому вже точно будуть готові", - сказав чиновник, який попросив не називати його імені, так як він не був уповноважений давати публічні коментарі.

За даними BP, Туркменістан має четверті за величиною запаси газу після Росії, Ірану і Катару. Британська аудиторська компанія Gaffney, Cline & Associates оцінила резерви "Галкиниш" від 13,1 трильйона до 21,2 трильйона кубометрів.

Родовище розробляється в рамках сервісного контракту китайською CNPC, дубайської Gulf Oil & Gas Fze, що котирується на Лондонській біржі Petrofac і південнокорейським консорціумом LG International Corp і Hyundai Engineering Co.

ЄС веде переговори з Туркменістаном та Азербайджаном про будівництво транскаспійського газопроводу в Європу. Альтернативний проект "Південний потік" вартістю 16 мільярдів євро в партнерстві з європейськими компаніями розвиває російський експортний монополіст "Газпром", який планує постачати газ до Європи по дну Чорного моря і в четвер підтвердив плани внесків.

Аналітики вказують постачальникам на ризики, викликані зниженням попиту на газ в Європі на тлі зростання конкуренції.

Представник Євросоюзу в країнах Центральної Азії Патриція Флор закликала Ашхабад досягти угоди з енергокомпаніями ЄС про обсяги і ціну поставок.

"Важливо, щоб зуміли підписати цю угоду якомога швидше", - сказала вона Reuters.

Туркменський чиновник зауважив, що спочатку Ашхабаду потрібні "гарантії і за транзитом, і за закупівлям".

"Потрібно прийти до принципової угоди", - сказав він, зазначивши, що Туркменістан готовий постачати в європейському напрямку 30 мільярдів кубометрів газу щорічно.

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Прибуток банківської системи в жовтні становив 1 млрд грн, з початку року - 3,8 млрд грн

Прибуток банківської системи в жовтні 2012 р. становив 1 млрд грн, з початку року - 3,8 млрд грн (за 10 місяців 2011 року збиток системи становив 5,2 млрд грн). Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Доходи банків у січні-жовтні ц.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшилися на 8% - до 124,424 млрд грн, в тому числі процентний дохід становив 97,627 млрд грн, комісійний дохід - 17,444 млрд грн.

Витрати зросли на 0,2% і становили 120,626 млрд грн, в т.ч. процентні витрати - 55,837 млрд грн, загальні адміністративні витрати - 29,768 млрд грн, відрахування в резерви - 21,011 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, збиток банків у вересні 2012 року становив 119 млн грн, хоча два попередні місяці були прибутковими (серпень - 653 млн грн, липень - 683 млн грн).

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.

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Спад промвиробництва в жовтні становив 4,2%

В Україні спад промислового виробництва в жовтні 2012 року порівняно з жовтнем 2011 року становив 4,2%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-жовтні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року спад промвиробництва становив 1,4%, у жовтні 2012 року проти вересня зафіксовано зростання – 5,8%.

За даними Держстату, найбільше зниження обсягів промвиробництва в жовтні 2012 року проти жовтня 2011 року зафіксоване у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 30,4% і машинобудуванні - на 10%, зокрема спад обсягів виробництва машин і устаткування становив 16,2%, електричного, електронного і оптичного устаткування - 12,1%, транспортних засобів і устаткування — 4,1%.

Також спад виробництва зафіксовано в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів - на 9,4%, виробництві неметалевої мінеральної продукції — на 7%.

Основне зростання виробництва в жовтні 2012 року проти жовтня 2011 року зафіксоване в целюлозно-паперовому виробництві, видавничій справі — на 12,4%, хімічній і нафтохімічній промисловості - на 7,4%, зокрема в хімічному виробництві - на 8,2%. Зростання виробництва у видобувній промисловості становило 0,5%, зокрема у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин - 4,6%, при цьому у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, зафіксовано спад - на 4,7%.

У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води обсяги промвиробництва в жовтні ц.р. проти жовтня 2011 року знизилися на 5,2%, проти вересня 2012 року - зросли на 11,4%, а в січні-жовтні 2012 року до аналогічного періоду 2011 року - зростання на 4%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно зі зростанням на 11,2% в 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в жовтні 2011 року порівняно з жовтнем 2010 року становило 4,7%, у січні-жовтні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року — 8,2%.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, зростання промвиробництва цього року за песимістичними оцінками становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.

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У НБУ обговорили можливість створення банку з китайським капіталом

Керівництво Національного банку і члени уряду України обговорили з китайськими інвесторами можливість створення в нашій країні банку із залученням китайського капіталу. Про це повідомляється на сайті регулятора.

У робочій зустрічі з української сторони брали участь голова Національного банку України Сергій Арбузов, міністр фінансів Юрій Колобов, міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький, голова Державної служби геології і надр України Олег Проскуряков, народний депутат України Олег Малич, інші офіційні особи.

«Сторони обговорили можливість надходження інвестицій у банківську сферу України, зокрема, йшлося про створення в Україні банку із залученням капіталу китайських інвесторів, про розширення співпраці з китайськими банками тощо», - йдеться у повідомленні регулятора.

Головна мета зустрічі - обговорення нових спільних інвестиційних проектів у галузі сільського господарства, видобування корисних копалин і будівництва інфраструктурних об'єктів.

Девід Чоу, один з найвпливовіших китайських бізнесменів, власник групи компаній інвестиційного напряму в різних галузях економіки, політичний і громадський діяч, віце-президент Ради зовнішньої торгівлі Китаю, запевнив українських чиновників у своєму бажанні вести бізнес в Україні. Зокрема, він висловив зацікавленість у промисловій галузі, у сфері видобування мінеральних ресурсів, у сільському господарстві, будівництві інфраструктурних об'єктів і в банківській системі.

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Видобуток газу в Україні у січні-жовтні скоротився на 0,6%

Видобуток природного газу в Україні у січні-жовтні 2012 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,6% - до 15,9 млрд куб. м, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в жовтні поточного року зріс порівняно з попереднім місяцем на 4,1% до 1,6 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року видобуток впав на 3,0%.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році українські компанії скоротили до попереднього року видобуток природного газу на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.

Уряд України, згідно з оприлюдненим у червні проектом Оновлення Енергетичної стратегії, планує до 2030 року збільшити щорічний видобуток газу до 30-47 млрд куб. м.

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Євросоюз готовий дати Україні грошей на адмінреформу і облаштування кордонів

Брюссель. Європейський Союз готовий надати Україні фінансову і технічну допомогу у ряді сфер.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров після завершення 14-го засідання Комітету співробітництва Україна - ЄС.

“Ми наблизились до того, щоб у деяких напрямках залучити фінансову технічну допомогу, і, зокрема, це стосується таких сфер як облаштування кордонів, розвиток транскордонного співробітництва, здіснення адміністративної реформи”, - сказав він.

Заступник міністра не уточнив можливі суми фінансової допомоги.

Разом з тим, як стало відомо УНІАН від європейського дипломата, наближеного до переговорів, може йтися про надання 16 млн євро технічної допомоги на покращення управління кордонами в Україні, 20 млн євро – на здійснення реформи санітарної та фітосанітарної служби.

Фінансова технічна допомога надається Євросоюзом третім країнам на беззворотній підставі.

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УНІАН