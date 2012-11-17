У Львові припинили діяльність підпільного туристичного агентства

У Львові правоохоронці припинили діяльність незаконного туристичного агентства власники якого обдурили клієнтів на майже 200 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 51-річний житель Львівщини разом із своєю 21-річною донькою створили туристичне агентство через яке продавали туристичні путівки, послуги за якими потім не надавалися.

„Продаючи путівки шахраї брали гроші але нічого не бронювали і коли туристи приїжджали по путівці відпочивати на них ніхто не чекав. Лише тоді вони розуміли, що їх обдурили. До міліції обдурені львів’яни почали звертатись у середині серпня. Тоді до Галицького РВ відразу із заявами звернулось кілька обдурених людей. Усі скаржились на одну і ту саму туристичну агенцію”, - зазначається у повідомленні.

Як розповів УНІАН слідчий Галицького райвідділу міліції Львова Борис Лісовський, правоохоронці перевірили агентство і з’ясували, "що власниками фірми є батько і його донька. Щоправда, назва агенції фігурує лише на вивісці, а документація вся на зовсім іншу фірму. У них раніше дійсно була ліцензія на надання туристичних послуг, вона закінчилась, але вони продовжували надавати туристичні послуги. Так, шахраї заробили близько 200 тисяч гривень”, - зазначив Б.Лісовський.

Галицьким райвідділом міліції проти власників туристичного агентства порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).